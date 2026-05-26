Új vezetőséget választott az ingatlanfejlesztők egyesülete, javaslatokkal fordulnak Magyar Péter kormányához

MTI
Székely Ádám, az ipariingatlan-fejlesztő Innovinia tulajdonos-ügyvezetője, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) eddigi alelnöke (címlapképünkön) lett a legnagyobb hazai ingatlanfejlesztőket tömörítő érdekképviseleti szervezet új elnöke - közölte az MTI-vel az IFK kedden.

Székely Ádám Takács Ernőt, a WING vezérigazgató-helyettesét váltotta az elnöki pozícióban, aki 13 éven keresztül vezette az IFK-t, és akinek a nevéhez fűződik az egyesület szakmai súlyának megerősítése, valamint az ingatlanfejlesztési szektor meghatározó érdekképviseleti platformjának felépítése - írták.

Az új vezetőségről az IFK tisztújító küldöttgyűlése döntött. Az eseményen Székely Ádám bejelentette:

az IFK szakmai javaslatcsomagot készít a magyarországi beruházási környezet versenyképességének javítása érdekében,

különös tekintettel

  • a szabályozási kiszámíthatóságra,
  • az engedélyezési folyamatok hatékonyságára,
  • a fenntartható városfejlesztésre és
  • a nemzetközi befektetői bizalom erősítésére.

A beruházási versenyképességi javaslatcsomagról rendszeres konzultációs fórumot kezdeményeznek a kormányzattal.

Az egyesület elnöke szerint a következő évek egyik legfontosabb gazdaságpolitikai kérdése az lesz, hogy Magyarország mennyire tud stabil, versenyképes és hosszú távon tervezhető beruházási környezetet biztosítani a hazai és nemzetközi befektetők számára. A régiós verseny a nemzetközi tőkéért folyamatosan erősödik, ezért a támogató beruházási környezet és a hatékony szabályozás kulcsfontosságú versenyképességi kérdés - hangsúlyozta a közleményben.

Rámutatott, hogy az ingatlanfejlesztés nem pusztán építőipari kérdés, hanem a gazdasági növekedés, a munkahelyteremtés, a nemzetközi tőkebeáramlás és a modern városfejlesztés egyik meghatározó motorja is. "Kiemelt célunk az iparági együttműködések erősítése, valamint olyan fenntartható és innovatív fejlesztések támogatása, amelyek hosszú távon is növelik Magyarország tőkevonzó képességét" - ismertette Székely Ádám a közleményben.

Az IFK az új kormányzat számára olyan további kulcsterületeken ajánl szakmai együttműködést, mint

  • a megfizethető lakhatás,
  • a nemzetközi befektetői bizalom növelése,
  • az építésgazdasági értéklánc hatékonyságának fejlesztése,
  • a fenntartható és energiahatékony ingatlanfejlesztések ösztönzése, valamint
  • Magyarország regionális gazdasági versenyképességének érdemi erősítése

- sorolták.

Az IFK a magyar ingatlanfejlesztési piac legmeghatározóbb hazai és külföldi tulajdonú szereplőit tömörítő szakmai tagvállalatai a lakó-, iroda-, logisztikai-, szálláshely, kiskereskedelmi és vegyes funkciójú fejlesztések meghatározó beruházói, az építőipar professzionális magán-megrendelői. Jelenleg 30 vállalat adja az IFK tagságát, amelyek 2009 óta több mint 8 milliárd euró értékben fejlesztettek eddig mintegy 6 millió négyzetméter ingatlant. A tagvállalatok éves beruházási volumene meghaladja az 1 milliárd eurót, az általuk fizetett ingatlanadó pedig a 10 milliárd forintot - ismertették.

Az IFK tagjai közvetlenül és közvetetten is jelentős mértékben járulnak hozzá a GDP növekedéséhez, a foglalkoztatáshoz és a nemzetközi tőke bevonzásához. Az egyesület szerint az ingatlanfejlesztések multiplikátorhatása az építőiparon túl a pénzügyi szektort, a logisztikát, a kereskedelmet és a szolgáltatóipart is erősíti. A szervezet jelentős szerepet vállal a hazai ingatlanfejlesztések nemzetközi szintű népszerűsítésében a legjelentősebb nemzetközi vásárokon való részvétel megszervezésével. Az IFK 2009-es alapítása óta következetesen azért dolgozik, hogy a magyarországi épített környezet minősége, fenntarthatósága és nemzetközi versenyképessége erősödjön - ismertették.

Székely Ádám az Innovinia ügyvezető igazgatója és tulajdonosa. A több mint 35 éve működő, korábban Infogroup néven ismert cégcsoport vezetőjeként meghatározó szerepet játszott abban, hogy a vállalat klasszikus lakóingatlanfejlesztőből komplex, tematikus holdingstruktúrában működő kereskedelmiingatlan-fejlesztő és logisztikai parkfejlesztő cégcsoporttá fejlődjön. Az Innovinia fejlesztései középpontjában a vidéki Magyarország stratégiai városai állnak: Debrecen, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza, Pécs, Szeged. Székely Ádám 2019 óta az IFK alelnökeként és az ipari munkacsoport vezetőjeként dolgozott azon, hogy az ipari és logisztikai ingatlanok szabályozási környezete egyszerre legyen versenyképes, korszerű és a nemzetközi befektetői elvárásokhoz igazodó - ismertették. Üzleti tevékenysége mellett fontos szerepet vállal a társadalmi felelősségvállalásban is. 2023 óta a Mosoly Alapítvány kuratóriumi elnöke, emellett az Innovinia többéves, évente növekvő támogatási programot indított nonprofit és szociális szervezetek támogatására.

Székely Ádám
Innovinia - IFK, ügyvezető igazgató, tulajdonos - alelnök
Az ipari-logisztikai csarnokok, valamint irodaházak fejlesztőjeként, tulajdonosaként és üzemeltetőjeként ismert Innovinia ügyvezetője és társtulajdonosa.
A közgyűlés az IFK alelnökeit is megválasztotta, az új elnökség mandátuma két évre szól. Az újraválasztott alelnökök:

Kiss Gábor, a Metrodom Kft. stratégiai igazgatója, valamint Botos Bálint, a Forestay Group vezérigazgatója. Árendás Gergely, az Area Ingatlan Kft. ügyvezető igazgatója korábban elnökként is vezette a szervezetet, míg Ábrahám András, a Skanska Magyarország Ingatlan Kft. projektigazgatója először tölt be pozíciót az IFK elnökségében.

