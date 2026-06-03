Hatalmas átalakulás előtt áll a népszerű budapesti sziget katonai elemekből épült átkelője

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A Hajógyári-sziget közúti és vasúti kapcsolatát biztosító átkelőt katonai elemekből építették, a ma is használt gyalogosjárdákat pedig 1973-ban szerelték fel a szerkezet két oldalára.

A biztonságos, hosszú távú használatot garantáló engedélyezési és kiviteli tervek 2024 decemberére már elkészültek, így az ehhez szükséges építési engedélyek is rendelkezésre állnak.

A dokumentációt a híd eredeti tervezője, a Főmterv Zrt. készítette el a korábbi elképzelések átdolgozásával.

Forrás: Építészfórum

A rekonstrukció során teljesen átépítik az útpálya szerkezetét, kicserélik az alsó szélrácsokat, és kijavítják a pálya alatti acélelemeket, a megmaradó acélszerkezetek pedig új korrózióvédelmet kapnak. Az ajánlatokat július 7-ig várják, a nyertes kivitelezőnek pedig a szerződéskötéstől számítva 76 hónap áll majd rendelkezésére a munkálatok elvégzésére.

A munkálatok kiterjednek

a vízzáró dilatációs szerkezetek beépítésére, valamint

a közművek rendezésére is: ennek keretében az elektromos és hírközlési vezetékeket védett nyomvonalra helyezik, a víz- és csatornahálózat tartószerkezeteit pedig felújítják.

A meglévő járdák jelenlegi szélességükben történő átépítése szintén szerepel a tervekben, ám ez opcionális feladat, amely csak külön megrendelés esetén valósul meg.