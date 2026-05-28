Ma már nem csak a hollywood-i hírességek élhetnek saját, ötcsillagos rezidenciában

A lakóingatlan-piac és a hotelipar határán olyan új szegmens tűnt fel, amely mára önálló piaci kategóriává vált. A branded residence projektek a luxuslakhatást és az ötcsillagos szállodai szolgáltatásokat egyetlen termékbe olvasztják, miközben a globális ingatlanpiac egyik leggyorsabban növekvő területévé váltak. A Savills friss adatai szerint a piac egy évtized alatt közel megháromszorozódott, és a bővülés üteme továbbra is meghaladja a hagyományos lakóingatlan- és hotelszegmens növekedését. A jelenség már nem csupán a nemzetközi luxuspiac sajátossága: a The Icon by Marriott Residences Budapest az első branded residence projekt, amely egy új korszak kezdetét jelzi a hazai prémium ingatlanfejlesztésben.

Gyerekként valószínűleg mindenki álmodozott arról, hogy milyen lehet egy ötcsillagos szállodában élni, ahol teljeskörű kiszolgálás és a luxus szolgáltatások a mindennapok részét képezik. Bár a legtöbb ember számára még mindig kivitelezhetetlen ez az életforma, csendben kinőtt az ingatlanpiacon egy új szegmens, ami megközelíti a gyerekkori álmokat.

A branded residence piac ma már nem különlegesség, hanem olyan önálló piaci kategória, amely egyszerre formálja a lakóingatlan-fejlesztést és a hotelszektort. A modell lényege, hogy prémium lakásokat egy ismert, jellemzően ötcsillagos hotel márkaneve alatt értékesítenek. A tulajdonosok birtokolják a lakásokat, de mellette szállodai szintű szolgáltatásokhoz - például 24 órás concierge, housekeeping, fitneszterem és wellness - is hozzáférnek. A konstrukció így egyszerre kínál ingatlantulajdont és hotelélményt, vagyis egy hibrid terméket, amely túlmutat a klasszikus lakáspiaci kínálaton.

A floridai Sunny Isles Beach-en található Ritz-Carlton Residences épületegyüttes az elmúlt évek egyik legismertebb branded residence fejlesztése. fotó: Getty Images

A branded residence felívelését jól mutatja, hogy miközben a hagyományos lakóingatlan-piac és a hotelszektor az elmúlt években stabil növekedést mutatott, ez a kategória kétszer gyorsabb ütemben bővült.

A Savills legfrissebb ingatlanpiaci jelentése szerint a projektek száma 2015 és 2025 között közel megháromszorozódott – 323-ról 910-re –, és a lendület egyelőre nem látszik megtörni.

Szakértők szerint a jelenség mögött nem pusztán egy új terméktípus áll, hanem egy mélyebb piaci átalakulás: a branded residence a luxusingatlan és a hospitality ipar összeolvadásának egyik leginnovatívabb formája, amely alapjaiban rajzolja újra a prémium lakóingatlanok piacát.

Egykor a hírességek kiváltsága volt, mára az ultragazdagok élettere

Bár a branded residence fogalom viszonylag újkeletű, maga a koncepció sokkal régebbre nyúlik vissza. Több XX. századi hírességről ismert, hogy egyszer “becsekkoltak” egy hotel lakosztályába, ami aztán éveken keresztül állandó lakóhelyükként szolgált.

Az irodalmi világ ismert alakja, Oscar Wilde, például hosszú párizsi tartózkodása során a L’Hôtel vendége volt; végül itt is hunyt el. Egy legendás mondat fűződik ehhez az időszakhoz, amikor a hotel számlát nyújtott be neki, a fanyar humoráról ismert író állítólag így reagált: „A lehetőségeimen felül haldoklom.”

Persze a hazai művészek körében sem volt hiány híres hotellakókból: Ady Endréről és Krúdy Gyuláról köztudott volt, hogy szívesen töltik idejüket budapesti szállodákban, Molnár Ferenc pedig életének utolsó évtizedében a New York-i Plaza Hotel hetedik emeletén élt.

Molnár Ferenc magyar író ebben a hotelben élt emigrációja alatt: 12 évig volt a new york-i Plaza Hotel 852-es lakosztályának lakója. fotó: Getty Images

A leghíresebb példa azonban maga Coco Chanel, aki évtizedeken át a párizsi Ritz szálloda lakója volt.

