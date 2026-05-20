Megindult az, amitől sokan tartottak: drasztikus átrendeződést hozott az Airbnb-szigorítás
Szinte mindegyik budapesti belvárosi kerület napirendre vette már a rövid távú lakáskiadás és a lakáshotelek kérdését, a szándék a lakhatás megfizethetősége érdekében a szigorítás. Eközben még mindig duplaannyit hoz a lakáshotel, mint az albérlet, a magasabb bevételhez ugyanakkor nagyobb költség, több munka és erősebb szabályozási kockázat társul. Vajon véget érhet-e a budapesti Airbnb-aranykor?
Az ingatlan.com elemzése szerint a fővárosban közel 9800 társasházi lakás működik Airbnb-jellegű szálláshelyként, azaz lakáshotelként. Ezeknek több mint 80 százaléka pedig mindössze hat belvárosi kerületben található. Ez azt jelenti, hogy

miközben Budapest egészében a lakásállomány 1 százaléka érintett a rövid távú kiadásban, az I., V., VI., VII., VIII. és IX. kerületben ez az arány több mint 4 százalék.

A rövid távú lakáskiadás koncentrációját jól mutatja, hogy az airdna.co adatai alapján a belvárosi kerületekben található 198 ezer lakásból 8125 olyan rövid távra kiadó lakás üzemel, ahol a múlt hónapban legalább egy vendégéjszakát foglaltak. Budapest egészében a teljes lakásállomány megközelíti az 1 milliót, vagyis a fővárosi lakásoknak ötöde található a belvárosi kerületekben, miközben az Airbnb-kínálat több mint négyötöde viszont ide összpontosul.

Még széles a kínálat

  • A legnagyobb kínálat a VII. kerületben látható, ahol több mint 3200 lakáshotel működik.
  • Ezt követi a VIII. kerület több mint 1700, majd
  • az V. kerület közel 1200 ilyen ingatlannal.
  • A VI. kerületben jelenleg viszont már csak 837 Airbnb-jellegű lakás üzemel, ami 60 százalékos visszaesést jelent tavaly áprilishoz képest az  év elejétől életbe lépett szigorításnak köszönhetően.

A belvárosi kerületekben az Airbnb-lakások kihasználtsága jellemzően 64-70 százalék között alakul, ami továbbra is erős bevételi potenciált jelent a tulajdonosok számára.

A bevételi különbség látványos:

  • az V. kerületben egy rövid távra kiadott lakás átlagos havi bevétele 725 ezer forint körül alakulhat, miközben a hosszú távú bérleti díj átlaga 350 ezer forint.
  • A VI. kerületben 683 ezer forintos rövid távú bevétel áll szemben 280 ezer forintos átlagos havi bérleti díjjal,
  • a VII. kerületben pedig 650 ezer forint körüli Airbnb-bevétel mellett 245 ezer forint az átlagos hosszú távú lakbér.
  • A VIII. és IX. kerületben is hasonló a különbség: a rövid távú kiadásból származó havi bevétel több mint kétszerese lehet a hosszú távú bérbeadásból elérhető összegnek.

A számok alapján érthető, miért maradt vonzó a rövid távú lakáskiadás a belvárosi befektetők számára, ugyanakkor a bruttó bevételi különbség önmagában félrevezető lehet, mert az Airbnb-üzemeltetésnek jóval magasabb a költsége, jóval több munkát és kiadást is igényel, valamint a szabályozási környezet is komoly kockázatot jelent – idézi az elemzés Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét. A szabályozási kérdés szinte minden belvárosi kerületben napirendre került: az I., V., VI., VII. és VIII. kerületben is felmerült már a rövid távú lakáskiadás szigorítása, miközben Budapesten 2026 végéig moratórium van érvényben az új lakáshotelek engedélyezésére. Ez azt jelenti, hogy

újabb lakások nem kaphatnak szálláshely-szolgáltatási engedélyt, így a piac bővülése korlátozott,

a meglévő állomány jövőjét pedig a kerületi és országos szabályozási döntések határozhatják meg.

Kerület

Airbnb-ként működő társasházi  lakások száma (db.)

Teljes lakásállomány és airbnb lakások aránya (db., %)

Airbnb-k kihasználtsága (%)

Havi átlagos árbevétel airbnb-ből (ezer Ft/hó)

Átlagos havi bérleti díj (ezer Ft/hó)

Hosszútávú bérbeadásból származó bruttó bevételarányos hozam

Hosszútávra kiadó lakóingatlan hirdetések száma (db.)

I

382

17 745 (2,2%)

64%

625

320

3,8%

365

V.

1198

20 369 (5,9%)

70%

725

350

3,7%

1074

VI.

837

29 197 (2,9%)

69%

683

280

4,5%

1330

VII.

3219

38 185 (8,4%)

70%

650

245

4,6%

691

VIII.

1702

47 886 (3,6%)

68%

542

240

4,9%

738

IX.

787

44 620 (1,8%)

69%

617

240

4,4%

670

Belvárosi kerületek

8125

198 002 (4,1%)

-

-

265

4,5%

4375

Budapest

9814

961 061 (1%)

69%

625

250

4,5%

10183

adatok forrása: airdna.co, ingatlan.com, KSH

Működik-e a terézvárosi modell?

A VI. kerületben idén januártól tilos a lakások rövid távú bérbeadása, ami alól csak a közösségi szálláshelyként funkcionáló ingatlanok jelentenek kivételt. Ennek köszönhetően 60 százalékkal csökkent az Airbnb-k száma, de így is több mint 800 rövid távú kiadásra használt lakás található a piacon. Ezzel párhuzamosan a hosszú távra kiadó lakások kínálata éves összevetésben 34 százalékkal bővült 1330 lakáshirdetésre, ami ezzel a legnagyobb volument jelenti a belvárosi kerületek albérletkínálatában. A terézvárosi albérletek iránti

telefonos érdeklődések száma éves összevetésben pedig 32 százalékkal nőtt 2026-ban, miközben a fővárosi kiadó lakások iránti kereslet 11 százalékkal csökkent.

A VI. kerületben látható folyamat arra utal, ha a rövid távú kiadás egy szigorítás miatt nem működik, akkor az érintett lakások egy része megjelenik a másik oldalon, azaz hosszú távra kiadó lakások kínálatában.

Ha több lakás kerül vissza a klasszikus bérleti piacra, az enyhítheti a kínálati feszültséget és fékezheti a bérleti díjak emelkedését

– tette hozzá Balogh László.

Terézvárosban jelenleg 280 ezer forint az átlagos havi lakbér, ami a legalacsonyabb összeg a belvárosi kerületek közül. Tavaly májushoz képest ráadásul a terézvárosi albérletárak nem is változtak, a szeptemberi 300 ezer forintos bérleti díjszinthez képest még csökkentek is.

A kiadó lakások kínálatának növelése különösen fontos lehet akkor, amikor a bérleti díjak nemcsak Budapesten, hanem több nagyvárosban is jelentősen megugrottak. Az új kormány bérlakásprogramja ezért terjedhet ki a főváros mellett Győrre és Debrecenre is, ahol az átlagos bérleti díjak 200-220 ezer forintot tesznek ki, miközben a budapesti átlagos albérletárak 250 ezer forintnál járnak.

Várható hozamok

Az ingatlan.com adatai szerint a hosszú távú lakáskiadásból elérhető bruttó bevételarányos hozam Budapesten jelenleg 4,5 százalék körül mozog. Ez önmagában arra késztetheti a befektetőket, hogy végiggondolják, hogy valóban az ingatlan-e a legjobb befektetés. Különösen úgy, hogy a lakásárak emelkedési üteme is folyamatosan lassul a fővárosban: áprilisban havi szinten csak stagnáltak az árak, éves összevetésben pedig 10,9 százalékra mérséklődött a drágulás üteme. Balogh László szerint a belvárosi keresletet a devizapiaci mozgások is befolyásolhatják.

Budapest belső kerületeiben minden negyedik-ötödik vevő külföldről érkezik, viszont

a forint erősödése a külföldi vásárlók számára drágábbá teheti a magyarországi ingatlanokat,

ami tovább mérsékelheti a külföldi befektetői keresletet.

A befektetők visszaszorulása a szabályozási tervek miatt hosszabb távon inkább a saját célra vásárlók helyzetét javíthatja. Ez nem csak a főváros legfelkapottabb városrészeit érintheti, ahol eddig különösen erős volt a befektetői kereslet, hanem az átmeneti és külső kerületeket is.

A belváros drágulásának lassulása ugyanis kigyűrűzhet a külső városrészekbe is

– mondta az ingatlan.com szakértője.

