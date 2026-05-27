Pusztító háború és egy váratlan katasztrófa robbantotta be az árakat: történelmi drágulás bénítja meg az amerikai lakáspiacot

Az Egyesült Államok lakáspiacát nem csupán a magas jelzáloghitel-kamatok sújtják. Az építőanyagok árrobbanása egyaránt jelentősen megdrágítja az új építéseket és a felújításokat is.

Elszabadultak a fémárak

Egy átlagos amerikai lakás több mint 180 kilogramm rezet tartalmaz a villamos- és vízvezetékekben, a háztartási gépekben, valamint a szerelvényekben.

Emiatt a réz árának emelkedése azonnal és közvetlenül csapódik le az építési költségekben.





A lakóépületeknél jelentős mennyiségű alumíniumot is felhasználnak. A fém nemcsak a légcsatornákban és a fűtő- és hűtőberendezésekben, hanem a homlokzati burkolatokban és a szerkezeti elemekben is megtalálható. Az alumínium jegyzése pedig rekordközeli szinteken mozog a londoni fémtőzsdén, az amerikai piacon pedig a 50 százalékos vám miatt még ennél is drágább.

Az rézáremelkedés mögött pedig több, egymástól független ok húzódik meg: a réz ára például történelmi csúcsra ugrott, aminek egyik oka a fellendülő adatközpont-építési láz. A másik fő tényező a világ második legnagyobb rézbányájában, az indonéziai Grasbergben történt termeléskiesés, amelyet egy tavaly szeptemberi halálos sárlavina okozott. A Freeport-McMoRan vállalat közlése szerint a teljes kapacitás visszaállítása a vártnál lassabban halad, aminek következtében a napi rézkitermelés még jövőre is több tízezer tonnával elmarad a normális szinttől.

Az iráni háború február végi kitörése a globális olajellátás mintegy 20 százalékát vágta el, ami magával rántotta a földgáz, a petrolkémiai termékek és az alumínium piacát is. A gázolaj ára nagyjából 50 százalékkal ugrott meg. Ez a drágulás a szállítási fuvardíjakon keresztül szinte minden építőanyag, így a gipszkarton, a cement, a gyanták és a műanyagok árát mind felhajtja. Az Eagle Materials vállalat például már emelte is a cementárait, emellett a gipszkarton szállítási költsége ezer négyzetlábanként több mint 2 dollárral nőtt.

A fűrészáru is drágul

A fűrészáru ára az inflációval korrigált tavaly év végi történelmi mélypontokról ismét meredeken nőtt, a Random Lengths ezen a területen irányadó mutatója decemberhez képest több mint 30 százalékkal emelkedett. A nyomott árak miatt számos kanadai fűrészüzem, amely bezárni kényszerült, míg a kanadából Amerikába importált faanyagot sújtó dömpingellenes vámok és a Trump-féle vámok együttesen mintegy 45 százalékos importterhet rónak a termelőkre. Bár a vámok az év második felében várhatóan átlagosan 25 százalék körülire mérséklődnek, ez a csökkenés a mostani építési szezonra már nem lesz érdemi hatással.

Az Associated Builders and Contractors vezető közgazdásza szerint

a ráfordítási költségek 2026 első négy hónapjában nagyobb mértékben emelkedtek, mint az azt megelőző három évben összesen.

A Nemzeti Lakásépítő Szövetség áprilisi felmérésében a megkérdezett kivitelezők 70 százaléka jelezte, hogy az anyagköltségek bizonytalansága miatt komoly nehézségekbe ütközik a lakások árazása során. A PulteGroup lakásépítő vállalat vezetősége arról tájékoztatta a befektetőket, hogy a megugró fa- és fémárak az idei év második felében értékesített ingatlanok árában fognak visszaköszönni.

Tovább rontja a helyzetet, hogy

A 30 ÉVES FIX KAMATOZÁSÚ JELZÁLOGHITELEK ÁTLAGOS KAMATA A MÚLT HÉTEN 6,51 SZÁZALÉKRA EMELKEDETT, AMI TAVALY AUGUSZTUS ÓTA A LEGMAGASABB SZINT.

Ez a drágulás elsősorban a globális kötvénypiaci eladási hullámnak és az erősödő inflációs félelmeknek tudható be.

