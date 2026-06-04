Végleg bezár Magyarország egyik legjobb étterme, súlyos okok a háttérben

Pesti István séf elmondása szerint tizenegy évvel ezelőtt még kevesen hitték el, hogy vidéken is fel lehet építeni egy Michelin-csillagos éttermet, ám a csapatával közösen végül sikerült megvalósítaniuk a céljaikat. A szakember úgy fogalmazott, hogy mindent beletett a munkába, amit csak tudott, és hiányérzet nélkül zárja le ezt a korszakot. A döntés nem hirtelen született meg, hiszen már két éve érezte a belső változást, és mostanra látta elérkezettnek az időt arra, hogy hátrébb lépjen és feltöltődjön.
A szakmai sikerek – köztük a Dining Guide Top 100-as listájának első helye – ellenére
a vidéki csúcsgasztronómia komoly gazdasági kihívásokkal küzd.
Pesti István rámutatott arra, hogy a hazai közönség önmagában nem képes eltartani egy ilyen szintű éttermet, a budapesti helyekre jellemző fizetőképes, nemzetközi vendégkör pedig hiányzott Tatáról. Ezt támasztotta alá Gerendai Károly is, aki bejelentette a Costes-csoport távozását a cégből. A cégcsoport 2024 tavaszán csatlakozott többségi tulajdonosként a vállalkozáshoz, bízva abban, hogy a minőség megőrzése mellett pénzügyileg is fenntarthatóvá tehetik az üzemeltetést. Az elmúlt időszak azonban bebizonyította, hogy
egy kétcsillagos vidéki étterem fenntartása jelentős veszteségekkel jár.
Mivel a Platán Gourmet koncepciója szorosan Pesti István személyiségére épült, a séf távozásával a Costes-csoport túl magasnak ítélte a további szakmai és anyagi kockázatokat.
A változás kizárólag a Gourmet éttermet érinti. Varga Vivien, a komplexum vezetője megerősítette, hogy
- a Bib Gourmand minősítésű Platán Bisztró,
- a Michelin-kulcsos Platán Udvarház és
- a Platán Tata többi része
a jövőben is változatlanul fogadja a vendégeket. A vezetőség nem veszteségként, hanem egy kiemelkedő mérföldkő lezárásaként tekint a történtekre. A luxusétterem eddigi helyszíne sem marad üresen, a tervek szerint a jövőben egyedi gasztronómiai eseményeknek, vendégséfeknek és borászoknak ad majd otthont.
Pesti István 2026. július 31-ig még változatlan formában vezeti a Platán Gourmet-t, így a vendégeknek és a szakmának is marad ideje a méltó búcsúra egy olyan étteremtől, amely felhelyezte a magyar vidéket a nemzetközi gasztronómia térképére.
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