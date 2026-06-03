Dől a pénz a milliárdosok cégeibe, miközben a szektor gyengélkedik

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Az állami megrendelések fokozatos visszaesése és a magyarországi építőipar gyengélkedése láthatóan nem hagyott nyomot a legnagyobb hazai építőipari vállalatok bevételén és profitján: ha a listavezetők tavalyi eredményét nézzük, akkor továbbra is azt hihetjük, boom van a szektorban. Több vállalatnál is, amely szabály szerint június 1-ig publikálta eredményét, rekordbevételt és/vagy nyereséget hozott 2025. Van olyan cég, amiből a teljes profitot kivették osztalékként, de olyan is, amelynél inkább teljes egészében az eredménytartalékba helyezték azt.

A magyarországi építőipar teljesítményét jól mutatja, hogy a legutóbbi KSH-adatok alapján 2023 után még 2024-ben is, csökkent az építőipar részesedése a bruttó hozzáadott értékből.

Lássuk a legnagyobb építőipari vállalatokat, hogyan szerepeltek tavaly.

Market Építő

A 2025-ben a tizedik helyre csúszott a 100 leggazdagabb magyar listáján Garancsi István, akinek a többségi tulajdonában van a Market Építő. A cég árbevétele majdnem 20 százalékkal 367,7 milliárd forintos rekordszintre emelkedett, a profit pedig 34 százalékkal 41 milliárd forintra nőtt. A cég éves jelentése szerint a folyamatban lévő építési projekteken a teljesítési fok arányában számolja el a bevételt, és 2025-ben ezekhez a futó projektekhez kapcsolódóan jelentős összegű árbevételt mutatott ki.

A tavalyi eredmény után 15 milliárd forint osztalékot fizet ki a vállalat a tulajdonosoknak, negyedével kevesebbet, mint az előző évben. Az

elmúlt egy évtizedben megérte tulajdonosnak lenni, összesen 127 milliárd forint osztalékot fizetett a cég.

Duna Aszfalt

A Markethez hasonlóan itt is új rekord született, a hatodik leggazdagabb magyar, Szíjj László tulajdonában lévő vállalat bevétele ráadásul még be is előzte az említett versenytársat. A Duna Aszfalt árbevétele 26 százalékkal 342 milliárdra nőtt, míg az adózott eredmény 50 százalékkal 34,7 milliárd forintra ugrott. A cégnek eközben a kiadásai is emelkedtek: az anyag jellegű ráfordítások 199,4 milliárdról 270,4 milliárdra emelkedtek, bár a személyi költségek lényegében stagnáltak.

A kiemelkedő árbevétel és profit ellenére a vállalat csupán 2,5 milliárd forintot fizet a tulajdonosnak, aki az elmúlt egy évtizedben egyébként nem járt rosszul,

közel 73 milliárd forint osztalékot vett ki az építőipari cégből.

Sajnos a leggazdagabb magyarhoz, Mészáros Lőrinchez köthető V-Híd építőipari vállalat cikkünk megjelenéséig nem adta le 2025-ös éves eredményét.

ZÁÉV

A legnagyobb hazai építőipari vállalatok közül 2025 még egy vállalatnak hozta el a rekordbevétel évét: a szintén Mészáros Lőrinchez köthető ZÁÉV 18 százalékos bevételnövekedést regisztrálhatott, a profit pedig 45 százalékkal emelkedett tavaly.

Érdekesség, hogy a cég tulajdonosai

majdnem forintra pontosan a teljes nettó nyereséget kifizették 2025-ben osztalékként.

Az elmúlt tíz esztendőben pedig összesen közel 95 milliárd forint osztalékot fizetett a tulajdonosnak.

West Hungária Bau

Érdekes módon erős visszaesés volt tapasztalható a West Hungária Bau bevételében és profitjában is tavaly. Előbbi majdnem felével esett vissza, utóbbi pedig 68 százalékkal volt alacsonyabb.

Nem is csoda, hogy ezek után a vállalat nem fizet osztalékot. A tavalyi 10 milliárd forint kiutalása után

a vezetőség és a tulajdonosok döntése alapján a 2025-ös eredmény után inkább eredménytartalékba tették a profitot.

Az elmúlt tíz évben ez az első alkalom, hogy nem fizet a cég, és a tulajdonosok még így is jól jártak: összesen 46 milliárd forinttal lettek gazdagabbak ez idő alatt.

KÉSZ Építő

A vállalat bevétele a 2023-as rekordhoz képest két éve csökken, cserébe viszont már-már tetszhalott állapotba került profitját sikerült visszatornászni, 2,2 milliárd forintra. Ez annak volt köszönhető, hogy

A cég a tavalyihoz hasonlóan ezúttal is 900 millió forintot fizet ki osztalékként a tulajdonosoknak - az elmúlt tíz év alatt a teljes osztaléka 12,1 milliárd forintra rúgott.

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