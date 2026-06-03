Hamarosan újra megnyílhat Magyarország ikonikus barlangfürdője

Akár már szeptembertől fogadhat vendégeket a miskolctapolcai Barlangfürdő, ha a munkálatok kivitelezésének augusztus végi határidejét követő vizes próbaüzem eredménye megfelelő lesz - mondta el Horváth Tamás, a fürdő helyreállítását magában foglaló projekt műszaki vezetője, aki sajtóbejárást tartott szerdán a komplexumban.

A fürdőben

nem csupán a tűzeset utáni helyreállításról van szó, hanem fejlesztésről is,

a fürdőkomplexum épületgépészeti elemeit teljesen kicserélik, megtörténik a légtechnika és a kazánház komplex felújítása is. A fürdőcsarnokokban és a barlangi járatokban padlófűtést építenek ki, emiatt 40 centiméternyi mélyítés történt a padlózatban - ismertette a műszaki vezető.

A fürdőcsarnokban található medence burkolatának megerősítése is indokolt, így ott egy olyan szigetelőanyagot helyeznek el az oldalfalon és az aljzaton, amely hosszú távon fogja biztosítani a vízzárást. A barlangjáratokban szintén teljesen megújul az elektromos hálózat és a világítás.

A műszaki bejáráson elhangzottak szerint a lebonyolító és a kivitelező folyamatosan, esetenként nyújtott műszakokban dolgozik a helyreállításon, hogy a lehető legközelebb hozzák a nyitás időpontját. A sikeres vizes próba és a megfelelő bakteriológiai eredmények után a tervek szerint egyszerre nyithatnak ki a fürdőkomplexum külső és belső medencéi.

Horváth Tamás kitért arra, hogy

a kivitelezőnek nem szerződéses kötelezettsége a fürdő gyógyászati részlegének a rekonstrukciója.

Jelezte: a város önkormányzata keresi a lehetőségeket a források mozgósítására a részleg megújulásához.

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