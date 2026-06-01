  • Megjelenítés
Elérték a kritikus határt a magyar lakásárak? - Megritkultak a vevők
Ingatlan

Elérték a kritikus határt a magyar lakásárak? - Megritkultak a vevők

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Májusban országosan tovább csökkent havi és éves alapon is a lakóingatlanok tranzakciószáma a Duna House havi becslése alapján, ami a várakozásainknak megfelelően alacsonyabb az áprilisi értéknél: a két hónappal ezelőtti felfutás utánra ugyanis csituló piaci aktivitást jeleztünk előre a visszaeső ingatlankeresések száma alapján. Eközben júniusra egyes előrejelzések már élénkülést mutatnak.
Property X 2026
Újra Property X! - A Portfolio legélménydúsabb, legsportosabb ingatlan X finanszírozás X építőipar konferenciája idén is Füredre hívja a szakma kiemelt szereplőit! Találkozzunk!
Információ és jelentkezés

A május sem hozott áttörést a hazai ingatlanpiacon: a 8892-es tranzakciószám 9,4 százalékkal marad el az áprilisi szinttől, a 2025-ös azonos időszaki adatokhoz képest pedig még markánsabb, 13,3 százalékos a csökkenés - írja elemzésében a DH.

A közlemény szerint a májusi adatok alapján

az Otthon Start program sem képes már érdemben élénkíteni a lakáspiacot, mivel a tartósan magas árszint az állami támogatások ellenére is visszatartja a vásárlókat.

A magas négyzetméterárak és a csökkenő adásvételi számok összefüggése azt mutatja, hogy a piac elérte a megfizethetőség határát.

Még több Ingatlan

Látványos fázisához érkezett a GLS gigaberuházása Magyarországon

Megkezdte a luxuslakások építését a spanyol Riviérán a magyar ingatlanfejlesztő

A Balaton partján lehet igazán jól megfejteni az ingatlanpiac rejtélyeit − Ismét itt a várva várt Portfolio Property X

A cégcsoport pénzügyi márkája, a Credipass magyarországi adatai szerint májusban 253 milliárd forint szerződéses összegű lakáscélú jelzáloghitel-szerződés született, amely 5,4 százalékkal magasabb az áprilisi értéknél.

Kapcsolódó cikkünk

Kimondta a jegybank a lakásárakról, amit senki sem akart hallani: lélektani határhoz értünk Magyarországon

Így vette át az uralmat az Otthon Start: 10 soha nem látott ábra a fix 3%-os hitelről

Kiderült, hova ömlenek a kamattámogatott tízmilliók: furcsa kettősség tűnt fel Magyarország térképén

MNB: fékeznek a lakásárak, már idén rengeteg új átadás jöhet

Ennyit fog érni a budapesti lakásod fél év múlva - Pontos számokat mondtak a szakértők

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio X-Cycling Day

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Magyar Péter bejelentette, leváltják Sulyok Tamás köztársasági elnököt
Tisza-kormány: leváltják Sulyok Tamás köztársasági elnököt, körvonalazódik az EU-s pénzek felhasználása is
A Balaton partján lehet igazán jól megfejteni az ingatlanpiac rejtélyeit − Ismét itt a várva várt Portfolio Property X
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility