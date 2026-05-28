  • Megjelenítés
Razzia indult ezekben a magyar áruházakban: mutatjuk, melyik népszerű termékeket figyeli a hatóság
Ingatlan

Razzia indult ezekben a magyar áruházakban: mutatjuk, melyik népszerű termékeket figyeli a hatóság

MTI
Országos piacfelügyeleti ellenőrzést indított az építési termékek piacán a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, hogy ellenőrizzék az új, egységes európai uniós szabályok betartását. Különös figyelmet fordítanak a termékek megfelelő jelölésére és a kötelező magyar nyelvű dokumentáció meglétére.
Property X 2026
Újra Property X! - A Portfolio legélménydúsabb, legsportosabb ingatlan X finanszírozás X építőipar konferenciája idén is Füredre hívja a szakma kiemelt szereplőit! Találkozzunk!
Információ és jelentkezés

A fogyasztóvédelmi szakemberek a különféle kiskereskedelmi egységekben – köztük barkácsáruházakban, szaküzletekben és tüzéptelepeken –, valamint a gyártóknál és az importőröknél is vizsgálódnak.

Az akció kifejezetten

  • a szendvicspanelekre,
  • a WPC teraszburkolatokra,
  • a redőnyökre,
  • a zsaluziákra és
  • a szeglemezes tetőszerkezetekre fókuszál.

A szakemberek elsősorban azt vizsgálják, hogy a forgalmazott áruk rendelkeznek-e az előírt jelölésekkel, illetve a gyártó által kiállított magyar nyelvű teljesítménynyilatkozattal, és nagy hangsúlyt fektetnek a megelőzésre és a jogkövető magatartás elősegítésére is.

A szigorú fellépést az előző év tapasztalatai is indokolják:

Még több Ingatlan

Ekkora fizetésről álmodni sem mernél: csillagászati összeget vihetnek haza a szobalányok az Egyesült Államokban

Pusztító háború és egy váratlan katasztrófa robbantotta be az árakat: történelmi drágulás bénítja meg az amerikai lakáspiacot

Kimondta a jegybank a lakásárakról, amit senki sem akart hallani: lélektani határhoz értünk Magyarországon

A 2025-ös vizsgálatok során az esetek közel negyven százalékában tártak fel hiányosságokat,

ezek leggyakrabban a termékjelöléseket és a jogszerű forgalmazáshoz elengedhetetlen iratokat érintették. A tavalyi akció során több mint 220 terméktípust vizsgáltak át, és összesen 62 esetben kellett hatósági intézkedést alkalmazni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Financial IT 2026

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: Brüsszelbe utazik Magyar Péter, előkerült Orbán Viktor
Rekordszinten zárt a Dow, az S&P és a Nasdaq is
Kimondta a jegybank a lakásárakról, amit senki sem akart hallani: lélektani határhoz értünk Magyarországon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility