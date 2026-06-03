Döntött a legendás milliárdos utódja: óriási üzletet kötöttek az Egyesült Államok ingatlanpiacán

A vasárnap bejelentett megállapodás révén az omahai székhelyű konglomerátum az Egyesült Államok öt legnagyobb lakásépítője közé emelkedik.
A Berkshire részvényenként 72,50 dollárt fizet az arizonai vállalatért, ami 24 százalékos prémiumot jelent a Taylor Morrison pénteki záróárfolyamához képest. Az ügylet lezárása az év második felében várható. A bejelentést követően a Taylor Morrison részvényei hétfőn 22 százalékkal drágultak, ami 2020 óta a legnagyobb napi emelkedésnek felel meg.
A felvásárlásra egy évek óta pangó ingatlanpiaci környezetben kerül sor, ahol
- a magas jelzáloghitel-kamatok,
- a bizonytalan munkaerőpiac és
- az emelkedő megélhetési költségek távol tartják a vevőket.
Bár az építőipari bizalom jelenleg alacsony – a családi házak építése áprilisban 9 százalékkal esett vissza, a kivitelezők harmada pedig árcsökkentésre kényszerült –, az elemzők mégis optimisták. Véleményük szerint az Egyesült Államokban több mint négymillió lakás hiányzik a piacról, és a kamatok mérséklődésével
a felgyülemlett kereslet előbb-utóbb megmutatkozik majd.
A Taylor Morrison a klasszikus Berkshire-akvizíciók jegyeit hordozza, hiszen egy alulértékelt amerikai vállalatról van szó egy jelenleg kevésbé népszerű szektorban. A társaság előretekintő ár/könyv szerinti érték mutatója pénteken mindössze 0,9 volt, szemben a 2013-as 2,1-es csúccsal. Tony Avila, a Builder Advisor Group vezetője szerint az ügylet valóságos alkalmi vétel. A Taylor Morrison ráadásul biztonságosabb befektetésnek számít, mivel a piac felsőbb szegmensére összpontosít, ahol a tehetősebb vevők kevésbé érzékenyek az árak emelkedésére, mint az első lakásukat vásárlók.
Ez az üzlet a Berkshire évtizedes ingatlanpiaci terjeszkedésének folytatása, mivel
- a konglomerátum portfóliójában már megtalálható a Clayton Homes mobilházgyártó és a HomeServices of America ingatlanközvetítő is,
- korábban pedig olyan meghatározó építőipari cégekben is volt részesedése, mint a D.R. Horton és a Lennar.
Greg Abel kiemelte, hogy a befektetés az amerikai lakáspiac kedvező hosszú távú fundamentumaiba vetett bizalmon alapul. Warren Buffett, aki januárban adta át a vezetést Abelnek, a CNBC-nek elmondta, hogy bár személyesen nem vett részt a tranzakcióban, elismerően vélekedik utódja üzletkötési képességeiről.
A Taylor Morrison felvásárlása az amerikai lakásépítő szektorban zajló konszolidációs hullám újabb fontos állomása. A múlt hónapban az AvalonBay Communities és az Equity Residential jelentette be egyesülését, ami a valaha volt legnagyobb társasház-fejlesztői fúzió, miközben a japán építőipari szereplők is egyre aktívabban vásárolnak fel amerikai vállalatokat. Alan Ratner, a Zelman & Associates ügyvezető igazgatója szerint
ez a folyamat nyomást gyakorol a többi piaci szereplőre is, hogy partnert találjanak maguknak".
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