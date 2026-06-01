  • Megjelenítés
Megkezdte a luxuslakások építését a spanyol Riviérán a magyar ingatlanfejlesztő
Ingatlan

Megkezdte a luxuslakások építését a spanyol Riviérán a magyar ingatlanfejlesztő

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Elindult a lakóingatlanfejlesztő Cordia új, spanyolországi fejlesztésének építkezése. A több ütemben megvalósuló, több mint 500 lakásos 360° by Cordia elnevezésű, prémium kategóriás fejlesztés az andalúziai tengerparton kínál majd panorámás kilátást és magas szintű szolgáltatásokat. A Cordia közleménye szernint mindez most a forint erősödésének köszönhetően még vonzóbb lehetőséget jelenthet a magyarországi vásárlók számára. A társaság anyavállalata, a Futureal Csoport több szakemberrel is képviselteti magát a Property X konferencián szerdától, találkozzon velük ott!
Property X 2026
Újra Property X! - A Portfolio legélménydúsabb, legsportosabb ingatlan X finanszírozás X építőipar konferenciája idén is Füredre hívja a szakma kiemelt szereplőit! Találkozzunk!
Információ és jelentkezés

A Fuengirola városában felépített 116 lakásos Jade Tower-t követően a Cordia tovább erősíti jelenlétét a Costa del Solon, vagyis a spanyol Riviérán következő spanyolországi fejlesztésével.

A komplexum – amelynek építési munkálatai most indultak el – mindössze öt percre található Mijas Costa strandjaitól, de közel van Fuengirolához, Marbellához, valamint Málaga városához és a málagai nemzetközi repülőtérhez is - a cég állandó lakóhelynek, második otthonnak, vagy biztonságos ingatlanbefektetésnek ajánlja a vételt. A Cordia korábbi tapasztalatai alapján arra számít, hogy a jövőbeli magyar vásárlók az év során több hónapot fognak itt eltölteni, második otthonukként használva ingatlanjaikat. A leendő hazai vevők számára jó hír, hogy

forintban számolva számottevően olcsóbbak lettek ezek az ingatlanok, hiszen a hazai fizetőeszköz jelentősen erősödött az euróhoz képest az elmúlt hónapokban.

54690719791_eba52cb12c_c
360. Forrás: Cordia

A tervezett, összesen több mint 500 lakásból a fejlesztés első ütemében 71 otthont alakítanak ki hat darab négyszintes épületben. A kínálatban az 1, 2 és 3 hálószobás otthonok és 4 hálószobás penthouse lakások is megtalálhatóak. Az ingatlanok teljesítik majd a világ vezető fenntarthatósági minősítési rendszere, a BREEAM követelményeit. 

Még több Ingatlan

Látványos fázisához érkezett a GLS gigaberuházása Magyarországon

A Balaton partján lehet igazán jól megfejteni az ingatlanpiac rejtélyeit − Ismét itt a várva várt Portfolio Property X

Százezrek menekülnek a korábban irigyelt szakmából Amerikában, negyedik éve tart a lassulás az ingatlanpiacon

A projekt közvetlen hozzáférést kínál a szomszédos golfpályához, tenisz- és padelpályákhoz, valamint egy klubházhoz, a közelben pedig bevásárlóközpont, túraútvonalak és kerékpárutak is találhatók. A jövőben itt épül majd meg a Grand Green Park of Mijas és a Hippodrome lóversenypálya.

Kapcsolódó cikkünk

Megindult a mozgás a hazai luxuslakásoknál: megválnak a legdrágább ingatlanoktól a befektetők

Átléptek egy lélektani határt a hazai új lakások árai március végére: mutatjuk, mire kell készülnie annak, aki most vásárolna

Elérte a mélypontot a magyar ingatlanpiac, de egyre nő a külföldi befektetők aránya

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio X-Cycling Day

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Magyar Péter bejelentette, leváltják Sulyok Tamás köztársasági elnököt
Gyilkos harapófogóban a magyar cégek – Tényleg elviselhetetlenül erős a forint?
A Balaton partján lehet igazán jól megfejteni az ingatlanpiac rejtélyeit − Ismét itt a várva várt Portfolio Property X
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility