Saját futópálya és zöld oázis: megindult a Lake 11 második ütemének kivitelezése Budapesten

Megkezdődött az újbudai Kána-tó mellett épülő Lake11 városnegyed második ütemének kivitelezése és értékesítése. Az Atenor beruházásában megvalósuló, összesen csaknem kilencszáz otthont magában foglaló dél-budai lakópark most induló szakaszában 146 lakás épül fel.

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A beruházás új ütemének épületei lépcsőzetesen ereszkednek a tó irányába, miközben a tömbtávolság átjárható tereket biztosít.

A lakáskínálat a másfél szobás otthonoktól a nagy teraszos penthouse lakásokig terjed,

és a vásárlóknak jelenleg még lehetőségük van az alaprajzok személyre szabására is.

Esetenként 2,6 méter mély loggiákat és teraszokat alakítottak ki, amelyeket egymástól elcsúsztatva helyeztek el a maximális magánszféra biztosítása érdekében.

A fejlesztés műszaki megoldásai a fenntarthatóságot szolgálják: az otthonokat levegő-víz hőszivattyús rendszerrel, felülethűtéssel és -fűtéssel szerelik fel, emellett az elektromos autó töltési lehetőség is biztosított. Közösségi funkciókat is kínál a fejlesztés, így a belső zöld udvarokban közösségi kertek és grillezőhelyek kapnak helyet, míg a közterületeken pihenőzónák, játszóterek és szabadtéri fitneszparkok épülnek.

A lakóépületek kivitelezésével párhuzamosan a közvetlen környezet is teljesen megújul. Felújítják a járdákat, fásítanak és a Kána-tavat is rehabilitálják, amelynek partján a hosszú távú tervek szerint sétányt és futópályát is kialakítanak majd.

Az összesen öt ütemben, tizennyolc épülettel tervezett projektből eddig 265 lakás készült el.

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