Hatalmas kelet-magyarországi bevásárlóközpont cserélt gazdát, a DRFG IG a vásárló

A közel 18 ezer négyzetméteres kelet-magyarországi kereskedelmi és közösségi központ stabil látogatottsággal és kiszámítható bevétellel rendelkezik, a komplexumban olyan márkák kaptak helyet, mint a SPAR, a dm, a Deichmann, a Hervis vagy a Libri.
A felvásárlás szervesen illeszkedik a befektetők stratégiájába, amely a biztos bevételt termelő, ugyanakkor növekedési potenciállal is rendelkező ingatlanokra fókuszál. Tomasz Lisiecki, a TriGranit vezérigazgatója a tranzakció kapcsán rámutatott, hogy a régiós kiskereskedelem jövőjét már nem kizárólag a fővárosi piacok határozzák meg. A TriGranit az épület asset managere lesz.
TriGranit által fejlesztett plázák a régióban:
- Polus Center Cluj, Cluj
- Torgovy Kvartal Shopping Center, Naberezhnye Chelny
- Arena Centar, Zagreb
- Polus City Center, Bratislava
- Poznan City Center, Poznań
- Silesia City Center, Katowice
- Westend City Center, Budapest
- Pólus Center, Budapest
„Az akvizíció teljes mértékben illeszkedik stratégiánkhoz, amely stabil bevételt termelő, hosszú távon is növekedési potenciállal rendelkező ingatlanokra épül.
Bár a kiskereskedelem folyamatosan változik, a fizikai üzletek és bevásárlóközpontok szerepe továbbra is meghatározó
- idézi a közéemény Jan Pelíšeket, a DRFG Investment Group tagjaként működő DRFG Real Estate ügyvezető igazgatóját.
A kelet-közép-európai kiskereskedelmi szektor teljesítményét a stabil lakossági fogyasztás és a modern vásárlói környezet iránti egyre növekvő vidéki igény tartja lendületben. A kedvező piaci trendeket kihasználva az új tulajdonosok
- aktív vagyonkezeléssel,
- a bérlői összetétel finomhangolásával és
- újabb beruházásokkal tervezik megőrizni a Korzó hosszú távú versenyképességét.
A fejlesztések során a jövőben is kiemelt figyelmet fordítanak a fenntarthatóságra és a felelős értékteremtésre.
Címlapkép forrása: DRFG IG. Fotó: Martina Dvoráková
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