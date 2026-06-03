Kirúgta a MÁV SZK vezérigazgatóját Vitézy Dávid

Vitézy Dávid közlekedési miniszter kedden felmentette Bada Jánost, a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. vezérigazgatóját, helyére azonnali hatállyal a 23 éve a cégcsoportnál dolgozó Simon Enikőt nevezte ki. A tárcavezető célul tűzte ki a teljes beszerzési és logisztikai rendszer újragondolását a buszos, vasúti és HÉV-ágazatban egyaránt. A miniszter hangsúlyozta, hogy a korábbi időszakot jellemző kézivezérlés és korrupció helyett szakértelemre és bizalomra épülő működést szeretne kialakítani.

Kedden felmentette a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. eddigi vezérigazgatóját, Bada Jánost és azonnali hatállyal Simon Enikőt nevezte ki a társaság élére, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházásügyi miniszter Facebook-bejegyzésében.

A miniszter szerint az új vezető 23 éve dolgozik a cégcsoportnál, ezért olyan szakember veszi át az irányítást, aki belülről ismeri a MÁV működését.

Vitézy azzal indokolta a döntést, hogy szerinte a MÁV SZK elmúlt évekbeli működése jelentősen rontotta az egész vasúttársaság hatékonyságát. A miniszter úgy látja, hogy a korábbi években hatalmi szempontok mentén végletekig vitt túlközpontosítás alakult ki, amely a beszerzési, logisztikai, alkatrészellátási és informatikai területeken is súlyos problémákhoz vezetett.

A bejegyzés szerint az alkatrészbeszerzés jelentősen lelassult, és több, a napi közlekedéshez szükséges jármű hosszabb ideje a műhelyekben áll, mert a folyamatok elakadtak a MÁV SZK-nál. Vitézy úgy fogalmazott, hogy ha működő közösségi közlekedést akarnak, akkor az elmúlt években létrejött rendszert fel kell számolni, és a teljes beszerzési, valamint logisztikai működést a buszos, a vasúti és a HÉV-ágazatban is újra kell gondolni.

A miniszter szerint ennek a munkának az első lépése a mostani vezetőváltás, mert mint írta, miniszterként nem politikai végrehajtókat, hanem hozzáértő szakembereket szeretne látni a fontos pozíciókban, és célja, hogy a MÁV-Volán csoport működése az előző időszakot szerinte jellemző bizalmatlanság, kézivezérlés, korrupció és paranoia helyett bizalomra és szakértelemre épüljön.

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