Coco Chanel (1883–1971) francia divattervező a párizsi Hotel Ritzben lévő lakosztályában, 1960 körül. fotó: Getty Images

A globális branded residence robbanás nyomán új régiók kerültek a középpontba

A XX. század második felére a branded residence életforma Hollywood térnyerésével nagyobbrészt áthelyeződött az Egyesült Államokban. Olyan hírességek laktak tartósan hotelekben, mint Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Jimi Hendrix vagy Stanley Kubrick.

Az évtizedek alatt Miami a világ egyik branded residence központjává vált: itt találhatók a legextravagánsabb fejlesztések, például a Porsche Design Tower, ami olyan technológiát kínál, amely lehetővé teszi, hogy a lakók az autójukat egy lift segítségével közvetlenül a lakásba vigyék.

A Porsche Design Tower egyik legextravagánsabb eleme egy külön lift, amivel a tulajdonosok az autóikat vihetik fel a lakásokba. fotó: Getty Images

Bár hagyományosan Észak-Amerika dominálja a piacot, a Savills jelentése szerint a branded residence fejlesztések már több mint 90 országban jelen vannak, és a piac gyorsan diverzifikálódik: csak 2025-ben 25 új ország lépett be a szegmensbe.

Az elmúlt tíz évben a Közel-Kelet, Észak-Afrika és az ázsiai-csendes-óceáni térség vált a legdinamikusabban bővülő régióvá, az előrejelzések szerint például Ázsiában akár 180%-os növekedés is várható a következő években, míg a Közel-Kelet és Afrika akár 270%-os bővülést produkálhat.

A piacon Dubaj külön kategóriát képvisel: a város globális branded residence központtá vált, ahol mind a fejlesztések koncentrációja, mind a nemzetközi kereslet kiemelkedő.

Egy út menti hirdetőtábla reklámozza az Armani Palm Jumeirah luxus tengerparti lakófejlesztést Dubajban, az Egyesült Arab Emírségekben. Dubaj a globális branded residence fejlesztések egyik legkedveltebb célpontja. fotó: Getty Images

Körszálló-projekt: hiánypótló fejlesztés a magyar piacon

A globális trendekhez képest Magyarország eddig kimaradt ebből a szegmensből, a közelmúltban azonban megjelent az első valódi branded residence fejlesztés.

The Icon by Marriott Residences Budapest

Ahogy arról a Portfolio is beszámolt, a budapesti Körszálló átalakulásával létrejövő The Icon by Marriott Residences Budapest nemcsak egy ikonikus épület újrahasznosítása, hanem egy új kategória megjelenése is a hazai piacon.

A projekt jól illeszkedik a nemzetközi mintába, hiszen nem pusztán lakásokat kínál, hanem egy teljes szolgáltatási rendszert, amely a hotelüzemeltetés logikájára épül. A belépés időzítése nem is lehetne kedvezőbb, hiszen branded residence ma már nem a hírességek passziója, hanem kiforrott, globális termék stabil keresleti oldallal.

A befektetők elsősorban nem lakást, hanem életstílust keresnek

A szakértők szerint a branded residence vásárlók nem klasszikus értelemben vett ingatlanbefektetők, egy ilyen ingatlan megvétele mögött sokkal inkább életstílusbeli szempontok állnak.

A branded residence projektekben a hotelszerű szolgáltatások, mint a concierge vagy a takarítószolgálat, már alapnak számítanak; a verseny egyre inkább az élményrétegben dől el. Wellness- és longevity programok, közösségi terek vagy éppen teljes életmódra szabott szolgáltatási csomagok kerülnek előtérbe.

A Miami Porsche Desing Tower egyik belső tere. fotó: Getty Images

A modellben maga a lakás csak a “belépő”: a valódi termék az a szolgáltatási és márkaökoszisztéma, amelyhez a lakástulajdonos hozzáférést kap. Ez áll annak a hátterében, hogy a branded residence projektek sok esetben jelentős felárral kelnek el a hasonló, de nem márkázott ingatlanokhoz képest.

A trendet alátámasztja, hogy a branded residence piac növekedése szorosan összefonódik a globális hotelmárkákkal: a szegmens közel 80 százaléka továbbra is ilyen szereplőkhöz kötődik, és a vezető láncok gyakorlatilag új növekedési lábat építettek ki ezen a területen. A globális pipeline masszív, a következő években több száz új projekt léphet piacra, és a teljes állomány akár 1700 fölé is nőhet a következő évtized elejére.

A cikk megjelenését a Market Asset Management támogatta.

