Kútba esett a tranzakció: a gazdasági bizonytalanság ismét megfékezett egy adásvételt az éppen talpra álló kereskedelmi ingatlanpiacon
Meghiúsult az az irodapiaci tranzakció, amely 2022 óta Európa legnagyobbja lett volna. A frankfurti OpernTurm mintegy 850 millió eurós eladása kútba esett, miután a vevőjelölt nem tudta előteremteni a szükséges forrásokat. Az eset jól mutatja, hogy a gazdasági bizonytalanság ismét megfékezte az éppen talpra álló kereskedelmi ingatlanpiacot - írta cikkében a Financial Times.
Az OpernTurm irodatornyot a JPMorgan Asset Management és a szingapúri állami vagyonalap, a GIC kívánta értékesíteni. A vevőjelölt Erich Schwaiger müncheni vállalkozó és ingatlanbefektető volt, aki korábban a René Benko-féle Signa csődjét követően szerzett meg prémium kiskereskedelmi ingatlanokat.

Az eladók most azon gondolkodnak, hogy az értékesítés helyett inkább újrafinanszírozzák az épületet. Az

OpernTurm vonzerejét elsősorban kiváló elhelyezkedése és megbízható bérlői adják, köztük a svájci UBS.

A szakértők azonban a jelenlegi piaci viszonyok között irreálisnak tartják a megcélzott árazást.

Az MSCI adatai szerint az idei első negyedévben a kereskedelmi ingatlanpiaci befektetések volumene minden szegmensben 10 százalékkal esett vissza az előző év azonos időszakához képest. Az indexszolgáltató elemzői úgy látják, hogy

elsősorban az iráni konfliktus okozta külső volatilitás rémisztette meg a piacot, ami lelassította a tranzakciókat.

A szektor nehéz éveket tudhat maga mögött, hiszen a 2022-es kamatemelések mélypontra nyomták az eszközértékeléseket. A piaci szereplők abban reménykedtek, hogy 2026 elhozza a visszatérést a normális működéshez, ám ezek a várakozások egyelőre nem teljesülnek. Fergus Keane, a BNP Paribas Real Estate londoni szakértője szerint a piac tavaly év végén érte el a mélypontot. Bár a szektor éppen megkezdte a kilábalást, most mégis hosszabb ideig maradhat ezen az alacsony szinten. A szakember hozzátette: jelenleg vevői piac érvényesül, amit egyes családi vagyonkezelők és amerikai magántőke-befektetők aktívan ki is használnak.

Másutt is vegyes a helyzet

Eközben más tranzakciók is megakadtak: a Blackstone például felfüggesztette a londoni Canary Wharfon található Cargo irodaház mintegy 250 millió fontos értékesítését, és inkább megvárja a kedvezőbb piaci környezetet. Ezzel párhuzamosan a vállalat a brit bérlakás-üzemeltető cégének, a Leaf Livingnek az egymilliárd fontot meghaladó eladását is előkészíti.

A piac egyes szegmensei ugyanakkor aktívak maradtak: a Brookfield Asset Management márciusban egymilliárd eurót meghaladó összegért vásárolt meg egy spanyol lakóingatlan-portfóliót a Blackstone-tól. James Seppala, a Blackstone európai ingatlanüzletágának vezetője közölte: január óta csaknem 4 milliárd dollár értékben zártak le tranzakciókat, vagy írtak alá kötelező érvényű megállapodásokat. Ez közel 60 európai ügyletet foglal magában, ami jelentősen meghaladja az előző év azonos időszakának volumenét.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

