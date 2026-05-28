Lassul a magyar panellakások iránti kereslet, mindenki otthon startos lakást szeretne

Budapesten az elmúlt hónapokban megtorpant a lakásárak korábbi látványos emelkedése, a négyzetméterárak valamivel 1,5 millió forint felett stabilizálódtak áprilisban. Közben az érdeklődések száma negyedével csökkent az előző évhez képest. A magyar lakóingatlanpiaciot teljességében bemutató Zenga Ingatlan Radart, amely az OTP Ingatlanpont és az OTP Bank együttműködésével fog megjelenni havonta, sajtótájékoztatón mutatták be a szervezetek szakemberei.

A piacot jelenleg visszafogottabb kereslet, folyamatosan bővülő kínálat és továbbra is magas árszintek jellemzik, az Otthon Start program hatására pedig nőtt a fiatalok hitelfelvételi hajlandósága – derül ki a zenga.hu, az OTP Ingatlanpont és az OTP Bank szakmai közreműködésével készített Zenga Ingatlan Radar kiadványból.

Lipták Zsuzsa, a zenga.hu ügyvezetője kiemelte, hogy a magyar ingatlanpiac az elmúlt években valóságos hullámvasúton ment keresztül – a 2022-es lassulást a 2023-as, minden idők legrövidebb recessziója követte, majd 2024-ben a kereslet berobbant, 2025-ben több mint 20 százalékos áremelkedést hozva. 2026-ra a szakértők stagnálást várnak, Budapesten nagyjából másfél milliós négyzetméterárnál állt meg az árnövekedés, és az idei évben mindössze 1 százalékos drágulást tapasztalnak.

Rámutatott arra is, hogy a panellakások piacán a korábbi áremelkedés megtorpant – a zenga.hu oldalán áprilisban 67 százalékkal több panellakás-hirdetés volt az átlagos hónapokhoz képest. Az Otthon Start program által gerjesztett kereslet és a kínálat között pedig jelentős eltérés mutatkozik, hiszen a keresők 66 százaléka keres a programnak megfelelő ingatlant, miközben a kínálatnak csak 44 százaléka felel meg a kritériumoknak, és számos makrogazdasági, politikai bizonytalansági tényező – köztük a kormányváltás hatásai és az Otthon Start jövője – továbbra is jelentősen befolyásolhatja a piaci folyamatokat.

Ingatlanérdeklődések: 25%-os csökkenés éves szinten

Áprilisban alacsonyabb volt a keresések száma a húsvéti időszak, a választás körüli kivárás, az Otthon Start iránti kereslet gyengülése és a reálértéken is magas lakásárak miatt, márciushoz képest 29%-os, 2025 átlagához képest 25%-os a csökkenés. Májusban viszont már élénkülés látszik.

A kínálat eközben folyamatosan bővül, ami különösen a panellakások piacán látványos.

Az árakkal kapcsolatban Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője megjegyezte, hogy bár hónapról-hónapra országosan még mindig emelkednek az ingatlanárak, az éves árnövekedési ütem Budapesten és országosan is is lassuló trendet mutat.

A fővárosban az utóbbi hónapokban szinte teljesen megállt az áremelkedés,

kicsivel 1,5 millió forintos négyzetméterár felett van az aktuális átlagár.

A zenga.hu adatai szerint

a legtöbb új ingatlant Budapesten és Pest megyében kínálják eladásra,

amiket a fővárosban átlagosan 1,86 millió forintos négyzetméteráron hirdetnek meg.

Ugyanakkor a legolcsóbb megyékben 800-900 ezer forint között alakult az új lakások átlagos hirdetési négyzetméterára

– emelte ki Futó Péter.

Növekvő alkulehetőség

Az árak magasak, de a csökkenő kereslet hatására az alku mértéke növekedett a téli hónapokban.

December és február között

Budapesten átlagosan 2,9%,

átlagosan 2,9%, a megyeszékhelyeken és megyei jogú városokban 4,1%,

és megyei jogú városokban 4,1%, az egyéb városokban 6,6%,

6,6%, a községekben pedig 8,4%-kal lehetett csökkenteni a meghirdetett ingatlanárat.

Az 5,9%-os országos átlagszint az elmúlt két hónapban sem változott érdemben

– mondta Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont és OTP Jelzálogbank ingatlanpiaci vezető elemzője.

Az OTP Jelzálogbank és az OTP Ingatlanpont vezető elemzője kiemelte azt is, hogy az átlagos alku hagyományosan a házaknál a legnagyobb, 7,6%, míg a téglalakásoknál 3,9%, a panellakásoknál 2,3%.

Nőtt a féléves időtávon belül eladott lakások száma

2025-höz képest az idei év az értékesítési időben is változást hozott. Pélyi András, az OTP Ingatlanpont és az OTP Pénzügyi Pont vezérigazgatója elmondta, hogy a közvetítői tapasztalatok szerint az egy évvel ezelőttihez képest

csökkent az 1 hónapon belüli és a 6 hónapon túli értékesítések aránya, míg az 1-6 hónap közöttieké növekedett.

Márciusban a hálózatban az ingatlanok felét 3 hónapon belül értékesítették, míg valamivel több mint a negyedét 3-6 hónap között.

A tavaly márciussal összehasonlítva az átlagos értékesítési idő 138 napról 129 napra rövidült

– hangsúlyozta Pélyi András.

Több fiatal vett fel ingatlanhitelt

A Zenga Ingatlan Radarból, amelyet a helyszínen prezentáltak a zenga.hu és az OTP Ingatlanpont szakértői, kiderül, hogy az Otthon Start program támogatott lakáshiteleinek részesedése darabszám-arányosan az augusztusi 34%-ról 2026 áprilisára 75%-ra emelkedett.

A kedvezményes hitelprogram indulásával egy hónap alatt 19%-ról 32%-ra nőtt a 30 év alattiak aránya, de még most áprilisában is 28%-ot tesz ki ez a korcsoport, míg a legnagyobb réteget a 30-34 éves hitelfelvevők teszik ki.

Az adatok szerint 2026 áprilisában a lakáshitelek 40%-a mögött egy adós volt (20% nő, 20% férfi) 60%-a mögött pedig több adós.

A jelzáloghitel-piacon a tavalyi rekordév után egy enyhébb, 2000 milliárd forint feletti volumen várható. Pélyi szerint a lakástranzakciók száma pedig idén a 130-135 ezer között lehet majd.

Nagymértékben nő majd az új építésű ingatlanok kínálata

Az új építésű kínálat területileg koncentráltan van jelen, több mint fele Budapesten és Pest megyében található, emellett a Balaton környéke (Somogy és Veszprém megye), valamint Debrecen, Kecskemét és Győr emelhető ki. Itt található az országos kínálat 78%-a.

2026 áprilisában

Budapesten a legdrágábbak az új lakások, 1,86 millió Ft/m2-es átlagárral, amit

a legdrágábbak az új lakások, 1,86 millió Ft/m2-es átlagárral, amit két balatoni megye, Somogy és Veszprém követ 1,68 és 1,64 millió Ft/m2-rel.

és követ 1,68 és 1,64 millió Ft/m2-rel. A drágább megyékben (pl. Hajdú-Bihar ) 1,2 millió Ft/m2 körül van az átlag,

) 1,2 millió Ft/m2 körül van az átlag, a legolcsóbbakban (pl. Nógrád) 0,8 millió Ft/m2.

