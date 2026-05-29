Veres Tibor és Noah Steinberg cége vásárolja meg a CA IMMO Váci úti irodaházát

A felek már megkötötték a tranzakciót rögzítő adásvételi szerződést, amelynek értelmében az ingatlan a korábbi tulajdonos, a CA Immobilien Anlagen AG portfóliójából a Witorp Kft. érdekeltségébe kerül.

A Váci 76 eszközértéke bő 17 milliárd forint, és az irodaház bérbeadásából és egyéb szolgáltatásokból évente mintegy 3 milliárd forint árbevétele származik. A Witorp Kft.-t januárban alapította a Wing-csoporthoz tartozó Wingprop Zrt., amelynek a végső tulajdonosa Veres Tibor és amerikai üzlettársa, Noah Steinberg.