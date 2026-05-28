Razzia indult ezekben a magyar áruházakban: mutatjuk, melyik népszerű termékeket figyeli a hatóság

Országos piacfelügyeleti ellenőrzést indított az építési termékek piacán a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, hogy ellenőrizzék az új, egységes európai uniós szabályok betartását. Különös figyelmet fordítanak a termékek megfelelő jelölésére és a kötelező magyar nyelvű dokumentáció meglétére.

A fogyasztóvédelmi szakemberek a különféle kiskereskedelmi egységekben – köztük barkácsáruházakban, szaküzletekben és tüzéptelepeken –, valamint a gyártóknál és az importőröknél is vizsgálódnak.

Az akció kifejezetten

a szendvicspanelekre ,

, a WPC teraszburkolatokra ,

, a redőnyökre ,

, a zsaluziákra és

és a szeglemezes tetőszerkezetekre fókuszál.

A szakemberek elsősorban azt vizsgálják, hogy a forgalmazott áruk rendelkeznek-e az előírt jelölésekkel, illetve a gyártó által kiállított magyar nyelvű teljesítménynyilatkozattal, és nagy hangsúlyt fektetnek a megelőzésre és a jogkövető magatartás elősegítésére is.

A szigorú fellépést az előző év tapasztalatai is indokolják:

A 2025-ös vizsgálatok során az esetek közel negyven százalékában tártak fel hiányosságokat,

ezek leggyakrabban a termékjelöléseket és a jogszerű forgalmazáshoz elengedhetetlen iratokat érintették. A tavalyi akció során több mint 220 terméktípust vizsgáltak át, és összesen 62 esetben kellett hatósági intézkedést alkalmazni.

