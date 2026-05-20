  • Megjelenítés
Vitézy Dávid bejelentést tett: komoly szövetséget kötött Magyarország, így hoznának el óriási pénzeket
Ingatlan

Vitézy Dávid bejelentést tett: komoly szövetséget kötött Magyarország, így hoznának el óriási pénzeket

Portfolio
Az új magyar közlekedési és beruházási miniszter, aki Magyar Péterrel tartott lengyelországi útján, Dariusz Klimczakkal, az ország infrastruktúráért felelős miniszterrel tárgyalt.
Property X 2026
Újra Property X! - A Portfolio legélménydúsabb, legsportosabb ingatlan X finanszírozás X építőipar konferenciája idén is Füredre hívja a szakma kiemelt szereplőit! Találkozzunk!
Információ és jelentkezés

„Érdemi és kifejezetten biztató tárgyalásunk volt ma” – írta szerdai Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid.

Vitézy Dávid
Közlekedési és Beruházási Minisztérium, miniszter
Vitézy Dávid a tömegközlekedés és a városi mobilitás szakértője. Pályafutását közlekedési aktivistáként kezdte, a budapesti tömegközlekedés javítása mellett. 2010-ben a Budapesti Közlekedési Központ a
Tovább

A miniszter korábban is hangoztatta, hogy szorosabbra szeretné szőni a magyar-régiós kapcsolatokat, különös tekintettel a nemzetközi infrastruktúrafejlesztésre.

A lengyel kollégákkal mostantól együtt fogunk működni a vasúti és a légiközlekedés fejlesztésében, illetve közösen fogunk lobbizni Brüsszelben azért, hogy a jövőben minél több uniós forrás jusson a kelet-közép-európai vasúti fejlesztésekre

– tette hozzá Vitézy.

Még több Ingatlan

BL-döntő lesz Budapesten: temérdek lezárásra kell készülnie a közlekedőknek

Csöbörből-vödörbe: az eddigi adóterveken felül további terhekkel sújtaná a gazdagok ingatlanait a brit kormány

Léptek a gazdag szülők Amerikában: házat vesznek a fiataloknak, de kíméletlen árat kérnek érte

Címlapkép forrása: Vitézy Dávid Facebook-oldala 

Kapcsolódó cikkünk

Bejelentette Vitézy Dávid: véget ért a magyar vasút egyik leghosszabb kálváriája

Kiderült, ki lesz Vitézy Dávid egyik legfontosabb embere

Vitézy Dávid máris felmentett egy csúcsvezetőt

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Díjmentes online előadás

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

Fórum

Konferencia ajánló

AgroFuture 2026

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Eddig erre szórta a pénzt a magyar állam - Megvan, hol találhat magának a Tisza-kormány mozgásteret
Tisza-kormány: új nemzetközi szövetségest szerzett Magyar Péter, fontos bejelentések érkeznek
MNB: fékeznek a lakásárak, már idén rengeteg új átadás jöhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility