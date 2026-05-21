FONTOS Minden nap bezár 8 bolt Magyarországon
Lezárja a korábbi vitákat Vitézy Dávid: teljesen megváltozik az utazás Magyarország és a nyugati szomszédunk között
Magyar Péter miniszterelnök és az osztrák kormánydelegáció találkozója után azonnal megkezdődött a két ország közötti közlekedésügyi kapcsolatok újjáépítése: Vitézy Dávid szerint az új irányvonal célja, hogy lezárja az elmúlt évek konfliktusait. Emellett fel akarják gyorsítani a határon átnyúló vasúti és közúti fejlesztéseket, különös tekintettel a Budapest-Bécs vonalra - írta Facebook-posztjában a miniszter.
Vitézy és Peter Hanke osztrák közlekedési miniszter egyeztetései alapján a jövőben a szakmai munkáé lesz a főszerep, a minisztériumok és a közlekedési vállalatok szintjén is a partnerség lesz a meghatározó. Ezzel lezárják a korábbi időszak heves közlekedéspolitikai vitáit, a Lázár János miniszterségét jellemző, Ausztriával szembeni ellentéteket pedig a kormányzat maga mögött hagyja. Már

júniusban újraindítják a két közlekedési tárca együttműködését.

Ennek keretében ismét összeül a közös vasúti fejlesztési munkacsoport, amelynek működése évek óta szünetelt.

Vitézy Dávid
Közlekedési és Beruházási Minisztérium, miniszter
Vitézy Dávid a tömegközlekedés és a városi mobilitás szakértője. Pályafutását közlekedési aktivistáként kezdte, a budapesti tömegközlekedés javítása mellett. 2010-ben a Budapesti Közlekedési Központ a
A tervek szerint kiemelt figyelmet kap a történelmi osztrák-magyar vállalat, a GYSEV működésének és fejlesztésének rendezése. Céljuk, hogy helyrehozzák az elmúlt években megromlott viszonyt. A vasúti ágazatban a legfontosabb feladat a Budapest és Bécs közötti szolgáltatások minőségének javítása, valamint a menetidő csökkentése. Ennek érdekében szorosabbra fűzik a kapcsolatot a vasúttársaságok, vagyis a MÁV, a GYSEV és az osztrák ÖBB között.

A közös munka nemcsak a kötöttpályás közlekedésre terjed ki: a magyar fél a közúti összeköttetés javítása érdekében

sürgette a Sopron és Kismarton közötti, még hiányzó osztrák gyorsforgalmi útszakasz megépítését.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images 

