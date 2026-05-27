Pusztító háború és egy váratlan katasztrófa robbantotta be az árakat: történelmi drágulás bénítja meg az amerikai lakáspiacot

Az Egyesült Államok lakáspiacát nem csupán a magas jelzáloghitel-kamatok sújtják. Az építőanyagok árrobbanása egyaránt jelentősen megdrágítja az új építéseket és a felújításokat is.
Elszabadultak a fémárak
Egy átlagos amerikai lakás több mint 180 kilogramm rezet tartalmaz a villamos- és vízvezetékekben, a háztartási gépekben, valamint a szerelvényekben.
Emiatt a réz árának emelkedése azonnal és közvetlenül csapódik le az építési költségekben.
A lakóépületeknél jelentős mennyiségű alumíniumot is felhasználnak. A fém nemcsak a légcsatornákban és a fűtő- és hűtőberendezésekben, hanem a homlokzati burkolatokban és a szerkezeti elemekben is megtalálható. Az alumínium jegyzése pedig rekordközeli szinteken mozog a londoni fémtőzsdén, az amerikai piacon pedig a 50 százalékos vám miatt még ennél is drágább.
Az rézáremelkedés mögött pedig több, egymástól független ok húzódik meg: a réz ára például történelmi csúcsra ugrott, aminek egyik oka a fellendülő adatközpont-építési láz. A másik fő tényező a világ második legnagyobb rézbányájában, az indonéziai Grasbergben történt termeléskiesés, amelyet egy tavaly szeptemberi halálos sárlavina okozott. A Freeport-McMoRan vállalat közlése szerint a teljes kapacitás visszaállítása a vártnál lassabban halad, aminek következtében a napi rézkitermelés még jövőre is több tízezer tonnával elmarad a normális szinttől.
Az iráni háború február végi kitörése a globális olajellátás mintegy 20 százalékát vágta el, ami magával rántotta a földgáz, a petrolkémiai termékek és az alumínium piacát is. A gázolaj ára nagyjából 50 százalékkal ugrott meg. Ez a drágulás a szállítási fuvardíjakon keresztül szinte minden építőanyag, így a gipszkarton, a cement, a gyanták és a műanyagok árát mind felhajtja. Az Eagle Materials vállalat például már emelte is a cementárait, emellett a gipszkarton szállítási költsége ezer négyzetlábanként több mint 2 dollárral nőtt.
A fűrészáru is drágul
A fűrészáru ára az inflációval korrigált tavaly év végi történelmi mélypontokról ismét meredeken nőtt, a Random Lengths ezen a területen irányadó mutatója decemberhez képest több mint 30 százalékkal emelkedett. A nyomott árak miatt számos kanadai fűrészüzem, amely bezárni kényszerült, míg a kanadából Amerikába importált faanyagot sújtó dömpingellenes vámok és a Trump-féle vámok együttesen mintegy 45 százalékos importterhet rónak a termelőkre. Bár a vámok az év második felében várhatóan átlagosan 25 százalék körülire mérséklődnek, ez a csökkenés a mostani építési szezonra már nem lesz érdemi hatással.
Az Associated Builders and Contractors vezető közgazdásza szerint
a ráfordítási költségek 2026 első négy hónapjában nagyobb mértékben emelkedtek, mint az azt megelőző három évben összesen.
A Nemzeti Lakásépítő Szövetség áprilisi felmérésében a megkérdezett kivitelezők 70 százaléka jelezte, hogy az anyagköltségek bizonytalansága miatt komoly nehézségekbe ütközik a lakások árazása során. A PulteGroup lakásépítő vállalat vezetősége arról tájékoztatta a befektetőket, hogy a megugró fa- és fémárak az idei év második felében értékesített ingatlanok árában fognak visszaköszönni.
Tovább rontja a helyzetet, hogy
A 30 ÉVES FIX KAMATOZÁSÚ JELZÁLOGHITELEK ÁTLAGOS KAMATA A MÚLT HÉTEN 6,51 SZÁZALÉKRA EMELKEDETT, AMI TAVALY AUGUSZTUS ÓTA A LEGMAGASABB SZINT.
Ez a drágulás elsősorban a globális kötvénypiaci eladási hullámnak és az erősödő inflációs félelmeknek tudható be.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Rejtett apróságok az áramszámlákon: mutatjuk, mit fizetünk valójában
Tiszta vizet öntünk a pohárba.
