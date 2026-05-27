Hatalmasat tévedhettek a befektetők: az óriásbank megnevezte, melyik ingatlanpiaci papírokat kell most azonnal megvenni

Property X 2026 Újra Property X! - A Portfolio legélménydúsabb, legsportosabb ingatlan X finanszírozás X építőipar konferenciája idén is Füredre hívja a szakma kiemelt szereplőit! Találkozzunk!

A brit lakásépítők részvényeit nyomon követő Bloomberg-index idén 26 százalékot esett, aminek hátterében az áll, hogy a befektetők a potenciálisan magasabb kamatok és az emelkedő költségek negatív hatásaitól tartanak. A Goldman Sachs elemzői, köztük Rebecca Parker szerint azonban

a megemelkedett jelzálogkamatok hatása kevésbé lesz súlyos, mint amit a jelenlegi árfolyamok alapján a piac áraz.

Álláspontjuk szerint az ágazat fundamentumai sokkal stabilabbak, mint a korábbi gazdasági ciklusokban voltak.

Az elemzők az iparági sajáttőke-arányos megtérülést (ROE) 2026-ra 6,4, 2028-ra pedig 7,1 százalékra várják. A brit lakásépítők részvényárfolyamai jelenleg mindössze 5 százalékos megtérülési szintet áraznak be, amit

a Goldman túlzottan pesszimista piaci értékítéletnek tart.

A befektetési bank

különösen azokat a vállalatokat ajánlja vételre, amelyek kevésbé kitettek a londoni és a dél-angliai ingatlanpiacnak.

Ebből a szempontból a Persimmon, a Barratt Redrow és a Vistry Group részvényeit emelték ki. Ezzel szemben a Taylor Wimpey papírjait eladásra minősítették le, éppen a londoni és a délkelet-angliai régió felé fennálló magas kitettsége miatt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