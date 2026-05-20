Léptek a gazdag szülők Amerikában: házat vesznek a fiataloknak, de kíméletlen árat kérnek érte
Egyre több amerikai szülő vásárol lakást vagy házat a felnőtt gyermekének Amerikában, de az ajándékhoz gyakran komoly feltételek társulnak. A jelenség mögött a meredeken emelkedő ingatlanárak és a fiatal generáció nehéz anyagi helyzete áll - tudósított a WSJ.
Az Egyesült Államokban az ingatlanárak és a jelzáloghitel-kamatok tartósan magas szintje miatt a fiatal felnőttek számára egyre elérhetetlenebbé válik az első saját otthon megszerzése. Erre válaszul a tehetősebb szülők egyre gyakrabban hajlandóak jelentős összegeket áldozni arra, hogy ingatlant vásároljanak a gyermekeiknek.

Ez a segítség azonban korántsem feltétel nélküli gesztus.

A szülők jellemzően szerződésben rögzítik a támogatás feltételeit.

  • Előírják például, hogy a gyermek meghatározott ideig nem adhatja el az ingatlant, illetve
  • köteles gondoskodni annak fenntartásáról és karbantartásáról.
  • Bizonyos esetekben a fiataloknak havi törlesztőrészletet vagy bérleti díjat is kell fizetniük a szüleiknek.
  • Egyes családokban az ingatlan tulajdonjoga részben vagy egészben a szülőknél marad, és csak szigorú feltételek teljesülése után száll át a gyermekre.

A pénzügyi tanácsadók szerint a jelenség a generációk közötti vagyonátadás felgyorsulását jelzi. Sok szülő úgy véli, hogy a jelenlegi piaci viszonyok mellett ésszerűbb még életében támogatni a gyermekeit, mint megvárni a vagyon öröklés útján történő átadását. A szigorú feltételek alkalmazása ugyanakkor arra utal, hogy a szülők szeretnék megőrizni az irányítást. Ezzel próbálják elkerülni, hogy a jelentős anyagi támogatás rontsa a gyermekeik pénzügyi fegyelmét.

A szakértők ugyanakkor óvatosságra intenek: a családon belüli ingatlanügyleteknél elengedhetetlen a jogi keretek pontos tisztázása.

  • Különösen fontos figyelembe venni az adózási és illetékfizetési vonzatokat, valamint
  • a jövőbeli családi konfliktusok vagy egy esetleges válás kockázatait.

Megfelelő jogi közreműködés nélkül a jó szándékú segítség is könnyen komoly vitákat szülhet a családon belül.

Ez a tendencia jól mutatja, hogy az amerikai ingatlanpiacon a szülői segítség már nem pusztán az önrész kiegészítésére korlátozódik. Egyre gyakoribb, hogy az idősebb generáció a teljes vételárat finanszírozza.

Eközben a fiatalok a gazdasági kényszer hatására teljesen letérnek az önálló otthonteremtés hagyományos útjáról.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images 

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.

