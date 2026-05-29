  • Megjelenítés
Ingatlan

Hatalmas kelet-magyarországi bevásárlóközpont cserélt gazdát, a TriGranit és a DRFG IG a vásárló

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Megvásárolta a nyíregyházi Korzó Bevásárlóközpontot a TriGranit és a DRFG Investment Group - írja közleményében a a két cég. A tranzakcióval a vállalatok amelyek egyre nagyobb figyelmet fordítanak a jól teljesítő, vidéki nagyvárosokban található ingatlanok, tovább bővítik kelet-közép-európai kiskereskedelmi portfóliójukat.
Property X 2026
Újra Property X! - A Portfolio legélménydúsabb, legsportosabb ingatlan X finanszírozás X építőipar konferenciája idén is Füredre hívja a szakma kiemelt szereplőit! Találkozzunk!
Információ és jelentkezés

A közel 18 ezer négyzetméteres kelet-magyarországi kereskedelmi és közösségi központ stabil látogatottsággal és kiszámítható bevétellel rendelkezik, a komplexumban olyan márkák kaptak helyet, mint a SPAR, a dm, a Deichmann, a Hervis vagy a Libri.

nyiregy
Forrás: Google Maps

A felvásárlás szervesen illeszkedik a befektetők stratégiájába, amely a biztos bevételt termelő, ugyanakkor növekedési potenciállal is rendelkező ingatlanokra fókuszál. Tomasz Lisiecki, a TriGranit vezérigazgatója a tranzakció kapcsán rámutatott, hogy a régiós kiskereskedelem jövőjét már nem kizárólag a fővárosi piacok határozzák meg.

A TriGranit tulajdonában álló bevásárlóközpontok a régióban:

  • Polus Center Cluj, Cluj
  • Torgovy Kvartal Shopping Center, Naberezhnye Chelny
  • Arena Centar, Zagreb
  • Polus City Center, Bratislava
  • Poznan City Center, Poznań
  • Silesia City Center, Katowice
  • Westend City Center, Budapest
  • Pólus Center, Budapest

„Az akvizíció teljes mértékben illeszkedik stratégiánkhoz, amely stabil bevételt termelő, hosszú távon is növekedési potenciállal rendelkező ingatlanokra épül.

Még több Ingatlan

Az év irodaházától a bukaresti lakásfejlesztésig - mit vár az ingatlanpiacon a KÉSZ Csoport?

Veres Tibor és Noah Steinberg cége vásárolja meg a CA IMMO Váci úti irodaházát

Kihívások a helyi ingatlanpiacon: így kezeli Debrecen az új befektetői elvárásokat és a lakhatási nyomást

Bár a kiskereskedelem folyamatosan változik, a fizikai üzletek és bevásárlóközpontok szerepe továbbra is meghatározó

- idézi a közéemény Jan Pelíšeket, a DRFG Investment Group tagjaként működő DRFG Real Estate ügyvezető igazgatóját.

A kelet-közép-európai kiskereskedelmi szektor teljesítményét a stabil lakossági fogyasztás és a modern vásárlói környezet iránti egyre növekvő vidéki igény tartja lendületben. A kedvező piaci trendeket kihasználva az új tulajdonosok

  • aktív vagyonkezeléssel,
  • a bérlői összetétel finomhangolásával és
  • újabb beruházásokkal tervezik megőrizni a Korzó hosszú távú versenyképességét.

A fejlesztések során a jövőben is kiemelt figyelmet fordítanak a fenntarthatóságra és a felelős értékteremtésre.

Kapcsolódó cikkünk

Cseh befektető terjeszkedik a magyar kereskedelmiingatlan-piacon

Új vezető csatlakozik a TriGranit csapatához

Újabb irodaházat vett a cseh DRFG, a TriGranit tulajdonosa

Hatalmas bejelentés: felvásárolták a TriGranitot

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio X-Cycling Day

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Bejelentette a rendőrség: elfogták K. Endrét
Tisza-kormány: nagy bejelentések jöttek Brüsszelből
Kihívások a helyi ingatlanpiacon: így kezeli Debrecen az új befektetői elvárásokat és a lakhatási nyomást
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility