Indul a tekerés és a licit: a jótékonyság száguld az élen az idei Portolio balatoni élménykonferenciáján

A Portfolio X-Cycling élmény negyedik alkalommal pörgeti fel a piaci szereplők fordulatszámát, és kínál egyedülálló bringás élményt a Portfolio Property X felvezetőjeként. A túra 3 távon (147 km, 77 km, 34 km), 2 tempóban és 2 különböző terepen zajlik.

Fontos, hogy a kerékpáros résztvevők egyben jótékony célt is támogatnak:

a május 26-ig megváltható bringajegy adomány is, amelynek révén a Szent Márton Gyermekmentő Alapítvány jut értékes erőforrásokhoz.

Az alapítvány az X-Cycling Day teljes jegybevételét, vagyis a 15.000 forintos regisztrációs díjakat (a résztvevők számától függetlenül) megkapja, amelyet a CPI − az esemény kiemelt karitatív- és élménypartnere − idén egy duplázó támogatással egészít ki.

Már tart a licit Valter Attila dedikált, egyedi mezére

A fentieken túl eggyel nagyobb fokozatba kapcsoltunk, ami a jótékonyságot illeti. A Grinta, a CPI Hungary és a Portfolio közös kezdeményezésében különleges aukció is indult: a tét egy Valter Attila által dedikált, egyedi Grinta mez, amely olimpikonunk nevével és logójával is el van látva.

Ahogy a felajánlók fogalmaznak, számukra a mez "nem csak egy termék, hanem azt képviseli, amit a grinta szó jelent: kitartást, elszántságot, vagyis azt a ‘grintát’, ami a bringázásban és az életben is előrevisz."

A licit részletei:

Kikiáltási összeg: 50 000 Ft

50 000 Ft Licitlépcső: 10 000 Ft

10 000 Ft Aukció zárása: május 29., 12:00

Tekerj és tegyél jót, majd duplázd a jót licittel!

Csatlakozz a kezdeményezéshez: jelentkezz az X-Cycling Day-re legkésőbb május 26-ig, és ha teheted, szállj be a jótékonysági licitbe május 29. délig – támogassunk együtt egy jó ügyet, sporttal és összefogással!

