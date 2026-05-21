Indul a hétköznap esti rakpartozás Budapesten, de vannak, akik bírálják a főváros döntését

A fővárosi önkormányzat tájékoztatása szerint a rakpart minden hétköznap 18:30-tól másnap reggel 5 óráig lesz autómentes. Hétvégéken továbbra is egész nap a kikapcsolódni vágyóké a terep. A városvezetés a döntést az elmúlt évek forgalmi adatainak elemzésével indokolja.
Álláspontjuk szerint ez az időpont jelenti a legjobb kompromisszumot a délutáni autós csúcsidőszak és a megnövekedő gyalogosigények között, az új rendszert közúti kapukkal biztosítják. Ezek zárása és a gépjárművek kivezetése körülbelül egy órát vesz igénybe. A tervek szerint az első hetek tapasztalatai és az iskolaszünet alatti kisebb forgalom alapján ezen az időponton később még módosíthatnak.
Az esti nyitvatartás szeptember közepéig marad érvényben.
A projektben részt vevő civil és szakmai partnerek azonban elfogadhatatlannak tartják az utolsó pillanatban bejelentett változtatást. A Valyo álláspontja szerint a 18:30-as kapuzárás a gyakorlatban azt jelenti, hogy a gyalogosok leghamarabb csak este 7 óra után vehetik biztonságosan birtokba a területet.
- Ez azért is problémás, mert a mérések alapján a sétálók száma már este 6 órától meredeken emelkedik.
- Kifogásolják továbbá, hogy a Főváros felrúgta a hónapokig tartó egyeztetések során kialakult, és a főpolgármester által korábban már bejelentett konszenzust: az eredeti tervek ugyanis még 17 órás zárással számoltak.
Ennek célja az volt, hogy a budapestiek rögtön munka után élvezhessék a Duna-partot.
Az érintett szervezetek úgy érzik, kész tények elé állították őket, emiatt levélben fordultak a főpolgármesterhez, a döntés azonnali felülvizsgálatát követelve.
Ami a jelenlegi gyakorlati tudnivalókat illeti: az új rend értelmében hétköznap 18:30-kor a rakpartra vezető útszakaszok lámpái pirosra váltanak. Ettől kezdve sem a személyautók, sem a taxik nem hajthatnak le a területre.
- A lezárt szakaszt kizárólag az üzemeltetői, az áruszállító, valamint a megkülönböztető jelzést használó járművek közelíthetik meg.
- Mivel a kapuk zárása és a terület teljes kiürítése időbe telik, a hatóságok türelmet és fokozott figyelmet kérnek a közlekedőktől az átállás időszakában.
Az autósokat pedig arra kérik, hogy időben tervezzék újra az útvonalukat, és mielőbb hagyják el a rakpartot.
