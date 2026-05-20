Megindult az, amitől sokan tartottak: drasztikus átrendeződést hozott az Airbnb-szigorítás

Szinte mindegyik budapesti belvárosi kerület napirendre vette már a rövid távú lakáskiadás és a lakáshotelek kérdését, a szándék a lakhatás megfizethetősége érdekében a szigorítás. Eközben még mindig duplaannyit hoz a lakáshotel, mint az albérlet, a magasabb bevételhez ugyanakkor nagyobb költség, több munka és erősebb szabályozási kockázat társul. Vajon véget érhet-e a budapesti Airbnb-aranykor?

Az ingatlan.com elemzése szerint a fővárosban közel 9800 társasházi lakás működik Airbnb-jellegű szálláshelyként, azaz lakáshotelként. Ezeknek több mint 80 százaléka pedig mindössze hat belvárosi kerületben található. Ez azt jelenti, hogy

miközben Budapest egészében a lakásállomány 1 százaléka érintett a rövid távú kiadásban, az I., V., VI., VII., VIII. és IX. kerületben ez az arány több mint 4 százalék.

A rövid távú lakáskiadás koncentrációját jól mutatja, hogy az airdna.co adatai alapján a belvárosi kerületekben található 198 ezer lakásból 8125 olyan rövid távra kiadó lakás üzemel, ahol a múlt hónapban legalább egy vendégéjszakát foglaltak. Budapest egészében a teljes lakásállomány megközelíti az 1 milliót, vagyis a fővárosi lakásoknak ötöde található a belvárosi kerületekben, miközben az Airbnb-kínálat több mint négyötöde viszont ide összpontosul.

Még széles a kínálat

A legnagyobb kínálat a VII. kerületben látható, ahol több mint 3200 lakáshotel működik.

közel 1200 ilyen ingatlannal. A VI. kerületben jelenleg viszont már csak 837 Airbnb-jellegű lakás üzemel, ami 60 százalékos visszaesést jelent tavaly áprilishoz képest az év elejétől életbe lépett szigorításnak köszönhetően.

A belvárosi kerületekben az Airbnb-lakások kihasználtsága jellemzően 64-70 százalék között alakul, ami továbbra is erős bevételi potenciált jelent a tulajdonosok számára.

az V. kerületben egy rövid távra kiadott lakás átlagos havi bevétele 725 ezer forint körül alakulhat, miközben a hosszú távú bérleti díj átlaga 350 ezer forint.

körüli Airbnb-bevétel mellett az átlagos hosszú távú lakbér. A VIII. és IX. kerületben is hasonló a különbség: a rövid távú kiadásból származó havi bevétel több mint kétszerese lehet a hosszú távú bérbeadásból elérhető összegnek.

A számok alapján érthető, miért maradt vonzó a rövid távú lakáskiadás a belvárosi befektetők számára, ugyanakkor a bruttó bevételi különbség önmagában félrevezető lehet, mert az Airbnb-üzemeltetésnek jóval magasabb a költsége, jóval több munkát és kiadást is igényel, valamint a szabályozási környezet is komoly kockázatot jelent – idézi az elemzés Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét. A szabályozási kérdés szinte minden belvárosi kerületben napirendre került: az I., V., VI., VII. és VIII. kerületben is felmerült már a rövid távú lakáskiadás szigorítása, miközben Budapesten 2026 végéig moratórium van érvényben az új lakáshotelek engedélyezésére. Ez azt jelenti, hogy

újabb lakások nem kaphatnak szálláshely-szolgáltatási engedélyt, így a piac bővülése korlátozott,

a meglévő állomány jövőjét pedig a kerületi és országos szabályozási döntések határozhatják meg.

Kerület Airbnb-ként működő társasházi lakások száma (db.) Teljes lakásállomány és airbnb lakások aránya (db., %) Airbnb-k kihasználtsága (%) Havi átlagos árbevétel airbnb-ből (ezer Ft/hó) Átlagos havi bérleti díj (ezer Ft/hó) Hosszútávú bérbeadásból származó bruttó bevételarányos hozam Hosszútávra kiadó lakóingatlan hirdetések száma (db.) I 382 17 745 (2,2%) 64% 625 320 3,8% 365 V. 1198 20 369 (5,9%) 70% 725 350 3,7% 1074 VI. 837 29 197 (2,9%) 69% 683 280 4,5% 1330 VII. 3219 38 185 (8,4%) 70% 650 245 4,6% 691 VIII. 1702 47 886 (3,6%) 68% 542 240 4,9% 738 IX. 787 44 620 (1,8%) 69% 617 240 4,4% 670 Belvárosi kerületek 8125 198 002 (4,1%) - - 265 4,5% 4375 Budapest 9814 961 061 (1%) 69% 625 250 4,5% 10183 adatok forrása: airdna.co, ingatlan.com, KSH

Működik-e a terézvárosi modell?

A VI. kerületben idén januártól tilos a lakások rövid távú bérbeadása, ami alól csak a közösségi szálláshelyként funkcionáló ingatlanok jelentenek kivételt. Ennek köszönhetően 60 százalékkal csökkent az Airbnb-k száma, de így is több mint 800 rövid távú kiadásra használt lakás található a piacon. Ezzel párhuzamosan a hosszú távra kiadó lakások kínálata éves összevetésben 34 százalékkal bővült 1330 lakáshirdetésre, ami ezzel a legnagyobb volument jelenti a belvárosi kerületek albérletkínálatában. A terézvárosi albérletek iránti

telefonos érdeklődések száma éves összevetésben pedig 32 százalékkal nőtt 2026-ban, miközben a fővárosi kiadó lakások iránti kereslet 11 százalékkal csökkent.

A VI. kerületben látható folyamat arra utal, ha a rövid távú kiadás egy szigorítás miatt nem működik, akkor az érintett lakások egy része megjelenik a másik oldalon, azaz hosszú távra kiadó lakások kínálatában.

Ha több lakás kerül vissza a klasszikus bérleti piacra, az enyhítheti a kínálati feszültséget és fékezheti a bérleti díjak emelkedését

– tette hozzá Balogh László.

Terézvárosban jelenleg 280 ezer forint az átlagos havi lakbér, ami a legalacsonyabb összeg a belvárosi kerületek közül. Tavaly májushoz képest ráadásul a terézvárosi albérletárak nem is változtak, a szeptemberi 300 ezer forintos bérleti díjszinthez képest még csökkentek is.

A kiadó lakások kínálatának növelése különösen fontos lehet akkor, amikor a bérleti díjak nemcsak Budapesten, hanem több nagyvárosban is jelentősen megugrottak. Az új kormány bérlakásprogramja ezért terjedhet ki a főváros mellett Győrre és Debrecenre is, ahol az átlagos bérleti díjak 200-220 ezer forintot tesznek ki, miközben a budapesti átlagos albérletárak 250 ezer forintnál járnak.

Várható hozamok

Az ingatlan.com adatai szerint a hosszú távú lakáskiadásból elérhető bruttó bevételarányos hozam Budapesten jelenleg 4,5 százalék körül mozog. Ez önmagában arra késztetheti a befektetőket, hogy végiggondolják, hogy valóban az ingatlan-e a legjobb befektetés. Különösen úgy, hogy a lakásárak emelkedési üteme is folyamatosan lassul a fővárosban: áprilisban havi szinten csak stagnáltak az árak, éves összevetésben pedig 10,9 százalékra mérséklődött a drágulás üteme. Balogh László szerint a belvárosi keresletet a devizapiaci mozgások is befolyásolhatják.

Budapest belső kerületeiben minden negyedik-ötödik vevő külföldről érkezik, viszont

a forint erősödése a külföldi vásárlók számára drágábbá teheti a magyarországi ingatlanokat,

ami tovább mérsékelheti a külföldi befektetői keresletet.

A befektetők visszaszorulása a szabályozási tervek miatt hosszabb távon inkább a saját célra vásárlók helyzetét javíthatja. Ez nem csak a főváros legfelkapottabb városrészeit érintheti, ahol eddig különösen erős volt a befektetői kereslet, hanem az átmeneti és külső kerületeket is.

A belváros drágulásának lassulása ugyanis kigyűrűzhet a külső városrészekbe is

– mondta az ingatlan.com szakértője.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