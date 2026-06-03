Jöhet a rendszerváltás a hazai ingatlanpiacon és építőiparban, és már azt is tudjuk, mi kell hozzá - Ilyen volt a Property X konferencia második napja

Dr. Ódor Dániel MRICS, Partner, Taylor Wessing (moderátor), Boronkay Bence, alapító-tulajdonos, Faedra Alapkezelő Zrt., Pázmány Balázs FRICS, igazgatóság elnöke, Erste Alapkezelő Zrt., Ruzsinszki Tibor, ingatlan befektetési igazgató, Gránit Alapkezelő, Dr. Schrancz Mihály, alapító partner, Realis WAM Alapkezelő Zrt. (balról jobbra)

A magyarországi választások utáni időszak új lendületet adhat az ingatlanpiacnak, azonban a valódi befektetési fordulat kulcsa a kiszámítható szabályozási környezet megteremtése és a jogállamiság által garantált bizalom helyreállítása, amelyet a közönség szavazása is megerősített mintegy 60%-os többséggel − hangzott el a Portfolio Property X egyik panelbeszélgetésén.

A bérlakáspiac egyelőre csupán 3-4%-os forintalapú hozamot kínál, ami a 7-8%-os kereskedelmi ingatlanhozamokkal szemben kevéssé vonzó a befektetők számára, miközben

az irodapiacon mintegy 300 ezer négyzetméternyi állami bérlésű terület sorsa bizonytalan a kormányváltást követően.

A logisztikában 15% feletti az üresedés, a retail szegmensben viszont közel nulla százalékos vacancy rátával és a fogyasztás beindulásával kedvező kilátások mutatkoznak, feltéve, hogy a plázastop szabályozást átgondolják.

A résztvevők hangsúlyozták, hogy az EU-s források – köztük a lakhatásra és bérlakásokra fordítható összegek, valamint az infrastrukturális fejlesztések – lehívása, a külföldi intézményi tőke visszatérése és a reptérfejlesztés felgyorsítása mind olyan tényezők, amelyek a GDP-növekedéshez és a magyar ingatlanpiac fellendüléséhez érdemben hozzájárulhatnak, de ehhez

társadalmi és szakmai párbeszédre van szükség, nem pedig kizárólag kormányzati döntéshozatalra.