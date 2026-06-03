Nagy fordulat jöhet a magyar lakáspiacon: teljesen átalakíthatják a bérlakások rendszerét

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A hazai bérlakásprogramok elindítását a Tisza Párt is megígérte, a tervek szerint az uniós Helyreállítási Alap forrásainak bevonásával.

Ez a koncepció több milliárd eurós ingatlanfejlesztést indíthatna el, amelyben az állami vagy uniós támogatást jelentős magántőke egészítené ki.

A fejlesztések fókuszában elsősorban a nagy egyetemi és ipari központok, például Budapest, Debrecen vagy Győr állnának. A modell lényege, hogy a magánvállalkozások kifejezetten bérbeadási céllal fejlesztenének ingatlanokat, cserébe azok egy részét közcélra bocsátanák rendelkezésre. Bár a részletek kidolgozása még folyamatban van, a cél egyértelműen a jelenleg szinte teljesen hiányzó intézményi bérlakásszektor megteremtése.

Az elmúlt tizenhat év hazai lakáspolitikája szinte kizárólag a saját tulajdon szerzését támogatta. Az államilag támogatott hitelek és a különböző otthonteremtési programok hatalmas keresletet generáltak a szűkös kínálati piacon: 2015 és 2025 között az egész Európai Unióban Magyarországon drágultak a legnagyobb mértékben az ingatlanok. Bár hazánkban uniós szinten is kiemelkedő, 90 százalékos a saját tulajdonú ingatlanban élők aránya, a lakhatás megfizethetősége a nagyvárosokban drasztikusan romlott.

A felmérések szerint rendkívül sok magyar lenne nyitott a hosszú távú, kiszámítható bérlésre. A fiatalok, a pálykezdők, a kollégiumi helyhiánnyal küzdő egyetemi hallgatók, valamint a nagy iparvárosokba költöző munkavállalók számára a megfizethetetlen saját lakás vásárlása helyett a bérlet jelentené a valódi megoldást. Jelenleg azonban a hazai bérleti piac szinte kizárólag a magánszemélyek által kiadott, kisbefektetői lakásokra korlátozódik.

A professzionális, vállalatok által menedzselt bérlakásszektor kialakulásának egyik legnagyobb akadálya az 1993-as lakástörvény. Az elavult szabályozás miatt a bérleti jogviszony mind a bérlők, mind a bérbeadók számára komoly kockázatokat hordoz. A bérlők kiszolgáltatottak a rövid felmondási időknek, miközben a tulajdonosok számára egy nem fizető vagy kárt okozó bérlő kilakoltatása hosszú és költséges bírósági procedúrával jár. A rendszer kiszámíthatatlansága és a gyors jogérvényesítési lehetőségek hiánya a nagy tőkeerejű cégeket is távol tartja ettől a piactól.

A jogi hiányosságok mellett az adózási és a finanszírozási környezet sem kedvez a vállalkozásoknak. Ha egy társaság kifejezetten bérbeadási céllal épít lakóingatlant, nem veheti igénybe az 5 százalékos kedvezményes áfát, ráadásul a bérbeadás után is 27 százalékos áfafizetési kötelezettség terheli, miközben a magánszemélyek jóval kedvezőbb feltételekkel adózhatnak. Ezt tovább nehezíti, hogy a céges tulajdonú lakásokra nem vonatkozik a lakossági rezsicsökkentés. Pénzügyi szempontból a magas banki kamatok, az uniós átlagot meghaladó építési költségek és a viszonylag alacsony hazai bérek miatt a projektek megtérülése bizonytalan, a külföldi befektetőket pedig a jelentős árfolyamkockázat is elriasztja.

Szakértők szerint a helyzet megoldásához első lépésként létre kellene hozni az "intézményi bérbeadó" jogi kategóriáját. Az ilyen típusú vállalkozások regisztrációhoz kötötten, szigorúbb minőségi és ügyfélszolgálati elvárásoknak megfelelve működhetnének, amiért cserébe az állam adókedvezményeket – például 5 százalékos áfát – és a lakossági rezsidíjszabás alkalmazását biztosíthatná számukra. Emellett elengedhetetlen a hosszú távú, akár 5–20 éves bérleti szerződések rendszerének kidolgozása, amelyben a bérlők rugalmasabb felmondási jogot, a tulajdonosok pedig megfelelő garanciákat kapnának nemfizetés esetére. A vitás ügyek gyors rendezésére osztrák mintára érdemes lenne egy független, gyors döntéshozatalra jogosult békéltető testületet felállítani.

A szabályozás megújítása mellett a piac beindításához komoly pénzügyi ösztönzőkre is szükség van. A kockázatok mérséklése érdekében

az állam hitelgaranciákkal, valamint kedvezményes kamatozású, hosszú lejáratú hitelekkel támogathatná az építkezéseket.

A keresleti oldalt pedig úgy lehetne a leghatékonyabban erősíteni, ha a munkáltatók adómentesen nyújthatnának lakbértámogatást vagy kedvezményes vállalati bérlakást a saját ingatlannal nem rendelkező munkatársaiknak.

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