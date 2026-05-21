Hajszálpontos manőver az éj leple alatt: hatalmas építmény került a helyére az M1-es autópályán

Az MKIF tájékoztatása szerint hétfőről keddre virradó éjszaka egy 27,5 tonnás elemet mozgattak meg a szakemberek: a különleges odafigyelést igénylő művelet során

az 56 méteres nyílásközű szerkezet egyik felét kellett hajszálpontosan a helyére illeszteni.

A híd másik, 26 tonnás gerendájának beemelését szerdáról csütörtökre virradó éjszaka végzik el. Ez a munkafolyamat ideiglenes forgalmi rend bevezetését teszi szükségessé.

Fotó: MKIF Zrt / Jánosa Bence

A munkálatokat jórészt a munkaterületről vagy a szervizutakról végzik, de a hidak építése és a gerendák beemelése elkerülhetetlenül érinti a főpályát is. Ezeket a kritikus feladatokat ezért az alacsonyabb forgalmú, éjszakai órákra időzítik. Bár az M1-es autópálya bővítése során rendszeresen előfordulnak majd hasonló éjszakai korlátozások,

a haladást mindkét irányban folyamatosan biztosítják.

Fotó: MKIF Zrt / Jánosa Bence

A beruházáshoz kapcsolódóan elindult egy online tájékoztató felület is, ahol a közlekedők naprakész információkat találhatnak

az aktuális forgalmi rendről,

a lezárt csomópontokról, a pihenőhelyekről és

a vészhelyzeti leállóöblök elhelyezkedéséről.

A könnyebb megértés és a biztonságosabb közlekedés érdekében egy animáció is készült, amely bemutatja a forgalmi sávok átalakítását, valamint a 2+1+1-es terelési rendszer működését.

Címlapkép forrása: MKIF Zrt / Jánosa Bence