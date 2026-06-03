Bejelentést tett a magyar ingatlanfejlesztő Faedra Group: lakóparkok épülnek a főváros gyorsan fejlődő negyedeiben
A VII. kerületi Kertész utcában épülő, ötvenlakásos Nova City okosotthon-megoldásokkal és modern épületgépészettel épül, saját mélygarázzsal.
Szintén Erzsébetvárosban, a Klauzál utcában épül fel a 75 lakásos Yara Residence, amelynek különlegessége a kettős építészeti koncepció. Az utcafronton egy műemléki jellegű homlokzatot állítanak helyre, míg a belső udvari részen egy modern lakóépületet emelnek. A beruházás részeként egy nyilvános parkolószintet is kialakítanak, amely hozzájárulhat a kerület parkolási nehézségeinek enyhítéséhez.
A harmadik projekt, a Luna Residence a XIII. kerület egyik gyorsan fejlődő részén, a Reitter Ferenc utcában valósul meg. A két épületből álló komplexum lakáskínálatát a változatos vásárlói igényekre szabták, így a fiataloknak és az első lakásukat vásárlóknak szánt, kisebb alapterületű okosotthonoktól kezdve a tágasabb, családbarát ingatlanokig terjed majd a választék.
Az új projektek a cégcsoport már építés alatt álló és jelentős részben értékesített fejlesztéseit, a Mara Residence-t és a Liget Villát egészítik ki.
Boronkay Bence, a Faedra Group alapító-tulajdonosa a bővülés kapcsán hangsúlyozta, hogy
továbbra is bíznak a hazai lakóingatlan-piacban, különösen az egyedi koncepciójú beruházásokban.
Tapasztalataik és az értékesítési adatok azt mutatják, hogy a változó gazdasági környezet ellenére is stabil és erős maradt a kereslet a prémium elhelyezkedésű, jól átgondolt otthonok iránt.
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