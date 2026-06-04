Azonnali lezárások Magyarországon: a vasút mellett is veszélyes azbesztet találtak

Miután kiderült, hogy országszerte több helyen is azbeszttartalmú zúzottkövet használtak az utakon, a vasúttársaság azonnali vizsgálatot indított a saját kezelésében lévő területeken. A tesztek
két helyszínen igazolták a szennyezést, ami haladéktalan biztonsági intézkedéseket tett indokolttá.
Péntek reggeltől teljesen lezárják a Szombathely-Szőlős megállóhely mellett működő P+R parkolót, a GYSEV arra kéri az autósokat, hogy a jelenleg ott várakozó járművekkel a lehető leghamarabb álljanak el a területről.
Ezzel párhuzamosan a vépi vasútállomáson is lezárják a Toldi utca felől a vágányokhoz vezető járdát és a kerékpártárolót. Az utasok a szerelvényeket átmenetileg egy füves területen keresztül tudják megközelíteni.
A vasúttársaság már dolgozik a kármentesítésen,
és vizsgálja a szennyezett kőzúzalék leggyorsabb eltávolításának módját, hogy az érintett területeket mielőbb megtisztíthassák.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Filep István
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