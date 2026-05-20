Végleg lefújták a gigaberuházást a Balatonnál
Az építési hatóság hivatalosan is megszüntette a balatonvilágosi magaspartra tervezett, 105 lakásos társasház-beruházás engedélyezési eljárását. A döntés hatalmas siker a helyi közösség számára - írja Facebook-posztjában az Aligai Fürdőegyesület. A lakosok ugyanis hosszú ideje küzdöttek az elmondásuk szerint tájidegen és a térség természeti értékeit veszélyeztető óriásberuházás ellen.
A Balatonaligán a Rózsa utcába tervezett, komoly társadalmi ellenállásba ütköző beruházás ügye évek óta húzódik. A tervek eredetileg egy öt épületből álló, hatszintes és húsz méter magas lakókomplexum felépítéséről szóltak a magaspart tetején, a helyi Fürdőegyesület azonban bíróságon támadta meg a projektet.

Ennek eredményeként a Pécsi Törvényszék 2023 tavaszán már egyszer megsemmisítette az építési engedélyt.

Bár az engedélyezési eljárás többszöri szüneteltetés után 2024-ben újraindult,

a kormányhivatal legfrissebb határozata végleg pontot tett az ügy végére, az eljárást ugyanis hivatalosan is megszüntették.

A döntés a bejegyzés szerint egyértelműen jelzi, hogy a helyiek véleményét, a településkép és a panoráma megőrzését, és a Balaton-part természeti értékeit nem lehet figyelmen kívül hagyni.

A túlzott beépítések ellen felszólaló civilek kitartó munkája eredményre vezetett. Ez pedig garanciát jelenthet arra, hogy a Balatonvilágos jövőjét érintő kérdésekben ezentúl a tájvédelem és a lakosság érdekei mentén születnek meg a döntések

- írja az oldal.

Címlapkép forrása: Aligai Fürdőegyesület

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

