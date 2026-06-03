  • Megjelenítés
Ingatlan

Hatalmas átalakulás előtt áll a népszerű budapesti sziget katonai elemekből épült átkelője

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Közbeszerzési eljárást indított a Budapest Közút az Óbudai-sziget főbejárataként szolgáló ikonikus K-híd felújítására. A beruházás célja az 1957-ben épült, eredetileg ideiglenesnek szánt konstrukció állagmegóvása és élettartamának meghosszabbítása - tudósított az epiteszforum.hu.
Property Investment Forum 2026
A hazai ingatlanpiac legnagyobb üzleti és networking találkozója! Idén a 22. alkalommal!
Információ és jelentkezés

A Hajógyári-sziget közúti és vasúti kapcsolatát biztosító átkelőt katonai elemekből építették, a ma is használt gyalogosjárdákat pedig 1973-ban szerelték fel a szerkezet két oldalára.

A biztonságos, hosszú távú használatot garantáló engedélyezési és kiviteli tervek 2024 decemberére már elkészültek, így az ehhez szükséges építési engedélyek is rendelkezésre állnak.

A dokumentációt a híd eredeti tervezője, a Főmterv Zrt. készítette el a korábbi elképzelések átdolgozásával.

k híd
Forrás: Építészfórum

A rekonstrukció során teljesen átépítik az útpálya szerkezetét, kicserélik az alsó szélrácsokat, és kijavítják a pálya alatti acélelemeket, a megmaradó acélszerkezetek pedig új korrózióvédelmet kapnak. Az ajánlatokat július 7-ig várják, a nyertes kivitelezőnek pedig a szerződéskötéstől számítva 76 hónap áll majd rendelkezésére a munkálatok elvégzésére.

Még több Ingatlan

Bejelentést tett a magyar ingatlanfejlesztő Faedra Group: lakóparkok épülnek a főváros gyorsan fejlődő negyedeiben

Jöhet a rendszerváltás a hazai ingatlanpiacon és építőiparban, és már azt is tudjuk, mi kell hozzá - Ilyen volt a Property X konferencia második napja

Döntött a legendás milliárdos utódja: óriási üzletet kötöttek az Egyesült Államok ingatlanpiacán

A munkálatok kiterjednek

  • a vízzáró dilatációs szerkezetek beépítésére, valamint
  • a közművek rendezésére is: ennek keretében az elektromos és hírközlési vezetékeket védett nyomvonalra helyezik, a víz- és csatornahálózat tartószerkezeteit pedig felújítják.
  • A meglévő járdák jelenlegi szélességükben történő átépítése szintén szerepel a tervekben, ám ez opcionális feladat, amely csak külön megrendelés esetén valósul meg.
k híd2
Forrás: Építészfórum

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Property X 2026

Property X 2026

2026. június 2.

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Debrecen Economic Forum 2026

2026. június 9.

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: Magyar Péter új megállapodást köt Emmanuel Macronnal, felszólítást küldött Orbán Viktornak
Irányt váltott forint a nagy devizapiaci pofozkodás után
Jöhet a rendszerváltás a hazai ingatlanpiacon és építőiparban, és már azt is tudjuk, mi kell hozzá - Ilyen volt a Property X konferencia második napja
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility