Megindult az, amitől sokan tartottak: drasztikus átrendeződést hozott az Airbnb-szigorítás

Az ingatlan.com elemzése szerint a fővárosban közel 9800 társasházi lakás működik Airbnb-jellegű szálláshelyként, azaz lakáshotelként. Ezeknek több mint 80 százaléka pedig mindössze hat belvárosi kerületben található. Ez azt jelenti, hogy
miközben Budapest egészében a lakásállomány 1 százaléka érintett a rövid távú kiadásban, az I., V., VI., VII., VIII. és IX. kerületben ez az arány több mint 4 százalék.
A rövid távú lakáskiadás koncentrációját jól mutatja, hogy az airdna.co adatai alapján a belvárosi kerületekben található 198 ezer lakásból 8125 olyan rövid távra kiadó lakás üzemel, ahol a múlt hónapban legalább egy vendégéjszakát foglaltak. Budapest egészében a teljes lakásállomány megközelíti az 1 milliót, vagyis a fővárosi lakásoknak ötöde található a belvárosi kerületekben, miközben az Airbnb-kínálat több mint négyötöde viszont ide összpontosul.
Még széles a kínálat
- A legnagyobb kínálat a VII. kerületben látható, ahol több mint 3200 lakáshotel működik.
- Ezt követi a VIII. kerület több mint 1700, majd
- az V. kerület közel 1200 ilyen ingatlannal.
- A VI. kerületben jelenleg viszont már csak 837 Airbnb-jellegű lakás üzemel, ami 60 százalékos visszaesést jelent tavaly áprilishoz képest az év elejétől életbe lépett szigorításnak köszönhetően.
A belvárosi kerületekben az Airbnb-lakások kihasználtsága jellemzően 64-70 százalék között alakul, ami továbbra is erős bevételi potenciált jelent a tulajdonosok számára.
A bevételi különbség látványos:
- az V. kerületben egy rövid távra kiadott lakás átlagos havi bevétele 725 ezer forint körül alakulhat, miközben a hosszú távú bérleti díj átlaga 350 ezer forint.
- A VI. kerületben 683 ezer forintos rövid távú bevétel áll szemben 280 ezer forintos átlagos havi bérleti díjjal,
- a VII. kerületben pedig 650 ezer forint körüli Airbnb-bevétel mellett 245 ezer forint az átlagos hosszú távú lakbér.
- A VIII. és IX. kerületben is hasonló a különbség: a rövid távú kiadásból származó havi bevétel több mint kétszerese lehet a hosszú távú bérbeadásból elérhető összegnek.
A számok alapján érthető, miért maradt vonzó a rövid távú lakáskiadás a belvárosi befektetők számára, ugyanakkor a bruttó bevételi különbség önmagában félrevezető lehet, mert az Airbnb-üzemeltetésnek jóval magasabb a költsége, jóval több munkát és kiadást is igényel, valamint a szabályozási környezet is komoly kockázatot jelent – idézi az elemzés Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét. A szabályozási kérdés szinte minden belvárosi kerületben napirendre került: az I., V., VI., VII. és VIII. kerületben is felmerült már a rövid távú lakáskiadás szigorítása, miközben Budapesten 2026 végéig moratórium van érvényben az új lakáshotelek engedélyezésére. Ez azt jelenti, hogy
újabb lakások nem kaphatnak szálláshely-szolgáltatási engedélyt, így a piac bővülése korlátozott,
a meglévő állomány jövőjét pedig a kerületi és országos szabályozási döntések határozhatják meg.
|
Kerület
|
Airbnb-ként működő társasházi lakások száma (db.)
|
Teljes lakásállomány és airbnb lakások aránya (db., %)
|
Airbnb-k kihasználtsága (%)
|
Havi átlagos árbevétel airbnb-ből (ezer Ft/hó)
|
Átlagos havi bérleti díj (ezer Ft/hó)
|
Hosszútávú bérbeadásból származó bruttó bevételarányos hozam
|
Hosszútávra kiadó lakóingatlan hirdetések száma (db.)
|
I
|
382
|
17 745 (2,2%)
|
64%
|
625
|
320
|
3,8%
|
365
|
V.
|
1198
|
20 369 (5,9%)
|
70%
|
725
|
350
|
3,7%
|
1074
|
VI.
