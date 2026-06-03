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Évtizedek óta vártak erre a lépésre: újjáépítik a magyar főváros ikonikus hídját
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Évtizedek óta vártak erre a lépésre: újjáépítik a magyar főváros ikonikus hídját

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Megkezdődik az óbudai K-híd teljes körű rekonstrukciója. A munkálatok várhatóan 2026 őszén indulnak, és 2027 végére fejeződnek be teljesen. A beruházás során az építmény úgy kap korszerűbb, biztonságosabb és szélesebb útpályát, hogy közben megőrzi jellegzetes arculatát, ráadásul a kivitelezést a Hajógyári-szigeten tartott nagyobb nyári rendezvények idejére felfüggesztik, így ekkor nem korlátozzák a forgalmat- derül ki a Budapest Közút Zrt.közleményéből.  

A Budapest Közút már kiírta a kivitelező kiválasztását célzó közbeszerzési eljárást. Az eredetileg 1957-ben, ideiglenes szerkezetként átadott híd állapota mára jelentősen leromlott, így elkerülhetetlenné vált a rekonstrukciója. Bár a műtárgy funkciója és megszokott megjelenése nem változik, műszaki szempontból jelentős korszerűsítés valósul meg.

A legjelentősebb beavatkozást a rendkívül rossz állapotú pályalemez teljes cseréje jelenti. Ennek köszönhetően az útpálya szélessége 2,8 méterről 3,5 méterre nő, a szerkezet pedig a modern közúti terhelési előírásoknak is meg tud majd felelni.

A kivitelezés során teljesen átépítik az útpálya szerkezetét, kijavítják a tartóelemeket, és átfogó korrózióvédelemmel látják el őket. A híd rezgéseinek csökkentésére lengéscsillapítókat építenek be, kicserélik a dilatációs szerkezeteket, korszerűsítik a csapadékvíz-elvezető rendszert, valamint helyreállítják a hídfők betonfelületeit és a víz által alámosott partszakaszokat.

A munkálatok kiterjednek a hídon futó közművek, azaz az elektromos és távközlési kábelek, valamint a víz- és csatornacsövek biztonságos elhelyezésére és szigetelésére is. A meglévő korlátokat a felújítás után szerelik vissza, a járdák rekonstrukciója pedig az ajánlati ártól függően, opcionális feladatként szerepel a tervekben, a jelenlegi szélesség megtartása mellett.

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A fejlesztés ütemezésekor kulcsfontosságú szempont a sziget zavartalan megközelíthetősége. Ennek megfelelően a 2027 júniusában esedékes Gyerek Sziget és az augusztusi Sziget Fesztivál idejére leállítják a munkálatokat, így ezekben az időszakokban a gyalogos- és a gépjárműforgalom is biztonságosan, akadálytalanul haladhat át a hídon.

Címlapkép forrása: Joseph Okpako/WireImage via Getty Images

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