Lezárja a korábbi vitákat Vitézy Dávid: teljesen megváltozik az utazás Magyarország és a nyugati szomszédunk között

Vitézy és Peter Hanke osztrák közlekedési miniszter egyeztetései alapján a jövőben a szakmai munkáé lesz a főszerep, a minisztériumok és a közlekedési vállalatok szintjén is a partnerség lesz a meghatározó. Ezzel lezárják a korábbi időszak heves közlekedéspolitikai vitáit, a Lázár János miniszterségét jellemző, Ausztriával szembeni ellentéteket pedig a kormányzat maga mögött hagyja. Már

júniusban újraindítják a két közlekedési tárca együttműködését.

Ennek keretében ismét összeül a közös vasúti fejlesztési munkacsoport, amelynek működése évek óta szünetelt.

Vitézy Dávid Közlekedési és Beruházási Minisztérium, miniszter

A tervek szerint kiemelt figyelmet kap a történelmi osztrák-magyar vállalat, a GYSEV működésének és fejlesztésének rendezése. Céljuk, hogy helyrehozzák az elmúlt években megromlott viszonyt. A vasúti ágazatban a legfontosabb feladat a Budapest és Bécs közötti szolgáltatások minőségének javítása, valamint a menetidő csökkentése. Ennek érdekében szorosabbra fűzik a kapcsolatot a vasúttársaságok, vagyis a MÁV, a GYSEV és az osztrák ÖBB között.

A közös munka nemcsak a kötöttpályás közlekedésre terjed ki: a magyar fél a közúti összeköttetés javítása érdekében

sürgette a Sopron és Kismarton közötti, még hiányzó osztrák gyorsforgalmi útszakasz megépítését.

