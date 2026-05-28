Mutatjuk azt a néhány magyar várost, ahol még maradt esély megfizethető lakást venni

Az elmúlt években megduplázódott, sőt helyenként megháromszorozódott az a szint, amennyiért egyáltalán érdemes elkezdeni azon gondolkozni, hogy lakást vásárolunk Budapesten, vagy a nagyobb vidéki városokban. A fővárosban ma már szinte lehetetlen 50 millió forint alatt ingatlant venni, miközben az átlagárak is kilőttek. A szakértő szerint azonban a drasztikus áremelkedés korszaka mostanra megállt, mivel a vevők elérték pénzügyi teljesítőképességük határát.

2021 óta szinte mindenhol a duplájára nőtt a legolcsóbb lakások ára. Öt éve a legkedvezőbb árfekvésű XX. és XXIII. kerületben még 20 millió forint alatt is lehetett lakást találni - mutatott rá Balogh László, az ingatlan.com szakértője a cég közleményében, míg ma már Pesterzsébeten és Soroksáron is 50 millió forint körül mozog az indulóár - írja közleményében az ingatlan.com.

Hasonló ugrás figyelhető meg a III. kerületben is, ahol a kínálat legalsó szegmense 28 millióról 61 millió forintra drágult.

A IV. és a IX. kerületben ugyancsak több mint a kétszeresére nőtt a belépőszint.

A legdrágább városrészekben, az V. és a II. kerületben eközben már 85-89 millió forintról indul a kínálat.

A legolcsóbb lakások eltűnésével párhuzamosan a fővárosi mediánárak is kilőttek. A 2021-es 46,5 millió forintról közel 90 millióra emelkedett a középérték, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy

egy átlagos budapesti lakásvásárlás ma már 100 millió forintos beruházást igényel.

Ez a szint 10-15 évvel ezelőtt még egyértelműen a luxuskategóriát jelentette.

A drágulás a vidéki nagyvárosokat sem kímélte.

Debrecenben öt éve még 21,4 millió forint volt a lélektani határ, ma viszont már itt is 50 millió forint az indulóár.

Szegeden, Székesfehérváron és Győrben szintén 45 millió forint környékére kúszott fel a legolcsóbb lakások ára a korábbi 20 millió forint körüli szintről.

Sokatmondó adat, hogy jelenleg

mindössze öt olyan megyeszékhely maradt az országban, ahol 30 millió forint alatt lehet ingatlanhoz jutni.

A legolcsóbb város Salgótarján a maga 11 milliós küszöbével.

Emellett Miskolc, Szolnok, Békéscsaba és Kaposvár is a megfizethetőbb opciók közé tartozik a 24 és 29 millió forint közötti belépőáraival. Összehasonlításképpen: öt éve a megyeszékhelyek túlnyomó többségében még 22 millió forint alatt is lehetett lakást venni.

Bár a számok drasztikus drágulást mutatnak, az elmúlt évek dinamikus áremelkedési időszaka a szakember szerint lezárult.

A vásárlók elérték anyagi lehetőségeik felső határát.

Ennek következtében a közeljövőben nem várható újabb jelentős ugrás a legolcsóbb lakások piacán.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