Rekord: lezárult a lengyelországi intézményi bérlakáspiac történetének legnagyobb tranzakciója, a Wing az eladó

A vevő a német TAG Immobilien Csoport tagja, a Vantage Development, amely
2 437 milliárd PLN-t, azaz közel 210 milliárd forintot fizetett 18 lakóingatlan-projektért, összesen 5322 lakóegységért hat lengyel nagyvárosban.
A 6,3%-os hozamon megkötött ügylet nemcsak méretével, hanem az értékesített portfólió közel 100%-os bérbeadottságával is jelzi, hogy a lengyel nagyvárosokban milyen erős a bérlakások iránti kereslet. A tranzakció egyúttal azt is jól mutatja, hogy az intézményi bérlakásmodell mára a közép-kelet-európai ingatlanpiac egyik legdinamikusabban fejlődő és hosszú távon fenntartható szegmensévé vált.
A Resi4Rent ma Lengyelország piacvezető intézményi bérlakás-vállalkozása
- idézte a közlemény Noah Steinberget, a Wingholding elnök-vezérigazgatóját, aki egyben az Echo Investment felügyelőbizottságának elnöke is.
A Wing Csoport mára a közép-kelet-európai régió egyik legjelentősebb szereplőjévé vált az intézményi bérlakás-fejlesztés és -üzemeltetés területén. A cég a lengyelországi tapasztalatok mellett Németországban is aktív jelenléttel és jelentős piaci ismerettel rendelkezik ebben a szegmensben is.
A professzionális intézményi bérlakás-portfóliók mára a régió egyik legvonzóbb és legkeresettebb ingatlan-befektetési termékévé váltak, hiszen hosszú távon fenntartható választ adnak a nagyvárosok növekvő lakhatási kihívásaira
- tette hozzá Steinberg.
A Resi4Rent üzletág a tranzakció után is aktív marad: közel 4000 lakóegységet tart meg, köztük működő projekteket és építés alatt álló fejlesztéseket, valamint folytatja terjeszkedését Lengyelország nagyvárosaiban.
Az Echo Investment a tranzakcióból származó forrásokat új projektek finanszírozására fordítja.
