MNB: fékeznek a lakásárak, már idén rengeteg új átadás jöhet
2025-ben az évezred eddigi legnagyobb reálár-emelkedését tapasztalta a hazai lakáspiac. A rohamos drágulás miatt az ingatlanok jelentősen túlértékeltté váltak, az előrejelzések szerint viszont a piac lassan kezd megnyugodni - írja a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb Lakásiaci Jelentésében. A második negyedévben az áremelkedés üteme várhatóan tovább mérséklődik, mind Budapesten, mind országos szinten, de az árak a vártnál magasabb szinten ragadhatnak. Izgalmas hír, hogy a tavalyi mélypont után a kiadott építési engedélyek alapján a a lakásépítések terén a következő időszakban történelmi léptékű kínálatbővülés várható.
Tavaly a lakásárak éves növekedése országosan meghaladta a 23 százalékot, ami az inflációt kiszűrve is 19 százalékos reálár-emelkedést jelent. A drágulás az év második felében gyorsult fel igazán, és elsősorban a használt ingatlanokat érintette. Ezzel szemben az új építésű lakások ára jóval mérsékeltebben, csupán 7,4 százalékkal emelkedett.

Az MNB előzetes adatai alapján 2026 első negyedévében minden településtípuson mérsékeltebb ütemben folytatódott a lakásárak emelkedése, így

az éves nominális dinamika országos átlagban 17,7 százalékra csökkenhetett.

Hasonló lassulást jelzett előre a Portfolio Lakáspiaci Hangulatfelmérése is, amelyet a múlt héten tettünk közzé.

Az Otthon Start program alapjaiban rendezte át a lakáspiaci forgalmat, mind az időzítés, mind a vásárlók összetétele tekintetében. Az indulást követő őszi hónapokban megugrott az adásvételek száma, sokan előrehozták a vásárlásukat. Ez a fellendülés azonban tiszavirág-életűnek bizonyult: 2026 első negyedévére a tranzakciószám már 18 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól - mondta az MNB a területért felelős igazgatója, Nagy Tamás a jegybank online sajtótájékoztatóján.

Nagy Tamás
Magyar Nemzeti Bank, igazgató, Pénzügyi rendszer elemzése igazgatóság
MSc. közgazdász diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetemen szerezte pénzügy szakirányon.
A gyors áremelkedés miatt a lakáspiac túlértékeltsége országos átlagban elérte a 22,5 százalékot, ami azt jelenti, hogy az ingatlanárak teljesen elszakadtak a gazdasági fundamentumoktól:

jóval nagyobb mértékben nőttek, mint a bérleti díjak, a lakosság jövedelme, vagy az átlagbérből felvehető piaci hitelek összege.

A folyamat hátterében nagyrészt szintén az Otthon Start áll: mivel a támogatott hitel segítségével a vásárlók változatlan havi törlesztőrészlet mellett érdemben nagyobb összeget tudtak felvenni, a kereslet torzult, hosszú távon fenntarthatatlan árszintet eredményezett. A növekvő kockázatokra reagálva a Magyar Nemzeti Bank 2026. január elsejétől szigorúbb tőkekövetelményeket írt elő a bankok számára a jelzáloghitelek terén.

Jelentősen megváltozott a vevők motivációja is. Míg korábban a vásárlók csupán mintegy negyedét tették ki az első lakásukat keresők, 2026 elejére ez az arány Budapesten 40, vidéken pedig 38 százalékra nőtt. Ezzel párhuzamosan a befektetők elkezdtek kivonulni a piacról. Az alacsony bérleti hozamok és a csúcsra járatott árak miatt egyre többen döntenek úgy, hogy inkább értékesítik a korábban megvásárolt ingatlanjaikat.

Érdekesség, hogy a fővárosban a program szabályrendszere jelentősen torzította az árazást. Mivel az Otthon Start hitelhez 1,5 millió forintos négyzetméterár-plafon társul, a budapesti adásvételek közel ötöde közvetlenül e határ alatt, az 1,4-1,5 millió forintos sávban valósult meg.

Berobbant a hitelezés

Az állami támogatás valósággal berobbantotta a hitelezést, így 2025 utolsó negyedévében több mint duplájára nőtt az új lakáshitelek kihelyezése. Idén tavaszra a lakáscélú kölcsönök több mint 80 százalékát már a támogatott konstrukciók adták. A tranzakciókon belül történelmi csúcsra, 60 százalék fölé emelkedett a hitellel finanszírozott vásárlások aránya. Az Otthon Start program keretében 2026 márciusáig több mint 33 ezer szerződést kötöttek az ügyfelek, mintegy 1161 milliárd forint értékben. A vevők zömmel, az esetek 90 százalékában használt lakást vettek, és átlagosan 35 millió forintos kölcsönt igényeltek.

Bár a program érdemben segítette a lakáshoz jutást, egyúttal erősen fűtötte az áremelkedést is.

Indulása óta az Otthon Start konstrukció adja az új lakáshitelek kihelyezésének több mint 70 százalékát. Területi eloszlás tekintetében a fővárosban vették igénybe a leggyakrabban az Otthon Start Programot. Budapesten a lakáspiaci tranzakciók 52 százalékát finanszírozták ebből a forrásból. Ez az arány annak ellenére is kiemelkedő, hogy a program négyzetméterár-korlátja miatt eleve nem minden ingatlan felelt meg a feltételeknek.

