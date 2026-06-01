Százezrek menekülnek a korábban irigyelt szakmából Amerikában, negyedik éve tart a lassulás az ingatlanpiacon

A magas jelzáloghitel-kamatok és ingatlanárak miatt azonban jelentősen visszaesett a tranzakciók száma, és az eladásra kínált lakások is egyre hosszabb ideig ragadnak bent a piacon. A First American Financial elemzése szerint a háztartások számához viszonyítva a tavalyi használtlakás-értékesítési volumen 1982 óta a leggyengébb volt.

Az Országos Ingatlanközvetítők Szövetségének (NAR) tagsága áprilisban 1,4 millió főt tett ki, ami jelentős visszaesés

a 2022. októberi 1,6 milliós csúcshoz képest. A tagságra vonatkozó adatok ugyanakkor nem mutatják meg a teljes képet, mivel sok közvetítő akkor is megtartja a működési engedélyét, ha közben más munkát is vállal. A NAR 2025-ös felmérése szerint a megkérdezetteknek mindössze 71 százaléka jelölte meg az ingatlanközvetítést egyetlen hivatásaként, ami a legalacsonyabb arány a statisztikák 2005-ös vezetése óta. Az ingatlanközvetítők Amerikában jellemzően önálló vállalkozóként dolgoznak, és a sikeres üzletkötések után kapnak jutalékot.

A piaci lassulás különösen a kisebb cégeket sújtja, közülük sokat felvásárolnak a nagy közvetítőirodák, az építőipari vállalatok és a hitelintézetek. Ezek a nagyvállalatok korszerűbb technológiába fektethetnek, és komplexebb szolgáltatásokat, például tulajdonjog-átruházási és letétkezelési ügyintézést is kínálhatnak egy helyen.

A piaci nehézségek mellett egy 2024-es jogi egyezség is átalakította a jutalékrendszert, amely arra ösztönöz egyes vevőket, hogy közvetítő bevonása nélkül bonyolítsák le az adásvételt.

Emellett a mesterséges intelligencia terjedése is egyre inkább megkönnyíti az önálló ügyintézést.

A 2020-ban indult ingatlanpiaci fellendülés rengeteg új belépőt vonzott a szakmába, azonban a piac lehűlésével a legtöbbjük nehéz helyzetbe került. A NAR felmérése alapján a legfeljebb kétéves tapasztalattal rendelkező közvetítők 2024-ben jellemzően mindössze három tranzakciót bonyolítottak le, a bruttó jövedelmük pedig csupán 8100 dollár volt. Ezzel szemben az átlagos, tapasztalati szinttől függetlenül vizsgált ingatlanközvetítők tíz ügyletet zártak le, és átlagosan bruttó 58 100 dollárt kerestek.

A jelzáloghitelezési szektorban hasonlóan drámai a helyzet: a 2021-es csúcshoz képest közel 40 százalékkal csökkent a foglalkoztatottság. Garth Graham, a Stratmor Group szakértője elmondta, hogy

az évi legalább tíz ügyletet bonyolító, legaktívabb hitelközvetítők száma nagyjából a felére esett vissza.

