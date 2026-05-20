MNB: fékeznek a lakásárak, már idén rengeteg új átadás jöhet

A Portfolio Property X konferencián a jegybank szakembereivel is személyesen találkozhat, érdemes regisztrálni.
Tavaly a lakásárak éves növekedése országosan meghaladta a 23 százalékot, ami az inflációt kiszűrve is 19 százalékos reálár-emelkedést jelent. A drágulás az év második felében gyorsult fel igazán, és elsősorban a használt ingatlanokat érintette. Ezzel szemben az új építésű lakások ára jóval mérsékeltebben, csupán 7,4 százalékkal emelkedett.
Az MNB előzetes adatai alapján 2026 első negyedévében minden településtípuson mérsékeltebb ütemben folytatódott a lakásárak emelkedése, így
az éves nominális dinamika országos átlagban 17,7 százalékra csökkenhetett.
Hasonló lassulást jelzett előre a Portfolio Lakáspiaci Hangulatfelmérése is, amelyet a múlt héten tettünk közzé.
Átmeneti volt az ugrás a lakáspiaci forgalomban
Az Otthon Start program alapjaiban rendezte át a lakáspiaci forgalmat, mind az időzítés, mind a vásárlók összetétele tekintetében. Az indulást követő őszi hónapokban megugrott az adásvételek száma, sokan előrehozták a vásárlásukat. Ez a fellendülés azonban tiszavirág-életűnek bizonyult: 2026 első negyedévére a tranzakciószám már 18 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól - mondta az MNB a területért felelős igazgatója, Nagy Tamás a jegybank online sajtótájékoztatóján.
A gyors áremelkedés miatt a lakáspiac túlértékeltsége országos átlagban elérte a 22,5 százalékot, ami azt jelenti, hogy az ingatlanárak teljesen elszakadtak a gazdasági fundamentumoktól:
jóval nagyobb mértékben nőttek, mint a bérleti díjak, a lakosság jövedelme, vagy az átlagbérből felvehető piaci hitelek összege.
A folyamat hátterében nagyrészt szintén az Otthon Start áll: mivel a támogatott hitel segítségével a vásárlók változatlan havi törlesztőrészlet mellett érdemben nagyobb összeget tudtak felvenni, a kereslet torzult, hosszú távon fenntarthatatlan árszintet eredményezett. A növekvő kockázatokra reagálva a Magyar Nemzeti Bank 2026. január elsejétől szigorúbb tőkekövetelményeket írt elő a bankok számára a jelzáloghitelek terén.
Jelentősen megváltozott a vevők motivációja is. Míg korábban a vásárlók csupán mintegy negyedét tették ki az első lakásukat keresők, 2026 elejére ez az arány Budapesten 40, vidéken pedig 38 százalékra nőtt. Ezzel párhuzamosan a befektetők elkezdtek kivonulni a piacról. Az alacsony bérleti hozamok és a csúcsra járatott árak miatt egyre többen döntenek úgy, hogy inkább értékesítik a korábban megvásárolt ingatlanjaikat.
Érdekesség, hogy a fővárosban a program szabályrendszere jelentősen torzította az árazást. Mivel az Otthon Start hitelhez 1,5 millió forintos négyzetméterár-plafon társul, a budapesti adásvételek közel ötöde közvetlenül e határ alatt, az 1,4-1,5 millió forintos sávban valósult meg.
Berobbant a hitelezés
Az állami támogatás valósággal berobbantotta a hitelezést, így 2025 utolsó negyedévében több mint duplájára nőtt az új lakáshitelek kihelyezése. Idén tavaszra a lakáscélú kölcsönök több mint 80 százalékát már a támogatott konstrukciók adták. A tranzakciókon belül történelmi csúcsra, 60 százalék fölé emelkedett a hitellel finanszírozott vásárlások aránya. Az Otthon Start program keretében 2026 márciusáig több mint 33 ezer szerződést kötöttek az ügyfelek, mintegy 1161 milliárd forint értékben. A vevők zömmel, az esetek 90 százalékában használt lakást vettek, és átlagosan 35 millió forintos kölcsönt igényeltek.
Bár a program érdemben segítette a lakáshoz jutást, egyúttal erősen fűtötte az áremelkedést is.
Indulása óta az Otthon Start konstrukció adja az új lakáshitelek kihelyezésének több mint 70 százalékát. Területi eloszlás tekintetében a fővárosban vették igénybe a leggyakrabban az Otthon Start Programot. Budapesten a lakáspiaci tranzakciók 52 százalékát finanszírozták ebből a forrásból. Ez az arány annak ellenére is kiemelkedő, hogy a program négyzetméterár-korlátja miatt eleve nem minden ingatlan felelt meg a feltételeknek.
- A fővárosban a felvett hitelek átlagos összege elérte a 43 millió forintot.
- A megyei jogú városokban és a kisebb településeken ez az átlag 30 és 32 millió forint között mozgott.
Ez az ottani ingatlanárak jelentős részét, a községekben pedig jellemzően a teljes vételárat fedezte. Vidéken inkább a drágább, jobb minőségű ingatlanokat vásárolták a támogatásból. A fővárosban viszont az árkorlát miatt az olcsóbb kerületekben volt a legmagasabb a program igénybevétele. Összességében
a kihelyezett hitelösszegek területileg erősen a drágább, nagyobb finanszírozást igénylő régiókba koncentrálódtak.
Érdekesség, hogy a hitelt igénylők döntő többsége, mintegy 90 százaléka használt lakást vásárolt ebből az összegből. A konstrukció népszerűsége jelentős kiszorító hatással járt. Erősen visszavetette a piaci kamatozású, sőt a korábbi államilag támogatott lakáshitelek – például a CSOK Plusz és a falusi CSOK – iránti keresletet is. Az Otthon Start keretében a családok átlagosan 35 millió forintot vettek fel, jellemzően 23 éves futamidővel.
A program komoly segítséget jelent az első lakásukat vásárlóknak. A jogosultak a piaci kamatozású hitelekhez képest akár 30 százalékkal alacsonyabb jövedelemmel is képesek törleszteni a felvett összeget, de a lakásárak emelkedése miatt az induló költségek megugrottak.
Egy átlagos, 45 négyzetméteres használt lakás megvásárlásához a 10 százalékos önerővel és a vagyonszerzési illetékkel számolva Budapesten már legalább 7,9 millió forint saját megtakarításra volt szükség 2025 végén.
Vidéken ez az összeg meghaladta a 3,1 millió forintot.
Rég nem látott mennyiségben érkezhetnek az új építésűek a piacra
Az új építésű lakások piacán felemás a kép. 2025-ben mindössze 12 ezer új lakást adtak át, ami 2016 óta a legalacsonyabb érték. A jövőbeli kilátások azonban jóval biztatóbbak. A kiadott építési engedélyek száma tavaly 37 százalékkal, idén év elején pedig már 64 százalékkal ugrott meg.
Az előrejelzések szerint 2026-ban csaknem 16 ezer új lakás készülhet el, ami 30%-os növekedés az előző évihez képest.
A fővárosban az elmúlt tíz év legnagyobb kínálatbővülése zajlik, idén év elején 22 ezer lakás építése és értékesítése volt folyamatban. A még szabad, megvásárolható új lakások száma történelmi csúcsra, közel 9500-ra nőtt. Az Otthon Starthoz kapcsolódó kiemelt projektek is növelhetik a kínálatot, ám ezek a beruházások egyelőre lassan indulnak be. A fővárosi új lakások esetében egyre szűkül az állami támogatásra jogosult ingatlanok köre. Ennek oka az árak folyamatos emelkedése, amelyek tavaszra már elérték az 1,85 millió forintos négyzetméterenkénti átlagárat.
A magas árak miatt jelentősen szűkült az Otthon Start programban megvásárolható ingatlanok köre. A fővárosi kínálatnak jelenleg csupán 14 százaléka felel meg a támogatott hitel feltételeinek, szemben az egy évvel korábbi 31 százalékkal.
A kormányzati kezdeményezéshez kapcsolódó kiemelt projektek elvileg érdemben szélesíthetnék a piacot, ám ezek a beruházások egyelőre csak elvétve indultak el. A fejlesztőket ráadásul a geopolitikai feszültségek és a dráguló energia miatt növekvő építési költségek is óvatosságra intik. Az építőanyagok és a kivitelezés váratlan drágulása érezhetően ronthatja a már megkezdett beruházások megtérülését. Ez a tényező pedig némileg beárnyékolja a lakáspiac amúgy biztató kilátásait.
A kínálatnövekedéssel kapcsolatban mindenképpen várható, hogy hatással lesz a lakásárakra - mondta Winkler Sándor, az MNB osztályvezetője online sajtótájékoztatón.
Azt is látjuk, hogy az idei év elején már lényegesen lassult a lakásárdinamika. Ha most csak az idei év elejét nézzük, akkor nem számítunk már további érdemi emelkedésre, és a fokozatosan bővülő kínálat ezt még valamelyest enyhítheti
- mondta a szakember.
