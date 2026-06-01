Látványos fázisához érkezett a GLS gigaberuházása Magyarországon
Az új generációs, kapacitásnövelő központ jelenleg mintegy 80 százalékos készültségnél tart, az irodarész kialakítása pedig megközelítőleg 70 százalékos. Mészáros Attila, a Merkbau Zrt. vállalkozási igazgatóhelyettese elmondta, hogy a csarnok belső része gyakorlatilag elkészült, a területet már át is adták a technológiát beépítő szakembereknek. Eközben folyamatosan zajlik a két csarnokot összekötő, acélpilléreken álló híd építése.
A létesítmény szállítószalag-rendszere biztosítja majd a csomagok zökkenőmentes áramlását az épületek között. A tervezésnél kiemelt szempont volt a jövőbeli bővíthetőség és a meglévő hálózatba történő hosszú távú integráció.
A közel 11 500 négyzetméteres új épület előregyártott vasbetonból és különleges, rácsos acél tetőszerkezettel épül fel. A csarnok két oldalán összesen 62 redőnyös ipari kaput alakítanak ki, amelyek jelentős része szintkiegyenlítő rámpával is rendelkezik. A fűtött ipari padlóval ellátott logisztikai térhez egy korszerű irodaépület csatlakozik. A komplexumot intelligens épületfelügyeleti, valamint modern, automatizált tűz- és füstelvezető rendszerekkel szerelik fel.
A hűtést és fűtést nagyrészt hőszivattyús rendszer biztosítja, a használati meleg víz előállítását napkollektorok segítik, a csarnok tetőszerkezetét pedig felkészítették napelemek fogadására. Az esővizet egy hatalmas kapacitású, felszíni szikkasztó- és tározórendszer kezeli. Az építési hulladékot a projekt teljes időtartama alatt szelektíven gyűjtik.
Az új létesítményhez több mint 47 ezer négyzetméternyi zöldfelület tartozik, a helyi élővilág óvása érdekében egy mesterséges fecskehotelt is kialakítottak a vonuló madaraknak. A központ kiszolgálását egy kiterjedt parkolóhálózat teszi teljessé. Ez a kamionok és a személyautók számára egyaránt bőséges helyet biztosít, emellett számos kültéri elektromos töltőállomással is felszerelték.
