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Nem bírják tovább a helyiek, a gödi polgármester a miniszterhez fordult a Samsung-gyár miatt
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Nem bírják tovább a helyiek, a gödi polgármester a miniszterhez fordult a Samsung-gyár miatt

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Kammerer Zoltán gödi polgármester még szerdán azt írta Facebook-oldalán, megkereste Gajdos László élő környezetért felelős minisztert, ugyanis a frissen elkészült akkreditált zajmérési jegyzőkönyv szerint a városban több helyen is meghaladja a megengedett szintet a Samsung-gyár zajkibocsátása.

Kammerer Zoltán bejegyzésében azt írta,

hatáskör hiányában az önkormányzat az akkreditált zajméréseken kívül nem tud mást tenni a zajszennyezés csökkentéséért, ezért fordult a miniszterhez, valamint a Pest Vármegyei Kormányhivatalhoz az ügyben.

A gödi polgármestert csütörtökön az RTL Híradó arról kérdezte, miért csak most fordult a miniszterhez az ügyben. Írásbeli válaszában Kammerer azt mondta, csak az önkormányzat által elvégzett mérésekkel tud dolgozni. Hozzátette, a zajszennyezésen kívül a mérések nem mutattak ki határérték-túllépést a szennyező anyagok tekintetében. Ezt a civilek mérései is megerősítették.

Kecskés Krisztina, a civil Göd-ért Egyesült zaj munkacsoportjának vezetője a Híradónak elmondta, ők már 2020 óta készíttettek olyan zajmérési jegyzőkönyveket, amelyek mindegyikén megbukott a Samsung. Hozzátette, ezeket a jegyzőkönyveket már 2023-as megválasztása után elvitték Kamerrer Zoltánnak, és kérték, hogy tegyen valamit a gödi lakosok érdekében.

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A polgármester csütörtök este Facebook-oldalán közzétette az RTL Híradó kérdéseit, illetve a saját válaszait. Ebben azt írta,

a tényleges zajmérés 2025 decembere és 2026 márciusa között zajlott, a kész anyagot pedig májusban kapták meg.

Megjegyezte azt is, a Samsung-gyárnak ők nem rendelhetnek el teljesítménycsökkentést, és nem bírságolhatják őket nagy zajjal járó tevékenység miatt, erre csak az államnak van jogköre.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán

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