Ekkora fizetésről álmodni sem mernél: csillagászati összeget vihetnek haza a szobalányok az Egyesült Államokban

Az új kollektív szerződéssel a szállodaüzemeltetők épphogycsak elkerülték, hogy a szakszervezeti dolgozók sztrájkba lépjenek a jövő hónapban rajtoló FIFA-világbajnokság előestéjén.
A megállapodás értelmében a legtöbb szállodai alkalmazott órabére nyolc év alatt mintegy 50 százalékkal emelkedik.
Ennek köszönhetően a szobalányok 2032-re akár hatjegyű dollárösszegű éves fizetésre is számíthatnak. A New York-i Szállodaszövetség becslése szerint a növekvő bérköltségek és az egyéb kiadások éves szinten mintegy 15 százalékkal dobják meg az üzemeltetési költségeket.
New York City az üdülőövezeteket leszámítva eddig is az ország legdrágább szállodai piaca volt: a CoStar adatai alapján az átlagos napi szobaár tavaly elérte a 334 dollárt. A szállodaüzemeltetők arra számítanak, hogy a vendégek hajlandók lesznek lenyelni a további áremelkedést. Ezt arra alapozzák, hogy bár az amerikai és a külföldi látogatók egyaránt megérzik az üzemanyag- és egyéb költségek növekedését, a fizetési hajlandóság egyelőre megmarad.
David Sherwyn, a Cornell Egyetem professzora szerint a luxusszállodák tehetős vendégei várhatóan nem fognak visszariadni a magasabb áraktól. A valódi kérdés inkább az, hogy a közép- és alsókategóriás hotelek ki tudják-e gazdálkodni az új kollektív szerződésben foglaltakat.
A világbajnokságtól remélt fellendülés viszont egyelőre elmarad a várakozásoktól: május közepén a New York-i szállodák júniusi foglaltsági rátája mintegy 12 százalékponttal volt alacsonyabb az egy évvel korábbi adatnál, pedig a torna ebben a hónapban veszi kezdetét. A CoStar elemzője szerint ennek részben az az oka, hogy
a világbajnoksághoz köthető tömeg miatt a többi üzleti és szabadidős utazó inkább elkerüli a várost.
Emellett a rendkívül magas jegyárak is elriasztják a szurkolókat.
A nemzetközi turizmus helyzete további kihívásokat jelent az ágazat számára. A külföldi látogatók száma tavaly 3 százalékkal csökkent 2024-hez képest, az iráni háború kitörése óta pedig ez a mutató tovább esett. A Fitzpatrick Hotel Group két manhattani szállodájában márciustól 12 százalékkal esett vissza a nemzetközi vendégforgalom, ezt a kiesést pedig csak részben tudták pótolni a belföldi utazók. A konfliktus miatt emelkedő üzemanyagárak ráadásul drágítják a repülőjegyeket, így több légitársaság is törölni kényszerül a veszteségessé váló járatait. Mindemellett egyes utazókat az is elriaszt, hogy a határon esetlegesen feltartóztatják őket, vagy a vámtisztviselők átvizsgálják a telefonjukat.
A Bank of America Institute bankkártyás tranzakciós adatai szerint az alacsonyabb jövedelmű háztartások az idei év első négy hónapjában már kevesebbet költöttek utazásra, szállásra és repülőjegyre a tavalyi azonos időszakhoz viszonyítva. A közepes és magasabb jövedelmű amerikaiak ugyanakkor egyelőre kitartanak a nyaralási terveik mellett. Ez a fizetőképes kereslet tavasszal segített áthidalni a nemzetközi vendégforgalom visszaeséséből adódó hiányt.
A New York-i szállodák 32 százalékos foglaltsági rátája a világbajnokság időszakára ugyan alulmúlja az előzetes várakozásokat, azonban így is a legmagasabbnak számít az összes amerikai rendező város között.
