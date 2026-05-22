Eltűntek a vevők, egyre többen viszik lejjebb a panelek hirdetési árát Magyarországon
Látványos fordulat körvonalazódik a hazai panellakások piacán: a korábbi trendekkel szemben a kereslet visszaesett és a kínálat erősen bővült, miközben az eladóknak már a hirdetési idő alatt is egyre gyakrabban kell árat csökkenteniük, hogy egyáltalán megjelenjenek az érdeklődők.
Hogy egyszeri megtorpanásról vagy tartósabb fordulatról van-e szó, azt a zenga.hu elemzése vizsgálta meg.

Míg bő egy évvel ezelőtt az erős kereslet hatására sok tulajdonos még emelni tudott a hirdetési áron az eredeti elképzeléséhez képest, addig

mostanra egyre gyakoribb, hogy a kevés érdeklődő miatt lefelé kell módosítani az irányárat.

A jelenség különösen a panellakások piacán szembetűnő, ahol a tavaly év eleji 2 százalékos átlagos áremelés helyett mostanra átlagosan 3,5 százalékos árcsökkentést kell alkalmaznia a tulajdonosoknak, mielőtt megjelennének a vevők.

1_tulajdonosi árváltoztatások

Az eladók hirdetés közbeni árcsökkentése fontos piaci indikátor. Azt mutatja, hogy az eredeti ár és a tényleges fizetőképesség között növekszik a távolság. Amíg erős a kereslet, addig a tulajdonosok bátran próbálkoznak magasabb árakkal, és sok esetben sikerrel is járnak.

Ha azonban lassul a piac, nemcsak a végső alku során, hanem már a hirdetési idő alatt is megjelenik az árcsökkentés

– mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.

A folyamat nemcsak a lakótelepi lakások piacán van jelen: május eddigi időszakában a tégla lakásoknál és a családi házaknál is átlagosan 4 százalékkal kellett lejjebb vinniük az eladóknak az árat a hirdetési idő során, hogy megjelenjen a kereslet. Míg azonban ez a családi házaknál nem számít kiugróan nagynak – ott eleve magasabbak az alkuk –, addig

a panellakásoknál és tégla lakásoknál már komoly figyelmeztető jel a piac lassulására.

Ezt támasztja alá, hogy míg a családi házaknál csak 11 százalékkal volt gyengébb a kereslet idén áprilisban, mint a tavalyi átlag, addig a tégla lakásoknál 42 százalékos, a paneleknél 46 százalékos volt a visszaesés. Ez nem meglepő annak fényében, hogy a legnagyobb mértékű áremelkedés a paneleknél történt tavaly, számos budapesti kerületben és nagyvárosban 30 százalék feletti éves drágulással.

Budapesten jelenleg 1,28 millió forintos átlagos négyzetméteráron hirdetik a panellakásokat.

  • A XI. kerületben ez az összeg eléri az 1,55 millió forintot, míg
  • a XIII. kerületben 1,44 millió forint körül alakul az átlag.

Ezek az árszintek egyre több vevő számára lépik át a lélektani határt vagy az Otthon Start program felső négyzetméterár-küszöbét, ami szintén a kereslet csökkenését okozza – tette hozzá Futó.

Az árcsökkentési számok változása azt mutatja, hogy áprilisban még sok eladó bízott abban, hogy a tavaszi szezon visszahozza a lendületet a piacra, májusban azonban egyre világosabbá vált, hogy a kereslet nem hajlandó elfogadni automatikusan a korábbi áremelkedési ütem folytatódását.

A csökkenő kereslettel párhuzamosan pedig a kínálat is bővül. A családi házaknál ez nem változott érdemben, de a tégla lakásoknál 19, a paneleknél pedig 67 százalékkal van több lakás most piacon, mint egy tavalyi átlagos hónapban.

Az elmúlt időszak szárnyaló piaca tehát eltűnőben van, és

a következő hónapokban azok az eladók kerülhetnek előnybe, akik gyorsabban alkalmazkodnak a megváltozott piaci realitásokhoz,

ami a nagyobb árengedményeken keresztül érvényesülhet.

