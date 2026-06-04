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Hatalmas fordulat a magyar építőiparban: végleg eltörölték a cégeket romba döntő adót
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Hatalmas fordulat a magyar építőiparban: végleg eltörölték a cégeket romba döntő adót

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Az Európai Unió Bíróságának ítélete nyomán június 1-jétől megszűnik a koronavírus-világjárvány idején bevezetett kiegészítő bányajáradék Magyarországon, miután a testület az uniós joggal ellentétesnek találta az építőanyag-ipari gyártókat sújtó különadót - írta meg saját forrásból a 24.hu.
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A most kivezetett adóteher és a hozzá kapcsolódó árszabályozás az elmúlt években rendkívül nehéz helyzetbe hozta a hazai építőanyag-ipar szereplőit.

A szigorú szabályozás miatt több nagyvállalat is jelentős veszteségeket szenvedett el, egy nagy múltú gyártócég pedig teljesen tönkrement.

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) hivatalos levélben már értesítette az érintett vállalkozásokat a változásról. A hatóság a 24.hu-nak megerősítette, hogy az uniós bírósági döntés értelmében a vállalatok a továbbiakban teljes mértékben mentesülnek a kiegészítő bányajáradékhoz kapcsolódó önbevallási és befizetési kötelezettségek alól.

Mi is írtunk kérdéseket a hatóságnak, válaszukkal frissítjük a cikket.

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