Ma már nem csak a hollywood-i hírességek élhetnek saját, ötcsillagos rezidenciában

Gyerekként valószínűleg mindenki álmodozott arról, hogy milyen lehet egy ötcsillagos szállodában élni, ahol teljeskörű kiszolgálás és a luxus szolgáltatások a mindennapok részét képezik. Bár a legtöbb ember számára még mindig kivitelezhetetlen ez az életforma, csendben kinőtt az ingatlanpiacon egy új szegmens, ami megközelíti a gyerekkori álmokat.
A branded residence piac ma már nem különlegesség, hanem olyan önálló piaci kategória, amely egyszerre formálja a lakóingatlan-fejlesztést és a hotelszektort. A modell lényege, hogy prémium lakásokat egy ismert, jellemzően ötcsillagos hotel márkaneve alatt értékesítenek. A tulajdonosok birtokolják a lakásokat, de mellette szállodai szintű szolgáltatásokhoz - például 24 órás concierge, housekeeping, fitneszterem és wellness - is hozzáférnek. A konstrukció így egyszerre kínál ingatlantulajdont és hotelélményt, vagyis egy hibrid terméket, amely túlmutat a klasszikus lakáspiaci kínálaton.
A branded residence felívelését jól mutatja, hogy miközben a hagyományos lakóingatlan-piac és a hotelszektor az elmúlt években stabil növekedést mutatott, ez a kategória kétszer gyorsabb ütemben bővült.
A Savills legfrissebb ingatlanpiaci jelentése szerint a projektek száma 2015 és 2025 között közel megháromszorozódott – 323-ról 910-re –, és a lendület egyelőre nem látszik megtörni.
Szakértők szerint a jelenség mögött nem pusztán egy új terméktípus áll, hanem egy mélyebb piaci átalakulás: a branded residence a luxusingatlan és a hospitality ipar összeolvadásának egyik leginnovatívabb formája, amely alapjaiban rajzolja újra a prémium lakóingatlanok piacát.
Egykor a hírességek kiváltsága volt, mára az ultragazdagok élettere
Bár a branded residence fogalom viszonylag újkeletű, maga a koncepció sokkal régebbre nyúlik vissza. Több XX. századi hírességről ismert, hogy egyszer “becsekkoltak” egy hotel lakosztályába, ami aztán éveken keresztül állandó lakóhelyükként szolgált.
Az irodalmi világ ismert alakja, Oscar Wilde, például hosszú párizsi tartózkodása során a L’Hôtel vendége volt; végül itt is hunyt el. Egy legendás mondat fűződik ehhez az időszakhoz, amikor a hotel számlát nyújtott be neki, a fanyar humoráról ismert író állítólag így reagált: „A lehetőségeimen felül haldoklom.”
Persze a hazai művészek körében sem volt hiány híres hotellakókból: Ady Endréről és Krúdy Gyuláról köztudott volt, hogy szívesen töltik idejüket budapesti szállodákban, Molnár Ferenc pedig életének utolsó évtizedében a New York-i Plaza Hotel hetedik emeletén élt.
A leghíresebb példa azonban maga Coco Chanel, aki évtizedeken át a párizsi Ritz szálloda lakója volt.
A globális branded residence robbanás nyomán új régiók kerültek a középpontba
A XX. század második felére a branded residence életforma Hollywood térnyerésével nagyobbrészt áthelyeződött az Egyesült Államokban. Olyan hírességek laktak tartósan hotelekben, mint Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Jimi Hendrix vagy Stanley Kubrick.
Az évtizedek alatt Miami a világ egyik branded residence központjává vált: itt találhatók a legextravagánsabb fejlesztések, például a Porsche Design Tower, ami olyan technológiát kínál, amely lehetővé teszi, hogy a lakók az autójukat egy lift segítségével közvetlenül a lakásba vigyék.
Bár hagyományosan Észak-Amerika dominálja a piacot, a Savills jelentése szerint a branded residence fejlesztések már több mint 90 országban jelen vannak, és a piac gyorsan diverzifikálódik: csak 2025-ben 25 új ország lépett be a szegmensbe.
Az elmúlt tíz évben a Közel-Kelet, Észak-Afrika és az ázsiai-csendes-óceáni térség vált a legdinamikusabban bővülő régióvá, az előrejelzések szerint például Ázsiában akár 180%-os növekedés is várható a következő években, míg a Közel-Kelet és Afrika akár 270%-os bővülést produkálhat.
A piacon Dubaj külön kategóriát képvisel: a város globális branded residence központtá vált, ahol mind a fejlesztések koncentrációja, mind a nemzetközi kereslet kiemelkedő.
Körszálló-projekt: hiánypótló fejlesztés a magyar piacon
A globális trendekhez képest Magyarország eddig kimaradt ebből a szegmensből, a közelmúltban azonban megjelent az első valódi branded residence fejlesztés.
Ahogy arról a Portfolio is beszámolt, a budapesti Körszálló átalakulásával létrejövő The Icon by Marriott Residences Budapest nemcsak egy ikonikus épület újrahasznosítása, hanem egy új kategória megjelenése is a hazai piacon.
A projekt jól illeszkedik a nemzetközi mintába, hiszen nem pusztán lakásokat kínál, hanem egy teljes szolgáltatási rendszert, amely a hotelüzemeltetés logikájára épül. A belépés időzítése nem is lehetne kedvezőbb, hiszen branded residence ma már nem a hírességek passziója, hanem kiforrott, globális termék stabil keresleti oldallal.
