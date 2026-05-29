Az év irodaházától a bukaresti lakásfejlesztésig - mit vár az ingatlanpiacon a KÉSZ Csoport?

Az átalakuló irodapiacon egyre élesebb különbség rajzolódik ki a modern, „A” kategóriás és a régebbi típusú irodák között. Ezzel párhuzamosan a vidéki lokációk szerepe is felértékelődhet, különösen azokban a nagyvárosokban, ahol erős egyetemi háttér és stabil gazdasági környezet áll rendelkezésre. Lupsa Edina, a KÉSZ Csoport ingatlanmenedzsment ágazatának nemrég kinevezett vezetője szerint részben ebben keresendő a szegedi TILIA projekt sikere, amely elnyerte az Év Irodaháza díjat. Az ágazatvezetőt többek között arról kérdeztük, hogyan alakul át az irodapiaci kereslet, milyen különbségek rajzolódnak ki a régebbi és az új irodaházak között, milyen szerepet kapnak a fenntarthatósági szempontok, és miként építik régiós jelenlétüket a vertikálisan integrált működési modell előnyeire támaszkodva – a tervezéstől egészen a kivitelezésig és az ingatlanhasznosításig.

Az irodapiac jelentősen átalakult az elmúlt években, egyre inkább nyílik az olló a korszerű, „A”, illetve prémium kategóriás irodák és az elavult állomány között. Mik a legfőbb változások az elmúlt időszakban, mit keresnek a bérlők?

Az elmúlt években az otthoni és hibrid munkavégzés egyértelműen átalakította az irodapiacot, ugyanakkor azt tapasztaljuk, hogy ennek hatására nem feltétlenül csökkent a cégek irodai terület iránti igénye, hanem sokkal inkább megváltozott: olyan korszerű, „A” kategóriás, alacsony üzemeltetési költséggel működtethető modern irodaházakat és irodaterületeket keresnek, amelyek támogatják a hibrid munkavégzést és magas színvonalú munkakörnyezetet biztosítanak. Jól látható trend, hogy miközben a hagyományos, dedikált munkaállomások száma csökkent, addig a közösségi terek, tárgyalók, közös munkaterületek szerepe felértékelődött.

Tehát nem feltétlenül az összterület-igény változott jelentősen, hanem az irodafelosztás és a használati mix alakult át az elmúlt időszakban.

A bérlői döntésekben emellett továbbra is fontos szempont a lokáció: a jól megközelíthető irodaházak, a közösségi közlekedési kapcsolatok, valamint a környéken elérhető szolgáltatások továbbra is jelentős versenyelőnyt jelentenek. Egyre nagyobb hangsúlyt kap továbbá az ESG-szemlélet, az energiahatékonyság és a dolgozói élmény is, melyek következtében egyre markánsabb különbség rajzolódik ki a prémium kategóriás irodák és az elavultabb állomány piaci megítélése és versenyképessége között.

Hogyan oszlik meg a kereslet az elavultabb vagy régebbi irodaházak és az újak között?

A kereslet ma egyértelműen a modern, „A” kategóriás irodák irányába tolódik, ugyanakkor a régebbi, kevésbé korszerű irodaházaknak is megvan a saját piaci szerepük. Ezeket jellemzően azok a cégek keresik, amelyek rövidebb távra vagy fix lokációra keresnek gyorsan birtokba vehető, rugalmasan kialakítható és költséghatékony megoldásokat.

A KÉSZ Csoport portfóliójában mindkét típusú ingatlan megtalálható. A teljesen új TILIA irodaházunk például megfelel a legújabb ESG- és energiahatékonysági követelményeknek, ugyanakkor a régebbi építésű irodaházaink esetében is folyamatosan törekszünk a korszerűsítésre és a bérlői igényekhez igazodó fejlesztésekre. Bár ezeknél az épületeknél sokszor kötöttebbek a műszaki lehetőségek,

azt tapasztaljuk, hogy a meglévő bérlők jellemzően nem új irodába költöznek a szerződés lejárta után, hanem a megváltozott igényeikhez igazított átalakításokat kérnek.

