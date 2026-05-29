Hatalmas kelet-magyarországi bevásárlóközpont cserélt gazdát, a TriGranit és a DRFG IG a vásárló

Megvásárolta a nyíregyházi Korzó Bevásárlóközpontot a TriGranit és a DRFG Investment Group - írja közleményében a a két cég. A tranzakcióval a vállalatok amelyek egyre nagyobb figyelmet fordítanak a jól teljesítő, vidéki nagyvárosokban található ingatlanok, tovább bővítik kelet-közép-európai kiskereskedelmi portfóliójukat.

A közel 18 ezer négyzetméteres kelet-magyarországi kereskedelmi és közösségi központ stabil látogatottsággal és kiszámítható bevétellel rendelkezik, a komplexumban olyan márkák kaptak helyet, mint a SPAR, a dm, a Deichmann, a Hervis vagy a Libri.

Forrás: Google Maps

A felvásárlás szervesen illeszkedik a befektetők stratégiájába, amely a biztos bevételt termelő, ugyanakkor növekedési potenciállal is rendelkező ingatlanokra fókuszál. Tomasz Lisiecki, a TriGranit vezérigazgatója a tranzakció kapcsán rámutatott, hogy a régiós kiskereskedelem jövőjét már nem kizárólag a fővárosi piacok határozzák meg.

A TriGranit tulajdonában álló bevásárlóközpontok a régióban:

Polus Center Cluj, Cluj

Torgovy Kvartal Shopping Center, Naberezhnye Chelny

Arena Centar, Zagreb

Polus City Center, Bratislava

Poznan City Center, Poznań

Silesia City Center, Katowice

Westend City Center, Budapest

Pólus Center, Budapest

„Az akvizíció teljes mértékben illeszkedik stratégiánkhoz, amely stabil bevételt termelő, hosszú távon is növekedési potenciállal rendelkező ingatlanokra épül.

Bár a kiskereskedelem folyamatosan változik, a fizikai üzletek és bevásárlóközpontok szerepe továbbra is meghatározó

- idézi a közéemény Jan Pelíšeket, a DRFG Investment Group tagjaként működő DRFG Real Estate ügyvezető igazgatóját.

A kelet-közép-európai kiskereskedelmi szektor teljesítményét a stabil lakossági fogyasztás és a modern vásárlói környezet iránti egyre növekvő vidéki igény tartja lendületben. A kedvező piaci trendeket kihasználva az új tulajdonosok

aktív vagyonkezeléssel,

a bérlői összetétel finomhangolásával és

újabb beruházásokkal tervezik megőrizni a Korzó hosszú távú versenyképességét.

A fejlesztések során a jövőben is kiemelt figyelmet fordítanak a fenntarthatóságra és a felelős értékteremtésre.