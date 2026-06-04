Kivonultak a rendőrök a kelenföldi pályaudvarra, le is kapcsoltak 17 körözött bűnözőt

A XI. kerületi Rendőrkapitányság járőrei önálló, valamint a közterületfelügyelőkkel közös szolgálatot látnak el, emellett a BRFK Közrendvédelmi Főosztály és a Készenléti Rendőrség is megerősítő erőket biztosít.
Az akció május 28-ai kezdete óta a rendőrök több mint 700 igazoltatást hajtottak végre; elfogtak, előállítottak 29 embert, köztük 17-et körözés alapján, nyolcat kábítószerfogyasztás, hármat garázdaság, egyet lopás miatt. Közterületi alkoholfogyasztás, illetve köztisztasági szabálysértés miatt 12 esetben szabtak ki helyszíni bírságot vagy tettek szabálysértési feljelentést
– ismertette az egy hét mérlegét a rendőrség.
A Kelenföldi vasútállomás régi aluljárójához a Budapesti Rendőr-főkapitányság újabb térfigyelő kamerákat telepített – jegyezték meg.
Csütörtökön a rendőrség a BKK kezdeményezésére, több más szervezettel együttműködve közös közbiztonsági-köztisztasági akciót indított, melyet június 18-án megismételni terveznek.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Róka László
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