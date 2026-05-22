  • Megjelenítés
Nagy lendülettel kezdte az évet a DH Group
Ingatlan

Nagy lendülettel kezdte az évet a DH Group

Portfolio
Erősen indította az évet a DH Group, a vállalat az első negyedévben rekordközeli, több soron is történelmi csúcsot jelentő számokat közölt, miközben a növekedés motorja továbbra is a pénzügyi közvetítési üzletág volt. A magyar piacot az Otthon Start Program hatásai mozgatták, Lengyelországban látványosan javult a hitelpiaci környezet, Olaszországban pedig a Credipass továbbra is stabilan hozza a csoport eredményének legnagyobb részét.

A fő számok

A DH Group konszolidált árbevétele 12,9 milliárd forint volt az első negyedévben, ez 29 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.

Az EBITDA 23 százalékkal 1,6 milliárd forintra nőtt, míg a társaság által kiemelten figyelt tisztított core EBITDA 22 százalékkal 1,57 milliárd forintra emelkedett. A növekedés súlypontja továbbra is a nemzetközi piacokon van, az EBITDA 66 százaléka Magyarországon kívül keletkezett.

  • Olaszország adta a csoport EBITDA-jának több mint felét, a negyedéves olasz EBITDA 813 millió forint volt, ami 11 százalékos éves növekedés.
  • Lengyelországban még látványosabb volt a dinamika: a tisztított core EBITDA 259 millió forintra ugrott, ami 134 százalékos bővülés.
  • Magyarországon a core tevékenységek 498 millió forint tisztított core EBITDA-t termeltek, ez 12 százalékos növekedés éves alapon.

Az adózott eredmény 55 százalékos ugrással 919 millió forintra emelkedett, a tisztított core adózott eredmény pedig 50 százalékkal 940 millió forintra nőtt.

A vállalat szerint ezzel minden idők legmagasabb első negyedéves eredményét érte el.

Még több Ingatlan

Indul a hétköznap esti rakpartozás Budapesten, de vannak, akik bírálják a főváros döntését

Kútba esett a tranzakció: a gazdasági bizonytalanság ismét megfékezett egy adásvételt az éppen talpra álló kereskedelmi ingatlanpiacon

Megérkeztek az adatok: pontosan oda építik a legtöbb előregyártott házat az Egyesült Államokban, ahol a legnagyobb a pusztulás esélye

A társaság részvényeseire jutó eredmény 156 százalékkal 903 millió forintra ugrott.

A hitelezési üzletág vitte a hátán a negyedévet

A szegmensek közül

egyértelműen a pénzügyi közvetítés volt a húzóerő.

Az üzletág árbevétele 27 százalékkal 11,5 milliárd forintra nőtt, EBITDA-ja pedig 44 százalékkal 1,55 milliárd forintra emelkedett. A fedezeti hányad 24 százalékon maradt, miközben az EBITDA-marzs 12-ről 14 százalékra javult.

A csoport által közvetített hitelvolumen 372,8 milliárd forint volt, ami 31 százalékos éves növekedés.

  • Magyarországon különösen erős volt a dinamika, a közvetített volumen 62,1 milliárd forintra nőtt, ez 93 százalékos ugrás az előző év azonos időszakához képest.
  • Lengyelországban 139,4 milliárd forintnyi hitelt közvetített a csoport, ami 37 százalékos növekedés.
  • Olaszországban pedig 171,3 milliárd forint volt a volumen, 13 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban.

A társaság értékelése szerint Lengyelországban a csökkenő kamatkörnyezet és a javuló hitelképesség támogatja a piacot, míg Magyarországon az Otthon Start Program volt a meghatározó tényező. A program bevezetése korábban átmeneti torzulást okozott a folyósításokban, az év végére azonban a hitelkérelmek jelentős része már elbírálásra került, ami látványos megugrást hozott a piacon.

Gyengébben teljesített az ingatlanszolgáltatás

Az ingatlanszolgáltatási üzletág már nem mutatott ilyen erős képet. A szegmens árbevétele ugyan 5 százalékkal 1,1 milliárd forintra nőtt, az EBITDA viszont 47 százalékkal 104 millió forintra csökkent. A visszaesés mögött a hálózati jutalékbevételek csökkenése és a költségek emelkedése állt, utóbbit többek között az éves franchise-rendezvények, az év eleji marketingaktivitások, valamint a magasabb bérleti és adminisztrációs költségek magyarázták.

Magyarországon a hálózati jutalékbevétel 10 százalékkal 3,15 milliárd forintra esett vissza, Lengyelországban viszont továbbra is kedvezőbb a kép, ott a jutalékbevétel 5 százalékkal 1,07 milliárd forintra nőtt. A spanyol Donpiso egyelőre nem jelenik meg teljes körűen a konszolidált eredményekben, de a társaságban a DH Group az első negyedévben 34 százalékra növelte részesedését, a barcelonai hálózat pedig közel 1 milliárd forintnyi hálózati jutalékbevételt generált.

A csoport közben folytatta az ingatlanportfólió leépítését is, az első negyedévben három ingatlant értékesített 348 millió forintért, amin 54 millió forintos eredményt realizált. A jelentés szerint további, mintegy 1 milliárd forint könyv szerinti értékű ingatlan értékesítése van folyamatban, ezek várható eladási ára 1,5 milliárd forint.

Erős mérleggel fordult rá az évre a társaság

A DH Group pénzeszközei a negyedév végén 8 milliárd forintot tettek ki, a saját tőke 6,1 milliárd forint volt. A társaság nettó külső adóssága 4 milliárd forintot ért el, ami a 12 havi tisztított core EBITDA 0,7-szeresének felel meg, vagyis a mérleg továbbra sem tűnik kifeszítettnek.

Összességében a DH Group erős első negyedévet zárt. A pénzügyi közvetítés továbbra is nagy tempóban növekszik, a lengyel és olasz láb stabilan húzza a csoportot, Magyarországon pedig az Otthon Start Program hatása érdemben megjelent a hitelvolumenekben. Az ingatlanszolgáltatási szegmens ugyan gyengébben teljesített, de a csoportszintű eredményeket ezt bőven ellensúlyozta a hitelközvetítési üzletág kiemelkedő negyedéve.

A DH Group árfolyama idén az alulteljesítők között van a magyar tőzsdén, a papír év eleje óta 6,2 százalékot veszített értékéből, miközben a BUX 17,7 százalékot emelkedett.

Al8EKVuc

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Díjmentes online előadás

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

Fórum

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: Bécsben tárgyalt Magyar Péter, közben újabb szerződések kerültek elő
Szokatlan mozgások voltak este a forintban
Nagyot fordult a világ a Balatonnál - Csökkenni kezdtek az árak az eddig legfelkapottabb térségben
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility