Indul a tekerés és a licit: a jótékonyság száguld az élen az idei Portolio balatoni élménykonferenciáján
Indul a tekerés és a licit: a jótékonyság száguld az élen az idei Portolio balatoni élménykonferenciáján

A június 2-4. között gördülő Portfolio Property X idén is bebizonyítja, hogy az ingatlanpiaci csúcsrendezvény több lehet egy szakmai és networking eseménynél: valódi segítségre is képes. A konferenciát felvezető Portfolio X-Cycling Day teljes jegybevételét a Portfolio ugyanis a Szent Márton Gyermekmentő Alapítványnak ajánlja fel, amelyet a CPI – az esemény kiemelt karitatív- és élménypartnere – duplázó támogatással egészít ki. Ezen túl korlátozott ideig az olimpikon bringás Valter Attila mezére is lehet licitálni, szintén karitatív célból.

A Portfolio X-Cycling élmény negyedik alkalommal pörgeti fel a piaci szereplők fordulatszámát, és kínál egyedülálló bringás élményt a Portfolio Property X felvezetőjeként. A túra 3 távon (147 km, 77 km, 34 km), 2 tempóban és 2 különböző terepen zajlik.

Újra Property X! - A Portfolio legélménydúsabb, legsportosabb ingatlan X finanszírozás X építőipar konferenciája idén is Füredre hívja a szakma kiemelt szereplőit! Találkozzunk!
Fontos, hogy a kerékpáros résztvevők egyben jótékony célt is támogatnak:

a május 26-ig megváltható bringajegy adomány is, amelynek révén a Szent Márton Gyermekmentő Alapítvány jut értékes erőforrásokhoz.

Az alapítvány az X-Cycling Day teljes jegybevételét, vagyis a 15.000 forintos regisztrációs díjakat (a résztvevők számától függetlenül) megkapja, amelyet a CPI − az esemény kiemelt karitatív- és élménypartnere − idén egy duplázó támogatással egészít ki.

Már tart a licit Valter Attila dedikált, egyedi mezére

A fentieken túl eggyel nagyobb fokozatba kapcsoltunk, ami a jótékonyságot illeti. A Grinta, a CPI Hungary és a Portfolio közös kezdeményezésében különleges aukció is indult: a tét egy Valter Attila által dedikált, egyedi Grinta mez, amely olimpikonunk nevével és logójával is el van látva.

Ahogy a felajánlók fogalmaznak, számukra a mez "nem csak egy termék, hanem azt képviseli, amit a grinta szó jelent: kitartást, elszántságot, vagyis azt a ‘grintát’, ami a bringázásban és az életben is előrevisz."

A licit részletei:

  • Kikiáltási összeg: 50 000 Ft
  • Licitlépcső: 10 000 Ft
  • Aukció zárása: május 29., 12:00
Tekerj és tegyél jót, majd duplázd a jót licittel!

Csatlakozz a kezdeményezéshez: jelentkezz az X-Cycling Day-re legkésőbb május 26-ig, és ha teheted, szállj be a jótékonysági licitbe május 29. délig – támogassunk együtt egy jó ügyet, sporttal és összefogással!

