Megérkeztek az adatok: pontosan oda építik a legtöbb előregyártott házat az Egyesült Államokban, ahol a legnagyobb a pusztulás esélye

Az előregyártott házak négyzetméterenkénti építési költsége jóval alacsonyabb a hagyományos családi házakénál. Jelenleg több mint 22 millió amerikai él ilyen otthonokban, többségük az országos mediánjövedelem alatti keresettel rendelkezik. Virginia, Kentucky, Maryland és Idaho már törvényben írta elő, hogy a helyi önkormányzatoknak mindenhol engedélyezniük kell az előregyártott házak telepítését, ahol hagyományos családi házak is épülhetnek. Az Urban Institute kutatása szerint azonban több mint ötmillió előregyártott ház áll klímakockázatoknak erősen kitett területeken.
Klímakockázat, mint figyelmen kívül hagyott faktor
A 2015 és 2025 közötti adatok elemzése azt mutatja, hogy az egymillió telepített otthon mintegy 60 százaléka csupán tíz, döntően déli és délkeleti államba került. Csak Texas több mint 184 ezer egységet kapott, míg Alabama, Florida, Louisiana, valamint Észak- és Dél-Karolina egyenként is több tízezret. A trend ráadásul egyre erősödik: Georgia közel megháromszorozta, a két Karolina pedig megduplázta az éves telepítések számát.
A Szövetségi Katasztrófavédelmi Ügynökség (FEMA) kockázati indexével összevetve egyértelmű az összefüggés:
pontosan azokba az államokba telepítik a legtöbb előregyártott házat, ahol a hurrikánok, tornádók, árvizek, erdőtüzek és szélviharok okozta várható éves kár a legmagasabb.
A helyzet kezelésére egy különleges szabályozási eszköz áll rendelkezésre. Míg a hagyományos lakóházak építését államonként és településenként eltérő előírások szabályozzák, az összes előregyártott házra egyetlen szövetségi építési szabvány, az úgynevezett HUD-kód vonatkozik. Egyetlen módosítás tehát az egész országban növelhetné a biztonságot. A probléma az, hogy
a HUD-kód természeti veszélyekre vonatkozó előírásait évek óta nem frissítették érdemben.
A szélzónatérképek és a szerkezeti terhelési normák évtizedekkel ezelőtti viszonyokat tükröznek, az erdőtüzek kockázatával pedig alig foglalkoznak.
A szakértők azt javasolják, hogy
- a szélsőséges szélviharok növekvő gyakorisága miatt minden előregyártott házat a legszigorúbb szélzóna-előírások szerint építsenek meg.
- Emellett a nagy tűzkockázatú területekre telepített ingatlanoknál tűzálló anyagok használatát kellene előírni.
A 21st Century ROAD to Housing Act nevű törvényjavaslat, amely épp sebesen halad keresztül a képviselőházon, és kétpárti támogatást élvez, többek között eltörölné a fix alvázra vonatkozó követelményt, és kiváló lehetőséget teremtene a biztonsági szempontok érvényesítésére. Ugyanilyen fontos lenne a telepítési szabványok szigorítása is: egy jól megépített, de rosszul rögzített ház ugyanabban a viharban, amelyet egy szabályosan lehorgonyzott otthon sértetlenül átvészel, összedőlne.
A helyi önkormányzatokra szintén fontos feladatok hárulnak: miközben lebontják az előregyártott házak telepítése elé gördített bürokratikus akadályokat, érdemes az építési övezeteket és a területhasználati szabályokat a helyi árvíz-, szél- és tűzkockázatokhoz igazítaniuk.
A legjobb védekezés ugyanis továbbra is a veszélyes területek elkerülése.
