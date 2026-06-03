Dől a pénz a milliárdosok cégeibe, miközben a szektor gyengélkedik

A magyarországi építőipar teljesítményét jól mutatja, hogy a legutóbbi KSH-adatok alapján 2023 után még 2024-ben is, csökkent az építőipar részesedése a bruttó hozzáadott értékből.
Lássuk a legnagyobb építőipari vállalatokat, hogyan szerepeltek tavaly.
Market Építő
A 2025-ben a tizedik helyre csúszott a 100 leggazdagabb magyar listáján Garancsi István, akinek a többségi tulajdonában van a Market Építő. A cég árbevétele majdnem 20 százalékkal 367,7 milliárd forintos rekordszintre emelkedett, a profit pedig 34 százalékkal 41 milliárd forintra nőtt. A cég éves jelentése szerint a folyamatban lévő építési projekteken a teljesítési fok arányában számolja el a bevételt, és 2025-ben ezekhez a futó projektekhez kapcsolódóan jelentős összegű árbevételt mutatott ki.
A tavalyi eredmény után 15 milliárd forint osztalékot fizet ki a vállalat a tulajdonosoknak, negyedével kevesebbet, mint az előző évben. Az
elmúlt egy évtizedben megérte tulajdonosnak lenni, összesen 127 milliárd forint osztalékot fizetett a cég.
Duna Aszfalt
A Markethez hasonlóan itt is új rekord született, a hatodik leggazdagabb magyar, Szíjj László tulajdonában lévő vállalat bevétele ráadásul még be is előzte az említett versenytársat. A Duna Aszfalt árbevétele 26 százalékkal 342 milliárdra nőtt, míg az adózott eredmény 50 százalékkal 34,7 milliárd forintra ugrott. A cégnek eközben a kiadásai is emelkedtek: az anyag jellegű ráfordítások 199,4 milliárdról 270,4 milliárdra emelkedtek, bár a személyi költségek lényegében stagnáltak.
A kiemelkedő árbevétel és profit ellenére a vállalat csupán 2,5 milliárd forintot fizet a tulajdonosnak, aki az elmúlt egy évtizedben egyébként nem járt rosszul,
közel 73 milliárd forint osztalékot vett ki az építőipari cégből.
Sajnos a leggazdagabb magyarhoz, Mészáros Lőrinchez köthető V-Híd építőipari vállalat cikkünk megjelenéséig nem adta le 2025-ös éves eredményét.
ZÁÉV
A legnagyobb hazai építőipari vállalatok közül 2025 még egy vállalatnak hozta el a rekordbevétel évét: a szintén Mészáros Lőrinchez köthető ZÁÉV 18 százalékos bevételnövekedést regisztrálhatott, a profit pedig 45 százalékkal emelkedett tavaly.
Érdekesség, hogy a cég tulajdonosai
majdnem forintra pontosan a teljes nettó nyereséget kifizették 2025-ben osztalékként.
Az elmúlt tíz esztendőben pedig összesen közel 95 milliárd forint osztalékot fizetett a tulajdonosnak.
West Hungária Bau
Érdekes módon erős visszaesés volt tapasztalható a West Hungária Bau bevételében és profitjában is tavaly. Előbbi majdnem felével esett vissza, utóbbi pedig 68 százalékkal volt alacsonyabb.
Nem is csoda, hogy ezek után a vállalat nem fizet osztalékot. A tavalyi 10 milliárd forint kiutalása után
a vezetőség és a tulajdonosok döntése alapján a 2025-ös eredmény után inkább eredménytartalékba tették a profitot.
Az elmúlt tíz évben ez az első alkalom, hogy nem fizet a cég, és a tulajdonosok még így is jól jártak: összesen 46 milliárd forinttal lettek gazdagabbak ez idő alatt.
KÉSZ Építő
A vállalat bevétele a 2023-as rekordhoz képest két éve csökken, cserébe viszont már-már tetszhalott állapotba került profitját sikerült visszatornászni, 2,2 milliárd forintra. Ez annak volt köszönhető, hogy
A cég a tavalyihoz hasonlóan ezúttal is 900 millió forintot fizet ki osztalékként a tulajdonosoknak - az elmúlt tíz év alatt a teljes osztaléka 12,1 milliárd forintra rúgott.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Elbocsátási hullám fenyegeti az autóipart, Magyarországot is érinti a helyzet
Hatalmas bajban az egész EU: egymillió munkahelyet söpörhet el a közelgő válság.
