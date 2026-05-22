Nagy lendülettel kezdte az évet a DH Group

A fő számok
A DH Group konszolidált árbevétele 12,9 milliárd forint volt az első negyedévben, ez 29 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.
Az EBITDA 23 százalékkal 1,6 milliárd forintra nőtt, míg a társaság által kiemelten figyelt tisztított core EBITDA 22 százalékkal 1,57 milliárd forintra emelkedett. A növekedés súlypontja továbbra is a nemzetközi piacokon van, az EBITDA 66 százaléka Magyarországon kívül keletkezett.
- Olaszország adta a csoport EBITDA-jának több mint felét, a negyedéves olasz EBITDA 813 millió forint volt, ami 11 százalékos éves növekedés.
- Lengyelországban még látványosabb volt a dinamika: a tisztított core EBITDA 259 millió forintra ugrott, ami 134 százalékos bővülés.
- Magyarországon a core tevékenységek 498 millió forint tisztított core EBITDA-t termeltek, ez 12 százalékos növekedés éves alapon.
Az adózott eredmény 55 százalékos ugrással 919 millió forintra emelkedett, a tisztított core adózott eredmény pedig 50 százalékkal 940 millió forintra nőtt.
A vállalat szerint ezzel minden idők legmagasabb első negyedéves eredményét érte el.
A társaság részvényeseire jutó eredmény 156 százalékkal 903 millió forintra ugrott.
A hitelezési üzletág vitte a hátán a negyedévet
A szegmensek közül
egyértelműen a pénzügyi közvetítés volt a húzóerő.
Az üzletág árbevétele 27 százalékkal 11,5 milliárd forintra nőtt, EBITDA-ja pedig 44 százalékkal 1,55 milliárd forintra emelkedett. A fedezeti hányad 24 százalékon maradt, miközben az EBITDA-marzs 12-ről 14 százalékra javult.
A csoport által közvetített hitelvolumen 372,8 milliárd forint volt, ami 31 százalékos éves növekedés.
- Magyarországon különösen erős volt a dinamika, a közvetített volumen 62,1 milliárd forintra nőtt, ez 93 százalékos ugrás az előző év azonos időszakához képest.
- Lengyelországban 139,4 milliárd forintnyi hitelt közvetített a csoport, ami 37 százalékos növekedés.
- Olaszországban pedig 171,3 milliárd forint volt a volumen, 13 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban.
A társaság értékelése szerint Lengyelországban a csökkenő kamatkörnyezet és a javuló hitelképesség támogatja a piacot, míg Magyarországon az Otthon Start Program volt a meghatározó tényező. A program bevezetése korábban átmeneti torzulást okozott a folyósításokban, az év végére azonban a hitelkérelmek jelentős része már elbírálásra került, ami látványos megugrást hozott a piacon.
Gyengébben teljesített az ingatlanszolgáltatás
Az ingatlanszolgáltatási üzletág már nem mutatott ilyen erős képet. A szegmens árbevétele ugyan 5 százalékkal 1,1 milliárd forintra nőtt, az EBITDA viszont 47 százalékkal 104 millió forintra csökkent. A visszaesés mögött a hálózati jutalékbevételek csökkenése és a költségek emelkedése állt, utóbbit többek között az éves franchise-rendezvények, az év eleji marketingaktivitások, valamint a magasabb bérleti és adminisztrációs költségek magyarázták.
Magyarországon a hálózati jutalékbevétel 10 százalékkal 3,15 milliárd forintra esett vissza, Lengyelországban viszont továbbra is kedvezőbb a kép, ott a jutalékbevétel 5 százalékkal 1,07 milliárd forintra nőtt. A spanyol Donpiso egyelőre nem jelenik meg teljes körűen a konszolidált eredményekben, de a társaságban a DH Group az első negyedévben 34 százalékra növelte részesedését, a barcelonai hálózat pedig közel 1 milliárd forintnyi hálózati jutalékbevételt generált.
A csoport közben folytatta az ingatlanportfólió leépítését is, az első negyedévben három ingatlant értékesített 348 millió forintért, amin 54 millió forintos eredményt realizált. A jelentés szerint további, mintegy 1 milliárd forint könyv szerinti értékű ingatlan értékesítése van folyamatban, ezek várható eladási ára 1,5 milliárd forint.
Erős mérleggel fordult rá az évre a társaság
A DH Group pénzeszközei a negyedév végén 8 milliárd forintot tettek ki, a saját tőke 6,1 milliárd forint volt. A társaság nettó külső adóssága 4 milliárd forintot ért el, ami a 12 havi tisztított core EBITDA 0,7-szeresének felel meg, vagyis a mérleg továbbra sem tűnik kifeszítettnek.
Összességében a DH Group erős első negyedévet zárt. A pénzügyi közvetítés továbbra is nagy tempóban növekszik, a lengyel és olasz láb stabilan húzza a csoportot, Magyarországon pedig az Otthon Start Program hatása érdemben megjelent a hitelvolumenekben. Az ingatlanszolgáltatási szegmens ugyan gyengébben teljesített, de a csoportszintű eredményeket ezt bőven ellensúlyozta a hitelközvetítési üzletág kiemelkedő negyedéve.
A DH Group árfolyama idén az alulteljesítők között van a magyar tőzsdén, a papír év eleje óta 6,2 százalékot veszített értékéből, miközben a BUX 17,7 százalékot emelkedett.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