Percek alatt tízezer dollár bukó: hogyan vált a Google saját rendszere biztonsági réssé
Az AI-forradalom árnyoldala: amikor a biztonság csak utólag jut eszébe a technológiai óriásoknak.
Óriási lehetőségeket kínál, de van, ahol az AI nem tud versenyezni a mérnökökkel
Megszünteti a szűk keresztmetszeteket.
Hullik a lepel a mesterséges intelligenciáról: a szakértő elárulta, miért vezethet teljes tévútra a mostani őrület
Kimondta Varga Pál, amit sokan nem akartak hallani: így bukhatnak hatalmasat a cégek a mesterséges intelligenciával.
Kiderült: valójában nincs is az asztalon a javaslat, ami miatt a taxisok tüntetéssel fenyegettek a BL idejére
Kiss Ambrus, a Fővárosi Önkormányzat főigazgatója igyekezett tisztázni a helyzetet.
Pár másodpercenként kell újratervezni: így alakítja át az AI az energiapiacot
Aki ma nem innovál, az nem marad meg a piacon.
8 milliárd forint osztalékot kap a Magyar Telekom
Macedóniai leányvállalatától.
Fontos változás jön az áfabevallásoknál – Már most érdemes felkészülni rá!
Az ÁNYK-ról az eÁFA-ra való átállást kell előkészíteniük a cégeknek.
Az éghajlatváltozás nem várt hatása: akár észrevétlenül is zsugorodhat a kedvenc csokoládénk
A klímaváltozás és a csökkenő kakaóhozamok miatt drasztikusan átalakul a csokoládépiac.
5 gyakori hiba, amivel tízezreket veszíthetsz a nyaraláson (és a stratégia, amivel elkerülheted)
A várva várt nyári pihenés gondos tervezést igényel, a pénzügyi tudatosság azonban sokszor a határátlépéssel együtt elillan. Külföldi bankkártya-használat, készpénzfelvétel és devizav
Támogasd a bankárainkat egy szavazattal!
Két kategóriában is tudsz ránk szavazni "Az Év Klasszis Privátbanki Szolgáltatója" díjátadón. Első alkalommal hirdeti meg a Privátbankár.hu a "Az Év Klasszis Privátbanki Szolgáltatója
50 millió forintos bírság a Mediaworks-nek a Tisza-szimpatizánsok adatainak közzététele miatt
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 2026. május 26-án közzétett határozatában 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-v
Nagyszerű Emberiség: XIV. Leó pápa első enciklikája "az emberi személy megóvásáról" az MI korában
XIV. Leó pápa már többször jelét adta, hogy kiemelt figyelmet fordít a mesterséges intelligencia jelentette kihívásokra, az emberi méltóság, az igazságosság és munka védelmére. Ez tükrö
Napelemes energiatárolók áfája: egyenes vagy fordított adózás?
A napelemes energiatárolók áfája egyre fontosabb kérdéssé válik a megújuló energia beruházásoknál, különösen akkor, ha a naperőműhöz kapcsolódó energiatároló-rendszer számlázása s
Ciklusok és megatrendek helyett az adatok mutatják jobban a nyertes iparágakat
A szektorrotáció logikusnak tűnik a jövő győztes iparágának keresésekor, de a múltbeli adatok nem igazolják egyértelműen a működését, a gazdasági ciklusok pontos időzítése pedig még..
Húsz év alatt sem lett rugalmasabb a régió munkaerőpiaca, Magyarországon is csak kicsit javult a helyzet
A részmunkaidő húsz éve nem tud gyökeret verni a BB tengely országaiban. Észtország az egyetlen ország, ahol érdemi szerkezeti változás történt, Magyarországon a részmunkaidő továbbra...
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Villanyszámla kisokos: a rejtett tételek, amik megdobhatják a végösszeget
Tudni kell olvasni a sorok között.
Magyar Péter átírná egy egész térség jövőjét: mutatjuk a terveket – Összejöhet a hatalmas fordulat?
Mire juthat a négy muskétás?
Órákra leállt Kelenföld és a fél ország: nem a kigyulladt mozdony a legnagyobb baj
És a nyár még csak most jön.