A befektetők elsősorban nem lakást, hanem életstílust keresnek
A szakértők szerint a branded residence vásárlók nem klasszikus értelemben vett ingatlanbefektetők, egy ilyen ingatlan megvétele mögött sokkal inkább életstílusbeli szempontok állnak.
A branded residence projektekben a hotelszerű szolgáltatások, mint a concierge vagy a takarítószolgálat, már alapnak számítanak; a verseny egyre inkább az élményrétegben dől el. Wellness- és longevity programok, közösségi terek vagy éppen teljes életmódra szabott szolgáltatási csomagok kerülnek előtérbe.
A modellben maga a lakás csak a “belépő”: a valódi termék az a szolgáltatási és márkaökoszisztéma, amelyhez a lakástulajdonos hozzáférést kap. Ez áll annak a hátterében, hogy a branded residence projektek sok esetben jelentős felárral kelnek el a hasonló, de nem márkázott ingatlanokhoz képest.
A trendet alátámasztja, hogy a branded residence piac növekedése szorosan összefonódik a globális hotelmárkákkal: a szegmens közel 80 százaléka továbbra is ilyen szereplőkhöz kötődik, és a vezető láncok gyakorlatilag új növekedési lábat építettek ki ezen a területen. A globális pipeline masszív, a következő években több száz új projekt léphet piacra, és a teljes állomány akár 1700 fölé is nőhet a következő évtized elejére.
A cikk megjelenését a Market Asset Management támogatta.
Címlapkép forrása: Market Assett Management
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Repülőrajt a magyar feldolgozóipari bizalomban!
A Tisza-győzelem után.
Már a modellek várható működését is modellezik az energetikában
Fontos a kritikus hozzáállás.
Tépik az európai védelmi cégeket
Az ukrán parlament ratifikálta az Európai Unióval kötött 90 milliárd eurós hitelmegállapodást.
Kormányváltás után: felengedhet a fagyott magyar M&A-piac?
A magyar M&A piac kilátásai három piaci nagyágyú szemével.
A legkisebb magyar cégeknél is eljött az új korszak: vége a próbálgatásnak
Varga Botonddal, a SERCO Informatika Zrt. AI és Innovációs Igazgatójával beszélgettünk.
Csak a Mol emelkedik a hazai nagypapírok közül
Többnyire negatív a hangulat.
Minek a személyes kontakt egy pénzintézetnél, ha a mesterséges intelligenca jobban csinálja?
A bankok, biztosítók AI-transzformációjáról is szó volt a Financial IT 2026 konferencián.
Cseréld le az öreg tragacsot, és spórold meg a nyaralás árát az autóhitelen!
A forrósággal együtt a nyaralási szezon is berobbant, de ha már gyomorgörccsel gondolsz arra, hogy a régi, egyre megbízhatatlanabb családi autóval vágjon neki a család a horvát autópályának
Örökség - kitagadás és kizárás jogi kérdései, amin milliók múlhatnak
Az örökségből való kizárás és a kitagadás nem ugyanaz - a különbségen pedig akár milliók múlhatnak. Míg a kizárás esetén a törvényes örökös továbbra is jogosult lehet kötelesrész
A magyar vasút a Monarchia fejlesztéseiből él - vasúthálózat a BB tengely országaiban
A kelet-közép-európai régióban ma is azok az országok vannak előnyben, ahol már több mint száz éve sűrű vasúti kapcsolatokat építettek ki - és a rangsor... The post A magyar vasút a Monar
Az Ozempic bukása intő jel: így vesztheti el az AI-háborút az OpenAI
Az első piacra lépők előnye óriási az őt követőkkel szemben, de ez az előny nem garancia a töretlen üzleti sikerre. A technológiai dominancia gyorsan elolvadhat,... The post Az Ozempic bukása
Az éghajlatváltozás nem várt hatása: akár észrevétlenül is zsugorodhat a kedvenc csokoládénk
A klímaváltozás és a csökkenő kakaóhozamok miatt drasztikusan átalakul a csokoládépiac.
Támogasd a bankárainkat egy szavazattal!
Két kategóriában is tudsz ránk szavazni "Az Év Klasszis Privátbanki Szolgáltatója" díjátadón. Első alkalommal hirdeti meg a Privátbankár.hu a "Az Év Klasszis Privátbanki Szolgáltatója
50 millió forintos bírság a Mediaworks-nek a Tisza-szimpatizánsok adatainak közzététele miatt
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 2026. május 26-án közzétett határozatában 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-v
Nagyszerű Emberiség: XIV. Leó pápa első enciklikája "az emberi személy megóvásáról" az MI korában
XIV. Leó pápa már többször jelét adta, hogy kiemelt figyelmet fordít a mesterséges intelligencia jelentette kihívásokra, az emberi méltóság, az igazságosság és munka védelmére. Ez tükrö
A legkisebb magyar cégeknél is eljött az új korszak: vége a próbálgatásnak
Varga Botonddal, a SERCO Informatika Zrt. AI és Innovációs Igazgatójával beszélgettünk.
Durvul a verseny: tarolnak a lengyel, román, cseh webshopok Magyarországon
A magyar online kereskedelem aktuális helyzete a szerdai Checklistben.
Villanyszámla kisokos: a rejtett tételek, amik megdobhatják a végösszeget
Tudni kell olvasni a sorok között.
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?