  • A fővárosban a felvett hitelek átlagos összege elérte a 43 millió forintot.
  • A megyei jogú városokban és a kisebb településeken ez az átlag 30 és 32 millió forint között mozgott.

Ez az ottani ingatlanárak jelentős részét, a községekben pedig jellemzően a teljes vételárat fedezte. Vidéken inkább a drágább, jobb minőségű ingatlanokat vásárolták a támogatásból. A fővárosban viszont az árkorlát miatt az olcsóbb kerületekben volt a legmagasabb a program igénybevétele. Összességében

a kihelyezett hitelösszegek területileg erősen a drágább, nagyobb finanszírozást igénylő régiókba koncentrálódtak.

Érdekesség, hogy a hitelt igénylők döntő többsége, mintegy 90 százaléka használt lakást vásárolt ebből az összegből. A konstrukció népszerűsége jelentős kiszorító hatással járt. Erősen visszavetette a piaci kamatozású, sőt a korábbi államilag támogatott lakáshitelek – például a CSOK Plusz és a falusi CSOK – iránti keresletet is. Az Otthon Start keretében a családok átlagosan 35 millió forintot vettek fel, jellemzően 23 éves futamidővel.

A program komoly segítséget jelent az első lakásukat vásárlóknak. A jogosultak a piaci kamatozású hitelekhez képest akár 30 százalékkal alacsonyabb jövedelemmel is képesek törleszteni a felvett összeget, de a lakásárak emelkedése miatt az induló költségek megugrottak.

Egy átlagos, 45 négyzetméteres használt lakás megvásárlásához a 10 százalékos önerővel és a vagyonszerzési illetékkel számolva Budapesten már legalább 7,9 millió forint saját megtakarításra volt szükség 2025 végén.

Vidéken ez az összeg meghaladta a 3,1 millió forintot.

Rég nem látott mennyiségben érkezhetnek az új építésűek a piacra

Az új építésű lakások piacán felemás a kép. 2025-ben mindössze 12 ezer új lakást adtak át, ami 2016 óta a legalacsonyabb érték. A jövőbeli kilátások azonban jóval biztatóbbak. A kiadott építési engedélyek száma tavaly 37 százalékkal, idén év elején pedig már 64 százalékkal ugrott meg.

Az előrejelzések szerint 2026-ban csaknem 16 ezer új lakás készülhet el, ami 30%-os növekedés az előző évihez képest.

A fővárosban az elmúlt tíz év legnagyobb kínálatbővülése zajlik, idén év elején 22 ezer lakás építése és értékesítése volt folyamatban. A még szabad, megvásárolható új lakások száma történelmi csúcsra, közel 9500-ra nőtt. Az Otthon Starthoz kapcsolódó kiemelt projektek is növelhetik a kínálatot, ám ezek a beruházások egyelőre lassan indulnak be. A fővárosi új lakások esetében egyre szűkül az állami támogatásra jogosult ingatlanok köre. Ennek oka az árak folyamatos emelkedése, amelyek tavaszra már elérték az 1,85 millió forintos négyzetméterenkénti átlagárat.

A magas árak miatt jelentősen szűkült az Otthon Start programban megvásárolható ingatlanok köre. A fővárosi kínálatnak jelenleg csupán 14 százaléka felel meg a támogatott hitel feltételeinek, szemben az egy évvel korábbi 31 százalékkal.

A kormányzati kezdeményezéshez kapcsolódó kiemelt projektek elvileg érdemben szélesíthetnék a piacot, ám ezek a beruházások egyelőre csak elvétve indultak el. A fejlesztőket ráadásul a geopolitikai feszültségek és a dráguló energia miatt növekvő építési költségek is óvatosságra intik. Az építőanyagok és a kivitelezés váratlan drágulása érezhetően ronthatja a már megkezdett beruházások megtérülését. Ez a tényező pedig némileg beárnyékolja a lakáspiac amúgy biztató kilátásait.

A kínálatnövekedéssel kapcsolatban mindenképpen várható, hogy hatással lesz a lakásárakra - mondta Winkler Sándor, az MNB osztályvezetője online sajtótájékoztatón.

Azt is látjuk, hogy az idei év elején már lényegesen lassult a lakásárdinamika. Ha most csak az idei év elejét nézzük, akkor nem számítunk már további érdemi emelkedésre, és a fokozatosan bővülő kínálat ezt még valamelyest enyhítheti

- mondta a szakember.

Winkler Sándor
MNB, osztályvezető, Ingatlanpiaci elemzések osztály
Winkler Sándor 2013-ban végzett a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdasági elemző mesterszakján makrogazdasági elemző szakirányon.
Hozzátette, hogy az otthon startos nagyberuházásokat a fejlesztők várhatóan a keresletre figyelve fogják indítani, így csak akkor fog ténylegesen bővülni a kínálat, ha látható rá további kereslet. Biztosan hatással lesz tehát az Otthon Start program elérhetősége arra, hogy végül mennyi projektet indítanak el ténylegesen a fejlesztők - mondta Winkler.