|
837
|
29 197 (2,9%)
|
69%
|
683
|
280
|
4,5%
|
1330
|
VII.
|
3219
|
38 185 (8,4%)
|
70%
|
650
|
245
|
4,6%
|
691
|
VIII.
|
1702
|
47 886 (3,6%)
|
68%
|
542
|
240
|
4,9%
|
738
|
IX.
|
787
|
44 620 (1,8%)
|
69%
|
617
|
240
|
4,4%
|
670
|
Belvárosi kerületek
|
8125
|
198 002 (4,1%)
|
-
|
-
|
265
|
4,5%
|
4375
|
Budapest
|
9814
|
961 061 (1%)
|
69%
|
625
|
250
|
4,5%
|
10183
|
adatok forrása: airdna.co, ingatlan.com, KSH
Működik-e a terézvárosi modell?
A VI. kerületben idén januártól tilos a lakások rövid távú bérbeadása, ami alól csak a közösségi szálláshelyként funkcionáló ingatlanok jelentenek kivételt. Ennek köszönhetően 60 százalékkal csökkent az Airbnb-k száma, de így is több mint 800 rövid távú kiadásra használt lakás található a piacon. Ezzel párhuzamosan a hosszú távra kiadó lakások kínálata éves összevetésben 34 százalékkal bővült 1330 lakáshirdetésre, ami ezzel a legnagyobb volument jelenti a belvárosi kerületek albérletkínálatában. A terézvárosi albérletek iránti
telefonos érdeklődések száma éves összevetésben pedig 32 százalékkal nőtt 2026-ban, miközben a fővárosi kiadó lakások iránti kereslet 11 százalékkal csökkent.
A VI. kerületben látható folyamat arra utal, ha a rövid távú kiadás egy szigorítás miatt nem működik, akkor az érintett lakások egy része megjelenik a másik oldalon, azaz hosszú távra kiadó lakások kínálatában.
Ha több lakás kerül vissza a klasszikus bérleti piacra, az enyhítheti a kínálati feszültséget és fékezheti a bérleti díjak emelkedését
– tette hozzá Balogh László.
Terézvárosban jelenleg 280 ezer forint az átlagos havi lakbér, ami a legalacsonyabb összeg a belvárosi kerületek közül. Tavaly májushoz képest ráadásul a terézvárosi albérletárak nem is változtak, a szeptemberi 300 ezer forintos bérleti díjszinthez képest még csökkentek is.
A kiadó lakások kínálatának növelése különösen fontos lehet akkor, amikor a bérleti díjak nemcsak Budapesten, hanem több nagyvárosban is jelentősen megugrottak. Az új kormány bérlakásprogramja ezért terjedhet ki a főváros mellett Győrre és Debrecenre is, ahol az átlagos bérleti díjak 200-220 ezer forintot tesznek ki, miközben a budapesti átlagos albérletárak 250 ezer forintnál járnak.
Várható hozamok
Az ingatlan.com adatai szerint a hosszú távú lakáskiadásból elérhető bruttó bevételarányos hozam Budapesten jelenleg 4,5 százalék körül mozog. Ez önmagában arra késztetheti a befektetőket, hogy végiggondolják, hogy valóban az ingatlan-e a legjobb befektetés. Különösen úgy, hogy a lakásárak emelkedési üteme is folyamatosan lassul a fővárosban: áprilisban havi szinten csak stagnáltak az árak, éves összevetésben pedig 10,9 százalékra mérséklődött a drágulás üteme. Balogh László szerint a belvárosi keresletet a devizapiaci mozgások is befolyásolhatják.
Budapest belső kerületeiben minden negyedik-ötödik vevő külföldről érkezik, viszont
a forint erősödése a külföldi vásárlók számára drágábbá teheti a magyarországi ingatlanokat,
ami tovább mérsékelheti a külföldi befektetői keresletet.
A befektetők visszaszorulása a szabályozási tervek miatt hosszabb távon inkább a saját célra vásárlók helyzetét javíthatja. Ez nem csak a főváros legfelkapottabb városrészeit érintheti, ahol eddig különösen erős volt a befektetői kereslet, hanem az átmeneti és külső kerületeket is.
A belváros drágulásának lassulása ugyanis kigyűrűzhet a külső városrészekbe is
– mondta az ingatlan.com szakértője.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
