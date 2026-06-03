Sok éves rekord dőlt meg a magyar lakáspiacon, de egy valami most mindent felboríthat

Második egymást követő hónapban haladta meg a 3 ezret az új lakásokra kiadott építési engedélyek száma Magyarországon, ami 2022 eleje óta nem látott fejlemény – hívta fel a figyelmet Juhász Attila, az ÉVOSZ Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnöke. A szakember szerint a növekedést elsősorban a társasház-építési projektek hajtják, a családiház-építések egyelőre nem zárkóztak fel. A reáljövedelem és a lakossági bizalom nőtt, ugyanakkor a kamatok nem csökkentek, az iráni válság pedig egyes építőanyagoknál jelentős áremelkedést okozott. A rekordot döntő Otthon Start hitelezési hullám továbbra is főként a használtlakás-piacon csapódik le.

Property Investment Forum 2026 A hazai ingatlanpiac legnagyobb üzleti és networking találkozója! Idén a 22. alkalommal!

Második egymást követő hónapban volt 3000 fölött az új lakásokra kiadott építési engedélyek száma, amire 2022 eleje óta nem volt példa Magyarországon, ahogy az is több éves rekord, hogy

az év első 4 hónapjában havi átlagban is több mint 3000 lakás kapott építési engedélyt

– mondja Juhász Attila, az Újház Zrt. és az ÉVOSZ Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnöke.

A létrehozandó lakóépületek száma az új engedélyekben 752, ezen a téren messze nem látszik olyan növekedési ütem, mint a lakások számában. Ez azt mutatja, hogy továbbra is a társasház-építési projektek húzzák a lakásépítéseket, a családiház-építések még nem zárkóztak fel ehhez.

Juhász Attila szerint a folytatás kérdéses, mert a lakásépítéseket meghatározó fontos tényezők egymás ellen hatnak. A reáljövedelmek és – a legutóbbi két hónapban – a lakossági bizalom kétségkívül növekedett, de a kamatszintek nem csökkentek, egyes építőanyagoknál pedig jelentős áremelkedést hozott az iráni válság.

A továbbiakban meghatározó lesz a forintkamatok alakulása, mert kérdéses, hogy az Otthon Start hitel kedvezményezetti körében meddig tart ki a hitelfelvételi kedv. Bár a kedvezményes hiteleken belül lassan emelkedik az új lakás vásárlásra és építésre folyósított hitelek aránya, a rekordot döntő hitelezési hullám elsősorban a használtlakás-piacon csapódik le.

Ugyancsak maghatározó lehet az iráni válság nyomán kibontakozó energiaár-robbanás mértéke, vagy – a legutóbbi biztató hírek szerint – kifutása, mert ez meghatározó jelentőségű az építőanyag piacon.

Az eddig fellépett erőteljes árnyomást részben kompenzálta a forint erősödése, hiszen az építőanyag piacon 50 százalék körüli az import termékek aránya

– emlékeztet Juhász Attila.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