  • Megjelenítés
Azonnali lezárások Magyarországon: a vasút mellett is veszélyes azbesztet találtak
Ingatlan

Azonnali lezárások Magyarországon: a vasút mellett is veszélyes azbesztet találtak

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Azbeszttel szennyezett zúzottkő miatt két területet is azonnali hatállyal lezár a GYSEV Szombathely térségében. A vasúttársaság a Szombathely-Szőlős megállóhely P+R parkolójában, valamint a vépi állomás egy részén mutatta ki a rákkeltő anyagot.

Miután kiderült, hogy országszerte több helyen is azbeszttartalmú zúzottkövet használtak az utakon, a vasúttársaság azonnali vizsgálatot indított a saját kezelésében lévő területeken. A tesztek

két helyszínen igazolták a szennyezést, ami haladéktalan biztonsági intézkedéseket tett indokolttá.

Péntek reggeltől teljesen lezárják a Szombathely-Szőlős megállóhely mellett működő P+R parkolót, a GYSEV arra kéri az autósokat, hogy a jelenleg ott várakozó járművekkel a lehető leghamarabb álljanak el a területről.

Ezzel párhuzamosan a vépi vasútállomáson is lezárják a Toldi utca felől a vágányokhoz vezető járdát és a kerékpártárolót. Az utasok a szerelvényeket átmenetileg egy füves területen keresztül tudják megközelíteni.

Még több Ingatlan

Zéró tolerancia az azbeszttel Magyarországon: kiszorítanák a piacról a veszélyes munkát végző kontárokat

Végleg bezár Magyarország egyik legjobb étterme, súlyos okok a háttérben

Hamarosan újra megnyílhat Magyarország ikonikus barlangfürdője

A vasúttársaság már dolgozik a kármentesítésen,

és vizsgálja a szennyezett kőzúzalék leggyorsabb eltávolításának módját, hogy az érintett területeket mielőbb megtisztíthassák.

Kapcsolódó cikkünk

Zéró tolerancia az azbeszttel Magyarországon: kiszorítanák a piacról a veszélyes munkát végző kontárokat

Azbesztszennyezés: 16-ból 6 vizsgálat lett pozitív a nyugat-magyarországi megyeszékhelyen

Három megyei jogú városnak már idén pénzügyi segítség kellhet

Lezárult Magyar Péter és Friedrich Merz berlini tárgyalása, fontos gazdasági és külpolitikai ügyekben nyilatkozott a magyar miniszterelnök

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Filep István

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Property X 2026

Property X 2026

2026. június 2.

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Debrecen Economic Forum 2026

2026. június 9.

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Sulyok Tamás rendkívüli bejelentést tett
Új fizetési mód jön a Lidl-ben
Végleg bezár Magyarország egyik legjobb étterme, súlyos okok a háttérben
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility