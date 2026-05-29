Rekord: lezárult a lengyelországi intézményi bérlakáspiac történetének legnagyobb tranzakciója, a Wing az eladó

Property X 2026 Újra Property X! - A Portfolio legélménydúsabb, legsportosabb ingatlan X finanszírozás X építőipar konferenciája idén is Füredre hívja a szakma kiemelt szereplőit! Találkozzunk!

A vevő a német TAG Immobilien Csoport tagja, a Vantage Development, amely

2 437 milliárd PLN-t, azaz közel 210 milliárd forintot fizetett 18 lakóingatlan-projektért, összesen 5322 lakóegységért hat lengyel nagyvárosban.



Resi4Rent, Krakkó. Fotó: Mateusz Torbus. Forrás: Wing

A 6,3%-os hozamon megkötött ügylet nemcsak méretével, hanem az értékesített portfólió közel 100%-os bérbeadottságával is jelzi, hogy a lengyel nagyvárosokban milyen erős a bérlakások iránti kereslet. A tranzakció egyúttal azt is jól mutatja, hogy az intézményi bérlakásmodell mára a közép-kelet-európai ingatlanpiac egyik legdinamikusabban fejlődő és hosszú távon fenntartható szegmensévé vált.

A Resi4Rent ma Lengyelország piacvezető intézményi bérlakás-vállalkozása

- idézte a közlemény Noah Steinberget, a Wingholding elnök-vezérigazgatóját, aki egyben az Echo Investment felügyelőbizottságának elnöke is.

Noah Steinberg WING, elnök-vezérigazgató Noah Steinberg a WING Zrt. elnök-vezérigazgatója, a lengyel Echo Investment és a német Bauwert felügyelő bizottságságának elnöke. A WING a közép-európai ingatlanpiac meghatározó, magántulajdonban lévő … Tovább

A Wing Csoport mára a közép-kelet-európai régió egyik legjelentősebb szereplőjévé vált az intézményi bérlakás-fejlesztés és -üzemeltetés területén. A cég a lengyelországi tapasztalatok mellett Németországban is aktív jelenléttel és jelentős piaci ismerettel rendelkezik ebben a szegmensben is.

A professzionális intézményi bérlakás-portfóliók mára a régió egyik legvonzóbb és legkeresettebb ingatlan-befektetési termékévé váltak, hiszen hosszú távon fenntartható választ adnak a nagyvárosok növekvő lakhatási kihívásaira

- tette hozzá Steinberg.

A Resi4Rent üzletág a tranzakció után is aktív marad: közel 4000 lakóegységet tart meg, köztük működő projekteket és építés alatt álló fejlesztéseket, valamint folytatja terjeszkedését Lengyelország nagyvárosaiban.

Az Echo Investment a tranzakcióból származó forrásokat új projektek finanszírozására fordítja.