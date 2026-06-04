Kivonultak a rendőrök a kelenföldi pályaudvarra, le is kapcsoltak 17 körözött bűnözőt

A Budapesti Rendőr-főkapitányság csütörtökön Facebook-oldalán közölte, hogy lakossági panaszok miatt a rendőrök egy hete állandó, megemelt létszámú jelenlétet biztosítanak Kelenföld vasútállomás környékén. Ez idő alatt 29 embert állítottak elő, köztük 17 körözött bűnözőt.

A XI. kerületi Rendőrkapitányság járőrei önálló, valamint a közterületfelügyelőkkel közös szolgálatot látnak el, emellett a BRFK Közrendvédelmi Főosztály és a Készenléti Rendőrség is megerősítő erőket biztosít.

Az akció május 28-ai kezdete óta a rendőrök több mint 700 igazoltatást hajtottak végre; elfogtak, előállítottak 29 embert, köztük 17-et körözés alapján, nyolcat kábítószerfogyasztás, hármat garázdaság, egyet lopás miatt. Közterületi alkoholfogyasztás, illetve köztisztasági szabálysértés miatt 12 esetben szabtak ki helyszíni bírságot vagy tettek szabálysértési feljelentést

– ismertette az egy hét mérlegét a rendőrség.

A Kelenföldi vasútállomás régi aluljárójához a Budapesti Rendőr-főkapitányság újabb térfigyelő kamerákat telepített – jegyezték meg.

Csütörtökön a rendőrség a BKK kezdeményezésére, több más szervezettel együttműködve közös közbiztonsági-köztisztasági akciót indított, melyet június 18-án megismételni terveznek.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Róka László