Hozzátette, hogy az otthon startos nagyberuházásokat a fejlesztők várhatóan a keresletre figyelve fogják indítani, így csak akkor fog ténylegesen bővülni a kínálat, ha látható rá további kereslet. Biztosan hatással lesz tehát az Otthon Start program elérhetősége arra, hogy végül mennyi projektet indítanak el ténylegesen a fejlesztők - mondta Winkler.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Ettől sokan rettegtek: dróncsapás érte az arab világ egyetlen atomerőművét, de nem onnan jött a fegyver, ahonnan gondoltuk
Nem néz ki jól a helyzet, de legalább szivárgás nincs.
Meglépi a világ legnépesebb országa: hatalmas bázissal szoríthatják sarokba a felemelkedő nagyhatalmat
Ez a Hormuzi-szorosnál is fontosabb pont.
Bejelentette Vitézy Dávid: véget ért a magyar vasút egyik leghosszabb kálváriája
Ismét birtokba vehetik az utasok a fontos fővonalat.
Léptek az oroszok: egy ázsiai szuperhatalom technológiájára fáj a foguk, de gigantikus harcot kell vívniuk érte
Kínai gyártmányú mikrochipek érkeznek Oroszországba.
Gigantikus hőkupola van kialakulóban Európában: Magyarországon is érezhető lesz
Kiderült, mi vár hazánkra.
Versenyképesség 2026-ban: Székesfehérváron azonnal használható kkv-s receptek kerültek elő
A kisvállalati szektort érintő legégetőbb kérdések kerültek napirendre.
Hihetetlen, mit művel a végnapjaiban a 7 százalékos Fix Magyar Állampapír
Már csak órákig elérhető!
Életbiztosítás vagy megtakarítás? A kérdés, amin a családod jövője múlhat
Sokakban felmerül a kérdés: vajon nem lenne egyszerűbb és "kifizetődőbb" a biztosítási díjat inkább félretenni, és saját megtakarításból gondoskodni a család biztonságáról? Első rá
Fenntarthatatlan lehet a forint erősödése, már mindenki felült a vonatra
A piac történelmi fordulatot áraz Magyarországon, a forint új korszakba léphet, a magyar gazdaság mozgástere pedig jelentősen kitágulhat az EU-s forrásokkal. A hazai ingatlanpiac már... The pos
Értetlenül állunk a kamatemelési várakozások előtt
A múlt hibái kísértenek az EKB-nál: jelenleg kamatemelést áraznak az euróövezeten, pedig szerintünk kamatvágásra, de legalábbis kivárásra van szükség. A magas energiaárak és lassuló gaz
Vételi szándéknyilatkozat és foglaló átvételi elismervény: jogi tudnivalók és tipikus hibák
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Vételi szándéknyilatkozat és foglaló átvételi elismervény: jogi tudnivalók és tipikus hibák Megvan az álomlakás, a család is rábólintott, és s
Amazon-értékesítés Európában
Az Amazon marketplace-en keresztüli értékesítés ma már gyors, kényelmes és látszólag egyszerű növekedési lehetőség. Egy magyar vagy régiós vállalkozás néhány kattintással, akár az Eu
Veszélyben a reggeli kávénk? A klímaváltozás potenciális hatásai a kávé elérhetőségére és árára
Az ültetvényektől a csészéig: így formálja át az éghajlatváltozás a kávépiacot.
Európai védelmi scaleupok: ki keres igazából a ReArm Europe 800 milliárd euróján?
A ReArm Europe és a NATO új védelmi vállalásai nemcsak a klasszikus hadiipari szereplőknek adhatnak lendületet. A következő kérdés az, hogy az európai AI-vezérelt védelmi scaleupok képesek-e
Magyarország középen ragadt az egyenlőtlenségi rangsorban
A BB tengely országai között továbbra is látványosak a jövedelmi különbségek. Miközben a régió egészében csökkent az egyenlőtlenség az elmúlt tíz évben, a szlovák és... The post Magy
Vége az ingatlanárak vágtatásának, de mi jön most?
A vásárlók ennek biztosan örülnek.
Miért ment valójában Trump Pekingbe? És elérte a célját?
Kínán a világ szeme.
Jelentett az OTP: mikor mehet 50 ezer fölé az árfolyam?
A Checklistben az OTP gyorsjelentése és a magyar szállodapiac helyzete.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Lépj ki a hazai piac keretei közül, és fedezd fel, hogyan fektethetsz be a globális tőzsdéken tudatosan és magabiztosan.