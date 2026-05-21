Lezárták az Erzsébet-kilátót, nagyobb felújítás jöhet
Határozatlan időre lezárták az Erzsébet-kilátót, miután a téli időszakban komoly állagromlást, beázást és korróziót tapasztaltak az épületen. Biztonsági okokból a létesítmény mindaddig nem látogatható, amíg be nem fejeződik a jelenleg is zajló, átfogó műszaki és statikai vizsgálat - írta a Budapest XII. kerület bejegyzése.
A problémák a téli hónapokban váltak egyértelművé: a belső terekben több helyen levált a vakolat, a homlokzatról pedig burkolati elemek hullottak le. Az önkormányzat azonnal megkezdte a helyzet felmérését. A feltárás során azonban kiderült, hogy a probléma jóval súlyosabb egy egyszerű felületi karbantartásnál.

Forrás: Budapest XII. kerület Facebook-bejegyzése

Az épület mészkő elemei és a fém tetőfedés már nem szigetelnek megfelelően. Az átszivárgó csapadékvíz miatt a fém tartószerkezetek több ponton jelentősen megkorrodálódtak.

Forrás: Budapest XII. kerület Facebook-bejegyzése

A balesetveszély megelőzése érdekében a kilátót teljesen lezárták, egyúttal elindítottak egy részletes műszaki és statikai felülvizsgálatot. A szakértői munka eredményei néhány héten belül várhatók.

Ezek ismeretében lehet majd felelős döntést hozni a felújítási munkálatok pontos köréről, a várható költségekről és a finanszírozás módjáról.

Címlapkép forrása: Budapest XII. kerület Facebook-bejegyzése

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

