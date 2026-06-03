Reziliencia, függetlenség, növekedés: ezért figyelnek újra a befektetők közép-Európára
A közép-európai ingatlanbefektetési piacot három kulcsfogalom határozza meg: a reziliencia, a függetlenség és a növekedés – mondta előadásában Borbély Gábor, a CBRE kutatási igazgatója a Portfolio Property X konferencián. A szakember, aki már ötödik éve erősíti a konferencia előadóinak mezőnyét, arra hívta fel a figyelmet, hogy a régió gazdasági növekedési kilátásai, a megerősödő közép-európai tőke szerepe – amelynek volumene mintegy két év alatt megduplázódott – és a transzparens, kiszámítható piacok keresése együttesen vonzzák a befektetőket.
A budapesti irodapiac esetében a statisztikailag 12,1%-os kihasználatlanság az állami irodaigény nettósítása után valójában 15% körüli lehet, ami régiós összehasonlításban kiemelkedően magas. A logisztikai szegmensben pedig az elmúlt évek erős iparfejlesztési politikája kapacitástúllövéshez vezetett – ugyanakkor a kiskereskedelemben 170 feletti új üzletnyitás történt az elmúlt 12 hónapban, a turisztikai szektorban pedig Budapesten mintegy 60%-os turistaforgalom-növekedést prognosztizálnak a következő öt évre, ami óriási lehetőségeket nyit a hotel- és vendéglátóipar számára. Mindeközben a megfizethetővé lakhatás kérdése politikailag továbbra is égető marad.
Rendszerváltás jön a hazai ingatlanpiacon és építőiparban? - Élő tudósításunk a Property X konferenciáról
Az élménykonferencia második napján Takács Ernő, a Wing vezérigazgató-helyettese, a szállodák, bevásárlóközpontok, ipari ingatlanok és irodaportfólió terület üzletágvezetője nyitotta meg a konferencia szakmai részét. A szakember az Ingatlanfejlesztő leköszönő elnökeként tartott előadásában az elmúlt években a magyar ingatlanpiac lemaradt a régiós piactól: a lengyelek és a csehek is elhúztak mellettünk.
Magyarországnak vissza kell kerülnie a térképre, ami egy stabilabb, kiszámíthatóbb környezetben történhet meg, versenysemleges szabályozással, bizalommal és optimizmussal"
- tette hozzá. Ez utóbbi ahhoz szükséges, hogy egy ingatlanfejlesztő 3-5 éves időtávra tervezhessen.
Címlapkép forrása: Portfolio
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