Magyar Péter az ukrán aranykonvoj ügyéről: Orbán Viktor kézi vezérléssel irányította a hatóságokat, vállalnia kell a felelősséget
Szövevényes ügyre reagált a Telex, amelyben a korábbi miniszterelnök szerepe is felmerült.
Tavaly is nagy üzlet volt a dohánykoncesszió
Csengett a kassza, csak nem az államnak.
Itt a javaslat: betiltaná a kormány a gyűlöletkeltő reklámokat és az óriáshirdetéseket
Megjelent az új törvényjavaslat.
Eurómilliárdos támogatást kapott több nagy uniós hidrogén-projekt
Egyre nagyobb az érdeklődés az Európai Hidrogénbank iránt.
Parlament előtt a javaslat a Szuverenitásvédelmi Hivatal beszántásáról
Kivételesen élesen megfogalmazott törvényt küldött az országgyűlés elé a Tisza-kormány.
Egyetlen mutató döntheti el, ki nyeri az AI-versenyt
A Perplexity vezérigazgatója szerint.
Alteo-ügy: azonnal lépett a hitelminősítő
Itt a leminősítés.
Újabb 25 000 ember lett az Intrum adósa. Lehet, hogy téged is keresni fognak.
Újabb tízezrek tartozása került a botrányos hírű Intrum Zrt. birtokába. A követeléskezelő ugyanis megvásárolt egy közel 41 milliárd forint értékű követeléscsomagot a Cessio Zrt-től, am
Újabb 25 000 ember lett az Intrum adósa. Lehet, hogy téged is keresni fognak.
Újabb tízezrek tartozása került a botrányos hírű Intrum Zrt. birtokába. A követeléskezelő ugyanis megvásárolt egy közel 41 milliárd forint értékű követeléscsomagot a Cessio Zrt-től, am
2027-től érkezik az új KATA: 5 kérdés, ami eldönti, valóban jó lesz-e az új rendszer
2027-től ismét szélesebb körben elérhetővé válik a KATA a kormányzati bejelentés alapján. Ez sok mikrovállalkozónak, önfoglalkoztatónak és mellékállásban dolgozó vállalkozónak is jó
Új korszak jön az online rendelések vámkezelésében
Az Európai Unió radikális átalakításra készül az e-kereskedelmi áruk vámkezelésében. A tervek szerint 2026 júliusától megszűnhet a 150 euró alatti importküldemények eddigi vámmentesség
Van olyan mutató, ami szerint Magyarország vasúti nagyhatalom
A vasút valódi teljesítményét nem a sínek kilométerei, hanem az utasforgalom mutatja meg. Ebben a versenyben Magyarország messze megelőzi a régió országait: a hazai hálózat... The post Van ol
Újabb jelentős adatvédelmi bírság különleges adat nyilvánosságra hozatala miatt
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) nemrégiben nyilvánosságra hozott határozata (NAIH-359-10/2026) 25 millió Ft-os bírságot állapított meg egy transznemű személy s
Az osztalék portfólióm - 2026. május
Osztalékot vágott az egyik cégem, és bár számítottam rá, mégis szarul esett. Valamint, és most ennek örülök a legjobban, megjelent az első nyomtatott könyvem (nem tőzsde), lent a részletek
"Eszükbe se jusson, hogy az én pénzem az ő pénzük!"
Úgy tűnik, a leköszönő kormány beleszámította a költségvetés összerakásába a távozásuk okozta eufóriát. Legalább ezt beteljesítették a haza szolgálatában. Az elmúlt hetekben az eur
Mekkora növekedés van a gazdaságban 2026-ban? Virovácz Péter a friss GDP-ről
Megszólalt az elemző.
Kőkemény hatása lehet a száguldó forintnak – Mi lesz így a gazdasággal?
Fel lehetett erre készülni?
Ez lehet a győztes recept a pénzügyi szolgáltatások arénájában
Ádáz harc dúl a fintech fronton.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?