Összességében az irodapiac ma sokkal szelektívebb, mint néhány évvel ezelőtt: a magas minőségű, fenntartható és jól szolgáltatott épületek iránt továbbra is erős a kereslet, miközben az elavultabb állomány esetében a rugalmasság és az árérzékenység vált a legfontosabb versenytényezővé.

Milyen különbségeket lehet tapasztalni a fővárosi és vidéki lokációk esetében, milyen trendek érvényesülnek?

A korábbi években inkább főváros fókuszú volt az irodapiac, a nagyobb nemzetközi vállalatok szinte kizárólag Budapestben gondolkodtak. Az elmúlt időszakban azonban azt látjuk, hogy bizonyos vidéki nagyvárosok – jól képzett munkaerővel, erős egyetemi háttérrel és megfelelő infrastruktúrával – felkerültek a bérlői térképre. Ezt a piaci elmozdulást a szegedi fejlesztésünk is jól példázza. A TILIA irodaházunk a nemzetközi bérlői igényeknek megfelelően hosszú távon stabil működési környezetet biztosít.

A projekt különlegessége, hogy a város központjában, egy meglévő, 19. század végi szecessziós épület megőrzésével és felújításával, valamint egy új épületrész hozzáépítésével hoztunk létre egy modern, mégis karakteres irodaházat.

A fejlesztés teljes egészében a KÉSZ Csoport saját beruházásában valósult meg, a tervezéstől a kivitelezésen át egészen az üzemeltetésig és bérbeadásig.

Az épület egyszerre képviseli a fenntarthatósági és „A” kategóriás irodapiaci elvárásokat: alacsony üzemeltetési költség, nagy, rugalmas terek és belvárosi lokáció jellemzik. Ez azért is fontos, mert Szeged – bár erős egyetemi és munkaerőpiaci bázissal rendelkezik – korábban kevés modern, nagy alapterületű irodaházzal bírt, így a projekt bizonyos értelemben nemcsak igényt szolgált ki, hanem új keresletet is generált.

A tapasztalataink azt mutatják, hogy a vidéki piacokon megjelenő nemzetközi vállalatok ma már tudatosan keresik az ilyen minőségű lokációkat. A TILIA esetében ezt a trendet az is visszaigazolta, hogy a Lufthansa Systems Hungária Kft. 2025-ben első bérlőként költözött be az irodaházba, azóta pedig egy újabb nemzetközi cég is minket választott, 2027-től a GE HealthCare szegedi irodájának is a TILIA ad majd otthont.

Összességében tehát azt látjuk, hogy a vidéki irodapiac nem Budapest alternatívája, hanem egyre inkább egy önálló, de szelektív növekedési pálya: csak azok a projektek tudnak sikeresek lenni, amelyek valódi „A” kategóriás minőséget és erős lokációs értéket képviselnek"

Erre kaptunk megerősítést az Év irodaháza díjjal is, ahol a verseny történetében először nyerte el vidéki projekt a díjat, erre különösen büszkék vagyunk.

Hogyan jelenik meg a fenntarthatóság a gyakorlatban egy irodafejlesztés során? Milyen szempontok mentén születnek a döntések egy-egy projekt esetében?

A fenntarthatóság ma már nem külön szempont, hanem az ingatlanfejlesztések egyik alapvető elvárása – mind a bérlői, mind a beruházói oldalon. Ez egyszerre jelent energiahatékony üzemeltetést, hosszú távon fenntartható műszaki megoldásokat és az építkezések karbonlábnyomának csökkentését. Egyre nagyobb hangsúlyt kap az is, hogy egy fejlesztés során mennyire tudjuk megőrizni a meglévő épített értékeket, és milyen mértékben tudjuk csökkenteni a bontási hulladék mennyiségét.

Lupsa Edina KÉSZ Group, ingatlanmenedzsment ágazatvezető Lupsa Edina HR közgazdászként végzett, és több mint 15 éves nagyvállalati tapasztalattal rendelkezik a vagyongazdálkodás, üzemeltetés és supply chain területén.

A TILIA projekt esetében például már a tervezési szakaszban több forgatókönyvet vizsgáltunk. Felmerült a teljes bontás és újraépítés lehetősége is, végül azonban a meglévő épület vázszerkezetének megtartása és az arra épülő revitalizáció mellett döntöttünk. Ezzel a megoldással a kivitelezés karbonlábnyomát mintegy 9%-kal tudtuk csökkenteni a teljes bontással és újraépítéssel járó változathoz képest, miközben a hulladékképződés is jelentősen mérséklődött.

A fenntarthatósági szemlélet azonban nemcsak az építési folyamatban jelenik meg, hanem az üzemeltetésben is.

Az energiahatékony gépészet, az alacsony üzemeltetési költség és a hosszú távon rugalmasan használható terek ma már a versenyképes irodafejlesztések alapfeltételei. Számunkra fontos visszaigazolás volt, hogy a projekt 2024-ben elnyerte a Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének (HuGBC) Zéró Karbon díját felújítás kategóriában.

A cégcsoport nem csak vidéken, de a régió számos országában is aktív. Milyen szerepet töltenek be a külföldi piacok a KÉSZ Csoport működésében, és mely országokban vannak jelen?

A KÉSZ Csoportnak jelenleg öt országban vannak érdekeltségei. A nemzetközi jelenlét számunkra nemcsak növekedési lehetőség, hanem visszajelzés is arról, hogy amit csinálunk, az máshol is stabilan működik az elkötelezett munkatársak teljesítménye által, és a tudásunk nem helyhez kötött, hiszen különböző környezetekben is képesek vagyunk értéket teremteni.

A KÉSZ Románia több mint 20 éve van jelen a román piacon, ahol mára a generálkivitelezői szegmens meghatározó szereplőjévé vált. Jelenleg folyamatban van a cégcsoport első bukaresti lakóingatlan-fejlesztése, a Corallis Lakópark a város északi részén, egy több mint 15 000 négyzetméteres tóparti telken. A Corallis nem csupán egy lakópark, hanem egy komplex, well-being szemléletű fejlesztés, amely a modern városi életet a természet közelségével és fenntartható megoldásokkal kapcsolja össze.

A lakóparkot a cégcsoport saját beruházásként valósítja meg tagvállalatainak együttműködésével: a fejlesztő a KÉSZ Ingatlan, a generálkivitelező a KÉSZ Románia.

A projekt már szerkezetkész állapotban van, a homlokzat kialakítása zajlik éppen, amit a nyílászárók beépítése és a belső falazások követnek majd. A projektben 221 lakást alakítunk ki, melyek átadása 2027 második negyedévében várható.

Milyen különbségeket tapasztalnak a régiós piacokon, különösen a lakóingatlan-fejlesztések területén?

Alapvetően a román és a magyar lakáspiac keresleti oldala között sok hasonlóság van. A vásárlók mindkét piacon megfontoltak, alaposan körülnéznek a versenytársaknál is, és olyan lakásokat keresnek, amelyek hosszú távon, több élethelyzetre is rugalmas megoldást nyújtanak. Ez a szemlélet egyértelműen visszaköszön a lakásmix alakításában is. Míg korábban a befektetési célú vásárlók garzonméretű lakásokat is kerestek, ma már inkább a nappali és egy hálószobás, jól szeparált alaprajzok jelentik a belépő kategóriát. Ez a tendencia látható Magyarországon is, azzal a különbséggel, hogy itt valamivel korábban jelent meg ez az igény.

A KÉSZ Csoport Ukrajnában is jelen van, ami a magyar építőipari vállalatok körében ritkaságnak számít. Mit jelent ma az ukrajnai működés a cégcsoport számára?

A 2000-es évek elején jelentünk meg az ukrán piacon, ahol ma is stabil, helyi csapatra támaszkodva működünk. A KÉSZ Ukrajna elsősorban előregyártott vasbeton szerkezetek gyártásával és generálkivitelezői tevékenységgel foglalkozik, és a nehéz körülmények ellenére jelenleg is aktív ipari projektjei vannak nemzetközi beruházók számára.

A több mint húsz éve működő vállalat mögött nemcsak jelentős szakmai tapasztalat, hanem erős emberi kapcsolatok és hosszú távú elköteleződés is áll.

A háborús helyzet ellenére is folyamatosan zajlanak megrendelések és kivitelezések, ami jól mutatja a helyi csapat kitartását, alkalmazkodóképességét és a nemzetközi partnerek bizalmát.

Számunkra az ukrajnai jelenlét nem csupán üzleti kérdés, hanem annak bizonyítéka is, hogy a tudásunk és az együttműködésre épülő szemléletünk határokon túl is értéket teremt.

A vállalatcsoport tevékenysége az ingatlanfejlesztéstől a generálkivitelezésig rendkívül széles spektrumot fed le. Mit jelent a gyakorlatban a vertikális integráció, és milyen versenyelőnyt biztosíthat ez a piacon?

A KÉSZ Csoport közel 45 éve van jelen a piacon, ez idő alatt pedig olyan működési modellt építettünk fel, amely az ingatlanfejlesztési folyamat szinte teljes vertikumát lefedi. Egy projekt esetében a tervezéstől kezdve a generálkivitelezésen át egészen az ingatlanhasznosításig házon belül tudjuk biztosítani a szükséges szakértelmet és kapacitásokat.

Erre jó példa a TILIA projektünk is.

A cégcsoporton belül rendelkezésre áll a teljes tudásbázis: a projektmenedzsment, a tervezés, a villamosipari kivitelezés, az ipari gyártás és maga az építőipari kivitelezés is. Saját gyártási kapacitásaink elsősorban acél- és előregyártott vasbeton szerkezetekre épülnek. Kecskeméten működik Európa egyik legnagyobb acélgyártó és szerelőüzeme, ahol olyan meghatározó projektek acélszerkezetei készültek, mint a Puskás Aréna vagy a 3-as metró.

A vertikális integráció legnagyobb előnye számunkra a megbízhatóság és a kiszámíthatóság. Mivel a szükséges kompetenciák és erőforrások jelentős része cégcsoporton belül elérhető, a tervezéstől a kulcsrakész átadásig hatékonyabban és stabilabban tudjuk megvalósítani projektjeinket.

Miben látja a következő évek legnagyobb kihívásait, és milyen tervekkel készül a cégcsoport ezek megoldására?

Az egyik legnagyobb kihívás ma a kiszámíthatatlan gazdasági környezet és a megváltozott vásárlói magatartás. A beruházók és a lakásvásárlók is sokkal tudatosabban, megfontoltabban hozzák meg döntéseiket, mint néhány évvel ezelőtt, ezért nekünk is folyamatosan alkalmazkodnunk kell ezekhez az elvárásokhoz. Egyre nagyobb jelentősége van annak, hogy projektjeinket milyen időhatékonysággal és költséghatékonysággal tudjuk megvalósítani.

A következő években számunkra az egyik legfontosabb feladat az egyensúly megtalálása a meglévő portfóliónk hatékony hasznosítása és az új növekedési lehetőségek között.

Cégcsoport szinten továbbra is elsődleges fókuszterület marad a generálkivitelezés, emellett az ingatlanfejlesztési üzletágban is aktívan gondolkodunk új projektekben. A meglévő területeinken további fejlesztési lehetőségeket vizsgálunk, miközben Budapesten és vidéken egyaránt nyitottak vagyunk kisebb léptékű lakófejlesztések elindítására is.

Hosszú távon továbbra is a stabilitásra, a magas szakmai minőségre és a fenntartható növekedésre építünk. A teljes cégcsoport és ezzel együtt a KÉSZ Ingatlan célja nem pusztán a bővülés, hanem olyan projektek megvalósítása, amelyek piaci szempontból is időtállóak, és valódi értéket teremtenek a partnereink és a vásárlóink számára.

A cikk megjelenését a KÉSZ Csoport támogatta.

