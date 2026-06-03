Rendszerváltás jön a hazai ingatlanpiacon és építőiparban? - Élő tudósításunk a Property X konferenciáról

A közép-európai ingatlanbefektetési piacot három kulcsfogalom határozza meg: a reziliencia, a függetlenség és a növekedés – mondta előadásában Borbély Gábor, a CBRE kutatási igazgatója a Portfolio Property X konferencián. A szakember, aki már ötödik éve erősíti a konferencia előadóinak mezőnyét, arra hívta fel a figyelmet, hogy a régió gazdasági növekedési kilátásai, a megerősödő közép-európai tőke szerepe – amelynek volumene mintegy két év alatt megduplázódott – és a transzparens, kiszámítható piacok keresése együttesen vonzzák a befektetőket.

A budapesti irodapiac esetében a statisztikailag 12,1%-os kihasználatlanság az állami irodaigény nettósítása után valójában 15% körüli lehet, ami régiós összehasonlításban kiemelkedően magas. A logisztikai szegmensben pedig az elmúlt évek erős iparfejlesztési politikája kapacitástúllövéshez vezetett – ugyanakkor a kiskereskedelemben 170 feletti új üzletnyitás történt az elmúlt 12 hónapban, a turisztikai szektorban pedig Budapesten mintegy 60%-os turistaforgalom-növekedést prognosztizálnak a következő öt évre, ami óriási lehetőségeket nyit a hotel- és vendéglátóipar számára. Mindeközben a megfizethetővé lakhatás kérdése politikailag továbbra is égető marad.