Megkezdte a luxuslakások építését a spanyol Riviérán a magyar ingatlanfejlesztő

Property X 2026 Újra Property X! - A Portfolio legélménydúsabb, legsportosabb ingatlan X finanszírozás X építőipar konferenciája idén is Füredre hívja a szakma kiemelt szereplőit! Találkozzunk!

A Fuengirola városában felépített 116 lakásos Jade Tower-t követően a Cordia tovább erősíti jelenlétét a Costa del Solon, vagyis a spanyol Riviérán következő spanyolországi fejlesztésével.

A komplexum – amelynek építési munkálatai most indultak el – mindössze öt percre található Mijas Costa strandjaitól, de közel van Fuengirolához, Marbellához, valamint Málaga városához és a málagai nemzetközi repülőtérhez is - a cég állandó lakóhelynek, második otthonnak, vagy biztonságos ingatlanbefektetésnek ajánlja a vételt. A Cordia korábbi tapasztalatai alapján arra számít, hogy a jövőbeli magyar vásárlók az év során több hónapot fognak itt eltölteni, második otthonukként használva ingatlanjaikat. A leendő hazai vevők számára jó hír, hogy

forintban számolva számottevően olcsóbbak lettek ezek az ingatlanok, hiszen a hazai fizetőeszköz jelentősen erősödött az euróhoz képest az elmúlt hónapokban.

360. Forrás: Cordia

A tervezett, összesen több mint 500 lakásból a fejlesztés első ütemében 71 otthont alakítanak ki hat darab négyszintes épületben. A kínálatban az 1, 2 és 3 hálószobás otthonok és 4 hálószobás penthouse lakások is megtalálhatóak. Az ingatlanok teljesítik majd a világ vezető fenntarthatósági minősítési rendszere, a BREEAM követelményeit.

A projekt közvetlen hozzáférést kínál a szomszédos golfpályához, tenisz- és padelpályákhoz, valamint egy klubházhoz, a közelben pedig bevásárlóközpont, túraútvonalak és kerékpárutak is találhatók. A jövőben itt épül majd meg a Grand Green Park of Mijas és a Hippodrome lóversenypálya.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