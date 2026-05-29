Kihívások a helyi ingatlanpiacon: így kezeli Debrecen az új befektetői elvárásokat és a lakhatási nyomást

A debreceni ingatlanfejlesztések kéz a kézben járnak az utóbbi évtizedben zajló óriási léptékű ipari beruházásokkal, ezzel párhuzamosan pedig a fejlesztőknek is változtatniuk kellett megközelítésükön. Ennek megfelelően többek között az ún. build-to-suit fejlesztésekben látványosan eltolódtak a hangsúlyok: a klasszikus triász (ár–elhelyezkedés–műszaki minimum) mellé ma már olyan elvárások kerültek, amelyek néhány éve még extra kategóriának számítottak.

Szabó Sándor, a SZINORG Universal vezérigazgatója szerint „míg korábban elsősorban az ár, az elhelyezkedés és az alapvető műszaki paraméterek döntöttek, ma már a nemzetközi sztenderdeknek megfelelő, hosszú távon is fenntartható ingatlanok kerülnek előtérbe”.

Debrecen Economic Forum 2026 Június 9-én jön a Debrecen Economic Forum, ami magas szintű szakmai párbeszédet és értékes üzleti kapcsolatokat kínál a régiós növekedés érdekében. Részletek a linken. Információ és jelentkezés

A Debrecenbe érkező globális vállalatoknál különösen erős az ESG- és energiahatékonysági nyomás. Szabó szerint a karbonsemlegességi elvárások miatt ma már egyre több elem alapkövetelmény: hőszivattyús rendszerek, megújuló energiahasználat, víztakarékos megoldások, minősített zöldépület-szempontok.

Szabó Sándor SZINORG Universal Zrt., vezérigazgató, igazgatósági tag Szabó Sándor okleveles közgazdászként végzett a Debreceni Egyetemen, és több mint 15 éves felsővezetői tapasztalattal rendelkezik a bankszektorban. Pályafutása során olyan meghatározó intézményeknél s … Tovább

Ezzel párhuzamosan a technológiai oldal is felértékelődik. A beszállítói láncok JIT-logikájához illeszkedő raktározás, a speciális gyártási folyamatok igényei, az intelligens épületfelügyelet mind-mind a „versenyképes ipari ingatlanfejlesztés része lett”.

A minőség ráadásul már nem pusztán műszaki kérdés: a szakember úgy véli, a modern, emberközpontú munkakörnyezet, a természetes fény, a korszerű közösségi terek és a munkavállalói komfort „közvetlenül hozzájárulnak a bérlők HR- és megtartási céljaihoz is”.

Magyarán: az ingatlan ma már toborzási és megtartási eszköz is.

Nem csak hozamot, értéknövekedést is keresnek a lakásbefektetők

A lakópiacon közben a befektetési célú vásárlások súlya Debrecenben is érdemben nőtt. Szabó Sándor úgy látja:

A debreceni lakóingatlan-piacon a befektetési célú vásárlás ma már kifejezetten meghatározó tényező

A város gazdasági fejlődése, az ipari beruházások koncentrációja, valamint az egyetemi és nemzetközi jelenlét olyan keresleti környezetet hozott létre, ahol a befektetők nem kizárólag rövid távú hozamot, hanem hosszú távú értéknövekedést is látnak.

A keresletet ráadásul két stabil bérlői kör is támasztja: a Debreceni Egyetem külföldi hallgatói, illetve az ipari fejlesztésekhez kapcsolódó nemzetközi menedzserek, mérnökök, szakemberek. Emiatt különösen keresettek a jó elhelyezkedésű, modern, alacsony fenntartási költségű, 1,5–2 szobás lakások, amelyek gyorsan kiadhatók.

A döntésekben pedig egyre kevésbé csak az ár számít: a bérbeadhatóság, a lokáció és a hosszú távú piaci potenciál egyaránt előtérbe kerül.

A lakhatás hogyanja is magasan van a napirenden

A nagy kérdés innentől az, hogy a munkaerő beáramlása mennyire feszíti túl a bérleti piacot – és milyen eszközökkel lehet ezt tompítani. Pécskay Zoltán, az EDC Debrecen ügyvezetője szerint a lakhatási kihívásokat több, egymásra épülő eszközzel kezelik, kifejezetten a betelepülő és helyben dolgozó munkavállalók szempontjait szem előtt tartva.

A csomag egyik kulcseleme a Főnix Lakásprogram újraindítása és finomhangolása. A konstrukció lényege:

az önkormányzat ingatlanfejlesztők bevonásával bérlakás-kontingenst hoz létre kiszámítható, standard műszaki tartalommal, és a finanszírozásban az önkormányzat–munkáltató–munkavállaló hármasa osztozik.

Pécskay Zoltán szerint a program a piaci szinthez képest jelentősen kedvezőbb feltételekkel ad lakhatást a 35 év alatti, Debrecenben dolgozó fiataloknak: az önkormányzat a bérleti díj egyharmadát vállalja, a fennmaradó részt a munkáltató (minimum további egyharmad) és a munkavállaló fizeti, miközben a kiszámíthatóságot az is erősíti, hogy a bérleti díj emelése éves szinten korlátozott, inflációhoz kötött keretek között mozoghat.

Pécskay Zoltán, az EDC Debrecen ügyvezetője egy korábbi Portfolio eseményen

Ösztönzők minden mennyiségben

Az ösztönzők nem állnak meg a programnál: a város több területen jelöl ki és készít elő – szabályozási és infrastrukturális oldalról is – potenciális lakásfejlesztési helyszíneket, amelyeket piaci szereplők számára tesz elérhetővé. Pécskay szerint több nagy léptékű lakásépítési projekt is előkészítés és kivitelezés alatt áll, emellett a Debreceni Egyetem tervezett diákszálló-fejlesztései közvetetten tehermentesíthetik a bérleti piacot: ha nő a kollégiumi kapacitás, több lakás maradhat a munkavállalói célcsoportnak.

Az EDC szerepét a szakember katalizátorként írja le: a szereplők összekötése, partnerségek segítése, előkészítés támogatása, beruházói igények feltárása, valamint lakossági és vállalati tájékoztatás.

A cél összességében az, hogy a növekedés ne lakhatási válságot, hanem tervezhető, megfizethető és minőségi megoldásokat hozzon

- összegez a szakértő.

A fenti témákkal dedikált kerekasztal foglalkozik a Debrecen Economic Forumon, amelyre korlátozott számban még lehet regisztrálni, és ahol a Pécskay Zoltán és Szabó Sándor is megosztja gondolatait.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