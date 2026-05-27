A Mercedes V-osztály egyik spanyolországi gyártóbázisát vásárolta meg a magyarországi Gestor

A Gestor Befektetési Zrt. megvásárolta a barcelonai régióban található, több mint 13 000 négyzetméteres ipari központot. A gyártócsarnok és raktár kizárólagos bérlője a Mercedes-Benz España többségi tulajdonában álló beszállító vállalat, amely a Mercedes V-osztály modellek alvázgyártásáért felel. Az áprilisban zárult tranzakció hosszú távú bérleti konstrukcióban valósult meg, a projekt finanszírozását pedig a spanyol CaixaBank biztosította - írja közleményében a Gestor.
A Gestor szerint az európai logisztikai és ipari létesítmények iránt évről évre erősödik a befektetői kereslet, emiatt tudatosan építi jelenlétét ebben a szektorban. Magyarországon jelenleg is tulajdonában áll az egyik autóipari beszállítói gyár Győrben, amelyet egy francia tulajdonú társaságnak ad hosszú távon bérbe. A győri LISI gyáregység az autó-, repülőgép- és orvosieszköz-ipar ellátási láncát szolgálja ki.

Az esparreguera-i létesítmény. Forrás: Gestor

A Gestor már az elmúlt években is az autóiparhoz kapcsolódó logisztikai és gyártóeszközök piacán terjeszkedett: a társaság korábban a spanyolországi Bilbao térségében birtokolt egy közel ötezer négyzetméteres létesítményt, amelynek bérlője a Volkswagen-csoport egyik beszállítója volt. Ezt az elemet a vállalat a vagyonkezelési stratégiája részeként értékesítette.

A Gestor Befektetési Zrt. magyar tulajdonú befektető és vagyonkezelő vállalat, magántulajdonban lévő ingatlanbefektető részvénytársaság, amely Magyarországon, Spanyolországban és Portugáliában rendelkezik ingatlanportfólióval. A társaság diverzifikált ingatlanportfóliót igyekszik kialakítani az ipari, kereskedelmi és szálláshelypiaci szegmensekben. Fókuszában stabil jövedelemtermelő, hosszú távra bérbe adott ipari, logisztikai, retail és szálláshely projektek állnak.

„Az európai logisztikai piacon a bérlői kockázatok minimalizálása kulcskérdéssé vált. A kiszámítható bérlői háttér, a teljes körű költségáthárítás és az inflációvédett hozamtermelő képesség a jelenlegi makrogazdasági környezetben is kiemelkedő stabilitást biztosít nekünk.

Spanyolország és Portugália nem csupán opportunista célpontok számunkra, hanem olyan stratégiai piacok, ahol a helyi beágyazottságunk révén képesek vagyunk az intézményi befektetők számára is vonzó, egyedi értéket teremteni

– idézi a közlemény Gerő Andrást, a Gestor Befektetési Zrt. tulajdonos-vezérigazgatóját.

A Gestor menedzsmentje több mint három évtizedes tapasztalattal rendelkezik a hazai és a regionális befektetési piacon, igazgatóságában és operatív vezetésében olyan szakemberek vesznek részt, akik korábban a Big 4 tanácsadócégek felsővezetőiként irányítottak piaci tranzakciókat. Erre a szakmai bázisra építve a Gestor a következő években tovább tervezi növelni tőkekihelyezését az Ibériai-félszigeten, bővítve dél-európai jelenlétét.

