Indul a hétköznap esti rakpartozás Budapesten, de vannak, akik bírálják a főváros döntését

Május 26-án, kedden új, rugalmas forgalmi rend lép életbe a pesti alsó rakparton. A területet mostantól hétköznap esténként is megnyitják a gyalogosok és a kerékpárosok előtt. Bár az autómentesítés tényét az érintettek üdvözlik, a civil és szakmai szervezetek élesen bírálják a Fővárost. Ennek oka, hogy az előzetes egyeztetésekkel ellentétben délután öt óra helyett csak 18:30-kor kezdik meg az autósforgalom kivezetését.

A fővárosi önkormányzat tájékoztatása szerint a rakpart minden hétköznap 18:30-tól másnap reggel 5 óráig lesz autómentes. Hétvégéken továbbra is egész nap a kikapcsolódni vágyóké a terep. A városvezetés a döntést az elmúlt évek forgalmi adatainak elemzésével indokolja.

Fotó: Merész Márton. Forrás: Budapest Városháza

Álláspontjuk szerint ez az időpont jelenti a legjobb kompromisszumot a délutáni autós csúcsidőszak és a megnövekedő gyalogosigények között, az új rendszert közúti kapukkal biztosítják. Ezek zárása és a gépjárművek kivezetése körülbelül egy órát vesz igénybe. A tervek szerint az első hetek tapasztalatai és az iskolaszünet alatti kisebb forgalom alapján ezen az időponton később még módosíthatnak.

Az esti nyitvatartás szeptember közepéig marad érvényben.

Fotó: Gallov Adrienne. Forrás: Budapest Városháza

A projektben részt vevő civil és szakmai partnerek azonban elfogadhatatlannak tartják az utolsó pillanatban bejelentett változtatást. A Valyo álláspontja szerint a 18:30-as kapuzárás a gyakorlatban azt jelenti, hogy a gyalogosok leghamarabb csak este 7 óra után vehetik biztonságosan birtokba a területet.

Ez azért is problémás, mert a mérések alapján a sétálók száma már este 6 órától meredeken emelkedik.

Kifogásolják továbbá, hogy a Főváros felrúgta a hónapokig tartó egyeztetések során kialakult, és a főpolgármester által korábban már bejelentett konszenzust: az eredeti tervek ugyanis még 17 órás zárással számoltak.

Ennek célja az volt, hogy a budapestiek rögtön munka után élvezhessék a Duna-partot.

Az érintett szervezetek úgy érzik, kész tények elé állították őket, emiatt levélben fordultak a főpolgármesterhez, a döntés azonnali felülvizsgálatát követelve.

Ami a jelenlegi gyakorlati tudnivalókat illeti: az új rend értelmében hétköznap 18:30-kor a rakpartra vezető útszakaszok lámpái pirosra váltanak. Ettől kezdve sem a személyautók, sem a taxik nem hajthatnak le a területre.

A lezárt szakaszt kizárólag az üzemeltetői, az áruszállító, valamint a megkülönböztető jelzést használó járművek közelíthetik meg.

Mivel a kapuk zárása és a terület teljes kiürítése időbe telik, a hatóságok türelmet és fokozott figyelmet kérnek a közlekedőktől az átállás időszakában.

Az autósokat pedig arra kérik, hogy időben tervezzék újra az útvonalukat, és mielőbb hagyják el a rakpartot.

